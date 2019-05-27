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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI yeni X570 anakartlarını duyurdu

Computex 2019 fuarına kalabalık bir ürün grubu ile gelen MSI, yeni Ryzen işlemcilere de geniş bir katalog ayırdı. Firma tam 7 tane anakartı AMD kullanıcılarına sunacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
4,2b
1
19
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin yeni Ryzen 3 işlemcilerini resmen tanıtması ile birlikte anakart üreticileri de X570 yonga setli AM4 anakartlarını duyurmaya başladı. MSI yeni yonga seti için kalabalık bir anakart grubu ile geliyor.

MSI X570 anakartlar

AMD X570 yonga seti 3.nesil AMD Ryzen işlemciler ve PCIe 4.0 teknolojisini destekleyerek hem PCIe cihazlar hem de M.2 depolama için transfer hızlarında büyük gelişmeler sunuyor. MSI da kendi teknolojileri ile anakartlarını destekliyor.  

Sadece oyun tutkunlarına değil, içerik tasarımcıları ve ofis çalışanları gibi tüm PC kullanıcılarının ihtiyaçlarına hitap eden MSI anakartlar birçok gelişmiş teknoloji ve özellik bir araya gelerek hem performans hem de deneyim maksimum seviyeye ulaşıyor.

Ayrıca Bkz. "Dizüstü bilgisayarlara Nvidia Quadro RTX desteği"

MSI yeni anakartlarında yeni Frozr Heatsink Tasarımı sayesinde üst sınıf termal çözümler kullanıyor. Bu yapıda soğutma bloğu ve daha yüksek dayanıklılık için patentli çift rulmanlı fan bir araya geliyor. Buna Propeller Blade teknolojisini ekleyerek daha fazla hava akımı ve daha düşük gürültü sağlıyoruz. Ek olarak Zero Frozr teknolojisinin yardımıyla yongaseti sıcaklığı kişisel tercihiniz doğrultusunda otomatik olarak ayarlanıyor.

Tüm MSI X570 anakartlar PCIe 4.0 tabanlı Lightning Gen4 M.2 slotları ile 64 GB/sn’ye varan bant genişliğine ve öncesine oranla çok daha yüksek transfer hızlarına sahip. Bu kadar yüksek performans koşullarında M.2 cihazların sıcaklığa bağlı tıkanma yaşamasını önlemek için M.2 Shield Frozr mevcut.

Core Boost with IR teknolojisi hız aşırtma için en iyi koşulları sağlarken IR dijital güç tasarımı da işlemciye verimli enerji aktarımını garanti ediyor. Ayrıca anakartlarda sunucu sınıfı devre kartı yapısı ile dayanıklılık ve sinyal iletim verimliliği arttırılıyor. Son olarak Dragon Center yazılımı daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. MSI X570 anakartlar şu şekilde sıralanıyor:

GAMING Serisi

MEG X570 GODLIKE

MEG X570 ACE

MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI

MPG X570 GAMING EDGE WIFI

MPG X570 GAMING PLUS

PRESTIGE Serisi

PRESTIGE X570 CREATION

PRO Serisi

X570-A PRO

 

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kurumuz 1 hf. en beğenilen
1 gün oldu neredeyse işlemcilerin haberi hala yok ama anakartların haberi var :D
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Jam Gaming 1 hf.
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CoreXXX 1 hf.
eskiden amd işlemcilieri çıkınca 1-2 anakart modeli çıkar sonra bi kaç daha eklenirdi buna. şimdi daha işlemci piyasada yokken 1 firma 7 model çıkarıyorsa bu amd nin pazarda sesinin ne kadar arttığının göstergesidir
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DH Misafiri 1 hf.
Yeni PCIe 4.0 teknolojisine eski ekran kartları uyum sağlayacakmı ?
Bu konuda bilgi vere bilirmisiniz.
SAYGILARIMLA
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white_predator 1 hf. DH Misafiri
Geriye dönük uyumlu, hatta eski anakartlar bios güncellemesi ile (gigabyte yaptı) 4.0 desteği verebilir.
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Frost05 1 hf.
Anlamadığım şey kuzey köprüsünü soğutmak için ne diye fan kullandıkları. Buna haberde veya başka bir kaynakta hiçbir şekilde cevap yok. Yine saçma sapan şeyler yapıyorlar gibi ama hadi hayırlısı.
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ecs_elite_group 1 hf. Frost05
Frost05
Anlamadığım şey kuzey köprüsünü soğutmak için ne diye fan kullandıkları. Buna haberde veya başka bir kaynakta hiçbir şekilde cevap yok. Yine saçma sapan şeyler yapıyorlar gibi ama hadi hayırlısı.

Pci express 4.0 In sunduğu bant genişliğini beslemesi için kullanılan yonga nın 15W a yakın TDP si var fansız soğutmanın pek mümkün olmadığı bir değer 15W TDP. Ve üstelik köprü görevi gören bu yonga nın aşırı ısınma sebebi ile performans düşüşü yaşatmasını göze alamazlar.
Elbetteki kimse anakart üzerinde ekstra bir fan istemez fakat mevcut üretim tekniği ve mimari tasarım itibarı ile fan kullanmaya mecbur kaldıkları kanaatindeyim.
Bir sonraki nesilde belki nanometre düşürme ve mimari düzeyde geliştirmeler ile fansız soğutulabilen yongalar gelecektir.
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simbolmina 1 hf.
X*70 serilerinde itx olayı bir turlu yaygınlaşmadı.
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` quaD. 1 hf.
X370 asus c6h var. Sizce guncelleme gerek mi
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mito1172 1 hf. ` quaD.
anakartı mı biosu mu?
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_Dominic_Toretto_ 1 hf. ` quaD.
Güzel kart, değişime gerke yok bence. Yeni işlemcilere de destek veriyor zaten.
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kurumuz 1 hf. en beğenilen
1 gün oldu neredeyse işlemcilerin haberi hala yok ama anakartların haberi var :D
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sniper23 1 hf. kurumuz
Ekrem'in işine gelmedi galiba.
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