MSI yeni X570 anakartlarını duyurdu

AMD’nin yeni Ryzen 3 işlemcilerini resmen tanıtması ile birlikte anakart üreticileri de X570 yonga setli AM4 anakartlarını duyurmaya başladı. MSI yeni yonga seti için kalabalık bir anakart grubu ile geliyor.

MSI X570 anakartlar

AMD X570 yonga seti 3.nesil AMD Ryzen işlemciler ve PCIe 4.0 teknolojisini destekleyerek hem PCIe cihazlar hem de M.2 depolama için transfer hızlarında büyük gelişmeler sunuyor. MSI da kendi teknolojileri ile anakartlarını destekliyor.

Sadece oyun tutkunlarına değil, içerik tasarımcıları ve ofis çalışanları gibi tüm PC kullanıcılarının ihtiyaçlarına hitap eden MSI anakartlar birçok gelişmiş teknoloji ve özellik bir araya gelerek hem performans hem de deneyim maksimum seviyeye ulaşıyor.

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MSI yeni anakartlarında yeni Frozr Heatsink Tasarımı sayesinde üst sınıf termal çözümler kullanıyor. Bu yapıda soğutma bloğu ve daha yüksek dayanıklılık için patentli çift rulmanlı fan bir araya geliyor. Buna Propeller Blade teknolojisini ekleyerek daha fazla hava akımı ve daha düşük gürültü sağlıyoruz. Ek olarak Zero Frozr teknolojisinin yardımıyla yongaseti sıcaklığı kişisel tercihiniz doğrultusunda otomatik olarak ayarlanıyor.

Tüm MSI X570 anakartlar PCIe 4.0 tabanlı Lightning Gen4 M.2 slotları ile 64 GB/sn’ye varan bant genişliğine ve öncesine oranla çok daha yüksek transfer hızlarına sahip. Bu kadar yüksek performans koşullarında M.2 cihazların sıcaklığa bağlı tıkanma yaşamasını önlemek için M.2 Shield Frozr mevcut.

Core Boost with IR teknolojisi hız aşırtma için en iyi koşulları sağlarken IR dijital güç tasarımı da işlemciye verimli enerji aktarımını garanti ediyor. Ayrıca anakartlarda sunucu sınıfı devre kartı yapısı ile dayanıklılık ve sinyal iletim verimliliği arttırılıyor. Son olarak Dragon Center yazılımı daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. MSI X570 anakartlar şu şekilde sıralanıyor:

GAMING Serisi

MEG X570 GODLIKE

MEG X570 ACE

MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI

MPG X570 GAMING EDGE WIFI

MPG X570 GAMING PLUS

PRESTIGE Serisi

PRESTIGE X570 CREATION

PRO Serisi

X570-A PRO