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Asus üst seviye akıllı telefonu PadFone 2'yi duyurdu; Teknik özellikler, fiyat ve diğer detaylar!

6 yıl
12,3b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus üst seviye akıllı telefonu PadFone 2'yi duyurdu; Teknik özellikler, fiyat ve diğer detaylar!
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Son dönemde ultrabook atılımı ile dikkat çeken ve dizüstü bilgisayar pazarında agresif bir büyüme içerisinde olan Asus, akıllı cihaz pazarına da uzak kalmak istemiyor. Tablet bilgisayar üretiminde Android dünyasına yön veren üreticilerden biri olan şirket, yeni telefonu PadFone 2'yi resmi olarak duyurdu ve yılların cep telefonu üreticilerine meydan okumaya başladı.
PadFone 2 pek çok açıdan dikkat çekici bir telefon. Üzerinde barındırdığı teknolojiler, üst seviye akıllı telefon cihazında da cihazı zirveye aday yapacak türden. 4.7-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğündeki Super IPS+ ekranı, Japon elektronik devi Sharp'ın IGZO panel teknolojisini temel alan telefon, görüntü kalitesiyle iddialı olacak gibi görünüyor.
Ekran parlaklığı 550nit seviyesinde (örneğin bu konuda iddialı olan LG Optimus 4X HD'de 470nit) olan Asus PadFone 2, şu an dünyanın en güçlü akıllı cihaz platformu olan Qualcomm üretimi dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro platformunu kullanıyor. 1.5GHz hızında çalışan APQ8064 kodlu işlemci, asenkron çalışma özelliği sayesinde farklı iş yükleri için her bir çekirdeğin frekans ve voltaj değerini dinamik olarak ayarlayabiliyor. Aynı zamanda sahip olduğu Adreno 320 grafik birimi de görsel performans anlamında oldukça iddialı.
Android 4.0 işletim sistemini kullanan ancak Asus tarafından kısa süre içerisinde Jelly Bean güncellemesi alacağı açıklanan PadFone 2'nin iddialı olduğu noktalar, yukarıda saydıklarımızdan ibaret değil elbette. Cihaz üzerinde Full HD video kaydı yapabilen 13 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Sony üretimi F/2.4 arka aydınlatmalı (BSI) sensör kullanan telefonda, görtünlülü görüşme içinse 1.2MP ön kamera bulunuyor.
Asus üst seviye akıllı telefonu PadFone 2'yi duyurdu; Teknik özellikler, fiyat ve diğer detaylar!
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Yüksek performans için 2GB RAM ile donatılan PadFone 2, WCDMA 900/2,100MHz ve LTE 800/1,800/2,600MHz ağlarına destek sunmakta. Aynı zamanda NFC yani yakın saha iletişimi özelliğini de bünyesinde barındıran telefon, 2140 mAh kapasiteli sabit pil ile geliyor. Yani yeni nesil pek çok telefonda olduğu gibi PadFone 2'de de pil değiştirilemiyor. 
Üzerinde microSD kart slotu olmayan telefon için Asus, kullanıcılara 50GB kapasiteli internet üzerinden depolama olanağı da veriyor ve bu sayede bulut bilişim üzerinden PadFone 2 sahipleri diledikleri her yerinden, internet erişimi ile buradaki verilerine ulaşabiliyorlar. Bu noktada Dropbox ile işbirliğine giden diğer üreticilerden farklı olarak Asus, uzun süredir üzerinde çalıştığı kendi servisi üzerinden hizmet vermeyi uygun bulmuş gibi görünüyor.
Asus PadFone 2 gibi hem tasarımı (9mm kalınlık, 135 gram ağırlık) hem de donanımı ile iddialı bir telefon. Ancak onu rakiplerinden ayıran asıl fark, PadFone Station adı verilen özel aksesuar. Aslında birinci nesil PadFone'u bilenler bu aksesuarı hemen hatırlayacaklardır. İlk jenerasyona göre daha hafif ve ince bir hale getirilen bu aksesuar ile PadFone 2'yi anında bir tablete dönüştürebiliyorsunuz. CPU ve GPU gibi genel işlem özelliklerine sahip olmayan cihazda, tüm bu yetenekleri arkasındaki yuvaya takılacak olan PadFone 2'nin bizzat kendisinden alıyor.
10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan PadFone Station üzerinde ayırca 5000 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Üzerinde 13pin güç konnektörü bulunan aynı zamanda microUSB ile de uyumlu olan PadFone Station ile akıllı telefonu tablete dönüştürüyor ve hem daha uzun pil ömrü elde ediyor hem de örneği seyahatleriniz sırasında büyük ekran üzerinden film ve dizi gibi uygulamaların keyfini sürebiliyorsunuz. Merak edenler için tablet aksesuarın 514 gramlık ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.
Peki Asus PadFone 2 ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden pazara giriş yapacak ? 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile pazara sürülecek olan Asus PadFone 2'nin yıl sona ermeden önce pek çok ülkede rafları süslemesi bekleniyor. Tabi bu konuda Asus'un anavatanı olan Tayvan biraz daha şanslı zira gelen haberlere göre PadFone 2, kapasite tercihine göre 620$ ile 750$ arası fiyatlar ile önümüzdeki hafta Tayvan'da satışa sunulacak.
Güncelleme: Asus PadFone 'nin Avrupa fiyatları belli oldu.  Yıl sonundan önce Avrupa'da kullanıma sunulacak olan PadFone 2, tablet standı ile birlikte 32GB kapasiteli versiyon için 1040$, 64GB kapasiteli versiyon içinse 1170$ seviyesinden satışa çıkacak. 

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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar ben aldım on numara
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eesph 6 yıl
Yurtdışından mı, aldınız? Yoksa TR' demi satışa sunuldu?
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DH Misafiri 6 yıl
bir bilende ne zaman gelecekmiş yazsın ya
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0Kelvin 6 yıl
Dual-Carrier'dan bahsedilmemiş hiç. DC özelliği olan tek android telefon.
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MuKeVa 6 yıl
Ya bu Padfone ne zaman cıkacak kesin olarak bir tarih bilen var mı?Aralık sonu olabilir deniliyordu?
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DH Misafiri 6 yıl
türkiyeye gelse de hemen alsak ...
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vitor reis 6 yıl
Bir note2 olamaz benim gözümde
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KayhanKaan 6 yıl
Ulen tam Lumia 920 de karar kılmışken Asus aklımı karıştırdı
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Free WiLL 6 yıl
başarılı bir ürün lakin daha ilk serisini bile Türkiye de bulamazken bunu nasıl temin edeceğiz o var. Note 2 almayı düşünüyordum ama note 1 den sonra çok aham şaham özelliklerle gelmiyor. Alan kişilerde özellikle ekran konusunda çok şikayetci. bu arada adreno 320 mali 400 den daha performanslı bir gpu bazı arkadaşlar düşük demiş. cihaz ayrıca 13 saatin üstünde web deneyimi sunuyormuş bu da benden ekstra olsun :) uzun lafın kısası gelirse kesinlikle alırım :)
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aet330 6 yıl
padfone 1 parça sıkıntısı yüzünden üretim bandından kalan bi ürün oldu, zaten otoriteler 4.0.3 le gelmesini lisnansların elde kalmasına bağlıyorlar hoş 4.1.1 için çalışma aşamasındalarmış yeni yılda geçiş sürümü verilecek diyorlar.tayvan hariç başka hiç bir ülkede yok padfone1 neredeyse, ebay da bi elelman tayvan kaynaklı asl-sat yapıyordu gördüğümüz bütün bilgiler videolar datalar o elemanın sattığı padfonelar. ama padfone 2 öyle değil,yaz başından beridir prototipleri olan şu an seri üretimi devam eden bir ürü kasımda önce tayvan sonra önce ingiltere sonra çoğu avrupa ülkesinde satılacak, türkiye henüz listede değil ama problem de değil maşallah yurtdışı çalışan arakdaş sayımız oldukça çok, getireceklerdir. ben ısrarla bekliyorum. kesinlikle alıp en az 3-4 sene telefon tablet olayını bitirmek istiyorum.
kesin alacak arkadaşlar varsa organize olup tayvandan da getirebiliriz aslında. ama herkes bi görelimci şu ara
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yakamoz77 6 yıl
iyi güzel hoş bunun ilk versiyon haberleri yapıldığındada ben düşünmüştüm hatta planları onu almak içi,n yaparken padfone2 haberleri geçiyor ama yine gelmeyecek bizzim ülkemize sanırım. güzel ülkem
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epyhon 6 yıl
orda asus ismi geçiyorsa ucuz fiyat beklemeyin
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alemburda34 6 yıl
tabletin ön yüzünü görsek çok güzel olurdu. Ayrıca ön kısım şahane ama arka kapağın orta kısımlarına daha farklı bir görünüm verilebilirmiş.Tablete de dönüşebildiğini düşünecek olursak en az 32 GB alınması lazım.
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fear-tr 6 yıl
eysusa bak yaaa değişik bişey yapmış adamlar, ben bile düşünemezdim :) telefonları satıp asus alma zamanıdır.. ne s3 ne not2 ne tab 10.1 asusla hepsi bi arada
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Paul Klee 6 yıl
vay işte yenilikçilik budur! Muhteşem bir fikir gerçekten, çok beğendim be
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kartalaraz 6 yıl
isim iyi performans süper tasarım bence vasat...
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Catharacta Skua 6 yıl
Telefon süper olmuş.Ama altta Asus yazısını görünce bi garip oldum.
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