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    POCO X6 Pro 5G, performansıyla AnTuTu rekoru kırdı

    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, önümüzdeki haftalarda yeni telefonları POCO X6 ve X6 Pro 5G ile sahneye çıkacak. POCO X6 Pro 5G ise tanıtımdan önce AnTuTu rekoru kırdı.
    POCO X6 Pro 5G, performansıyla AnTuTu rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında bütçe-performans modelleri ile varlık gösteren POCO, yeni telefonları POCO X6 ve X6 Pro 5G için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda yaklaşmakta olan telefonların özellikleri de neredeyse netleşti. Son olarak serinin tepe modeli POCO X6 Pro 5G, AnTuTu'da performans rekoru kırdı.

    POCO X6 Pro 5G AnTuTu'da rekor kırdı

    Geçtiğimiz saatlerde POCO, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda POCO X6 Pro'nun performansına açıklık getirdi. Kaçıranlar için serinin tepe modeli, Xiaomi'nin bütçe amiral gemisi Redmi K70E'nin yeniden markalanmış bir sürümü olacak. POCO X6 Pro ise, yaklaşık 1.464.228 AnTuTu puanıyla orta sınıf telefonlar arasında rekor kırdı. Bu rakam, Dimensity 8300 için belirtilen referans değerlerden bile daha yüksek. 

    POCO X6 Pro 5G özellikleri ve çıkış tarihi

    Mevcut raporlara göre POCO X6 Pro 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1,5 çözünürlük sunan 6,7 inç boyutlarında LTPS AMOLED ekrana sahip olacak. Telefonun kalbinde 67W şarj destekli 5.000mAh pil paketi bulunacak. Arka bölümde ise 64MP birincil kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulumu beraberinde getirecek.

    POCO X6 Pro 5G, performansıyla AnTuTu rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca POCO, X6 Pro 5G'nin Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemiyle piyasaya sürülen ilk cihaz olacağını duyurdu. Fiyatının ise 280 dolar seviyesinde olacağı söyleniyor. Çıkış tarihine gelirsek, POCO X6 ve X6 Pro 5G'nin 11 Ocak'ta küresel yolculuğa çıkması bekleniyor. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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