POCO X6 Pro 5G, performansıyla AnTuTu rekoru kırdı

POCO X6 Pro 5G AnTuTu'da rekor kırdı
Geçtiğimiz saatlerde POCO, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda POCO X6 Pro'nun performansına açıklık getirdi. Kaçıranlar için serinin tepe modeli, Xiaomi'nin bütçe amiral gemisi Redmi K70E'nin yeniden markalanmış bir sürümü olacak. POCO X6 Pro ise, yaklaşık 1.464.228 AnTuTu puanıyla orta sınıf telefonlar arasında rekor kırdı. Bu rakam, Dimensity 8300 için belirtilen referans değerlerden bile daha yüksek.
POCO X6 Pro 5G özellikleri ve çıkış tarihi
Mevcut raporlara göre POCO X6 Pro 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1,5 çözünürlük sunan 6,7 inç boyutlarında LTPS AMOLED ekrana sahip olacak. Telefonun kalbinde 67W şarj destekli 5.000mAh pil paketi bulunacak. Arka bölümde ise 64MP birincil kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulumu beraberinde getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.