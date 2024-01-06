Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında bütçe-performans modelleri ile varlık gösteren POCO, yeni telefonları POCO X6 ve X6 Pro 5G için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda yaklaşmakta olan telefonların özellikleri de neredeyse netleşti. Son olarak serinin tepe modeli POCO X6 Pro 5G, AnTuTu'da performans rekoru kırdı.

POCO X6 Pro 5G AnTuTu'da rekor kırdı

Geçtiğimiz saatlerde POCO, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda POCO X6 Pro'nun performansına açıklık getirdi. Kaçıranlar için serinin tepe modeli, Xiaomi'nin bütçe amiral gemisi Redmi K70E'nin yeniden markalanmış bir sürümü olacak. POCO X6 Pro ise, yaklaşık 1.464.228 AnTuTu puanıyla orta sınıf telefonlar arasında rekor kırdı. Bu rakam, Dimensity 8300 için belirtilen referans değerlerden bile daha yüksek.

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POCO X6 Pro 5G özellikleri ve çıkış tarihi

Mevcut raporlara göre POCO X6 Pro 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1,5 çözünürlük sunan 6,7 inç boyutlarında LTPS AMOLED ekrana sahip olacak. Telefonun kalbinde 67W şarj destekli 5.000mAh pil paketi bulunacak. Arka bölümde ise 64MP birincil kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulumu beraberinde getirecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca POCO, X6 Pro 5G'nin Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemiyle piyasaya sürülen ilk cihaz olacağını duyurdu. Fiyatının ise 280 dolar seviyesinde olacağı söyleniyor. Çıkış tarihine gelirsek, POCO X6 ve X6 Pro 5G'nin 11 Ocak'ta küresel yolculuğa çıkması bekleniyor.

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POCO X6 Pro 5G, performansıyla AnTuTu rekoru kırdı