Rehberden silinen kişi numaralarını geri getirme (Android & iPhone)

Bir zamanlar telefon numaraları küçük defterlerde tutulurdu. Günümüzde bu alışkanlığı sürdüren kişiler var ancak büyük çoğunluk telefonlara güveniyor. Akıllı telefonlar, hafızalarında yüzlerce, binlerce ve hatta daha fazla numarayı tutabiliyor. Bir kişiyi kaydetmek artık çok daha kolay ancak zaman zaman rehbere kayıtlı kişiler silinebiliyor. Bazen yanlışlıkla siliyoruz, bazen telefon yanlış bir işlem sonucu rehberdeki kişileri silebiliyor. Peki, silinen numaraları geri getirme yolu var mı? Rehberden silinen numarayı geri getirmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Bu rehber yazıda yanlışlıkla, bilerek veya başka bir nedenle silinen kişileri geri getirme yolunu göstereceğiz.

iPhone silinen numaraları geri getirme 📲 Tam Boyutta Gör iPhone rehber silindi, telefon numaraları kayboldu, ne yapmalıyım? iPhone’larda silinen kişileri geri getirmenize izin veren yerleşik bir özellik yok ancak iCloud yedeğinden rehberden silinen kişileri geri getirme şansına sahipsiniz. Apple iPhone’da silinen numaraları kurtarmak için şu adımları izleyin: iCloud.com sitesine gidin. Apple ID ve şifrenizle giriş yapın. Veri kurtarma üzerine dokunun. Kişileri geri yükle’ye dokunun. Geri yükle’ye dokunun. Geri yükleme tamamlandıktan sonra silinen kişilerinizin geri getirildiğine dair iCloud’dan e-posta gelecek. iCloud yedeğiniz yoksa, iPhone’unuzu daha önce bilgisayarınıza yedeklediyseniz, iTunes ile silinen numaraları geri getirme şansınız var. Bu durumda kişiler nasıl geri getirilir? iTunes’u veya Finder’ı açın. iPhone’un simgesini bulun ve üzerine tıklayın. Yedeklemeler bölümünde rehberden silinen kişileri de içeren yeni bir yedeğiniz olup olmadığını kontrol edin. Yedeğiniz varsa, iPhone’unuzu bu yedekten geri yükleyerek rehberden silinen kişileri geri getirebilirsiniz. Peki, iCloud veya iTunes yedeği olmadan iPhone rehberden silinmiş kişileri getirmek mümkün müdür? Rehberdeki kişiler dahil olmak üzere silinen iPhone verilerini kurtardığını iddia eden üçüncü parti programlar olsa da bu seçenek pek güvenli değil. Yine de verilerinize erişim izni verip vermemeniz size bağlı. En güvenli seçeneğin iCloud veya bilgisayar yedeklemesinden geri yüklemek olduğunu unutmayın. Son aramalardan silinen numaraları geri getirmek için de bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Android telefonda rehberden silinen numarayı geri getirme 📲 Tam Boyutta Gör Numaralarım silindi, telefon rehberi nasıl geri yüklenir öğrenebilir miyim? Rehberden numaraların silinmesi durumu, root atma, yazılım güncellemesi veya başka bir nedenden olabileceği gibi, rehberden kişinin silinmesi yanlışlıkla da yapılabiliyor. Android silinen numaraları geri getirme için çok basit bir yol sunar. Silinen kişileri geri getirmek için şu adımları izleyin: Telefonunuzun ayarlarına girin. Google’a dokunun. Kur ve geri yükle’ye dokunun. Kişileri geri yükle’ye dokunun. Geri yüklemenin tamamlanmasını bekleyin. Google Kişiler ile bilgisayardan da Android rehber getirme mümkün. Akıllı telefonunuzun rehberdeki kişileri Google hesabınızla düzenli olarak senkronize etmesine izin verdiyseniz, son 30 gün içinde silinen numaraları geri getirmeniz mümkün. Yani, 1 yıl önce veya 3 ay önce silinen numaraları geri getirme şansınız yok. “Sildiğim bir numarayı nasıl bulurum?” diye soranlar için; Google Kişiler ile Android rehberden silinen kişileri kurtarmak için öncelikle Google Contacts sitesine gidin. Çöp kutusu simgesine dokunun. Sildiğiniz tüm kişiler burada karşınıza çıkacak. Kişilerinizi seçip “Kurtar”a tıklayın. Xiaomi ve Redmi silinen numaraları geri getirme 🔽 Mi telefonunuzda Ayarlar’a girin. Mi Hesabı üzerine dokunun. Yedekten geri yükle’ye dokunun. Yedeğinizi seçin. Bu yedeği kullanarak geri yükle’ye dokunun. Samsung telefonda silinen rehberi geri getirme 🔽 Ayarlara gidin. Samsung Hesabı üzerine dokunun. Samsung Cloud’a dokunun. Verileri geri yükle’ye dokunun. Son yedeğinizi seçin ve Geri Yükle’ye dokunun. Huawei silinen kişileri geri getirme 🔽 Huawei Cloud sitesine girin. Yakın zamanda silinenler’e dokunun. Kişileri seçin. Geri Yükle’ye dokunun. Oppo silinmiş numaraları geri getirme 🔽 Kişiler’e dokunun. Menüyü açıp çöp kutusu simgesine dokunun. Kişilerinizi seçin. Sağ üstte üç noktaya dokunun. Kurtar’a dokunun.

Telefondan silinen fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır? 4 ay önce eklendi

WhatsApp’ta silinen numarayı geri getirme 📱 Tam Boyutta Gör WhatsApp kişileriniz, telefon rehberinizdeki kişiler arasından WhatsApp uygulamasını kullananlardır. WhatsApp üzerinden bir kişiyi sildiğinizde aynı zamanda rehberinizden silmiş olursunuz. WhatsApp sohbet yedeği almış olsanız dahi geri yüklediğinizde o kişiyle aranızdaki mesajlar çıkar, sohbet geçmişinizi görürsünüz ancak ismi yazmaz. Kısaca; sohbet geri yükleme, WhatsApp numaralarını geri getirmez. Rehberinizdeki yedeklediyseniz, WhatsApp kişileri geri getirme şansınız olur.

Silinen arama kaydını geri getirme (Android & iPhone) 📞 Tam Boyutta Gör Son aramalardan silinen numaraları geri getirme işlemi, telefon yedeğini aldıysanız çok basittir. iPhone’da iCloud’a veya iTunes’a yedek aldıysanız iPhone’u yedekten geri yükleyerek silinen telefon aramaları geri getirmiş olursunuz. Rehberinizden silinen kişilerle birlikte arama geçmişiniz (tüm gelen aramalar, giden aramalar, cevapsız aramalar) geri yüklenir. Android telefon kullanıcısıysanız ve Google Drive veya üreticinizin bulut hizmetini (Samsung Cloud gibi) kullanarak rehberi de içeren tam yedekleme yaptıysanız, silinen arama geçmişini geri getirme şansınız vardır. Telefonunuzu sıfırladıktan sonra kurulum işlemi sırasında Google Drive yedeğinden geri yüklemeyi seçerseniz, rehberinizle birlikte silinen arama kaydı geri gelecektir.

“Telefon rehberim gitti, numaralarım silindi” sorunu hemen her akıllı telefon kullanıcısının başına gelmiştir. İster Android telefon kullanıyor olun, ister iPhone kullanıcısı olun, silinen numaraları geri getirme yolu var. Bu yazıdaki basit adımlar, rehberden silinen kişileri geri yükleme aşamasında size yardımcı olacaktır.

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