Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin bu yaz piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonlarla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 neler sunacak?

X platformundan PandaFlash isimli kaynağın aktardığına göre, her iki telefon da daha büyük buhar odası soğutma sistemine ve daha prüzsüz ve dayanıklı menteşeye sahip olacak. Kaynak aynı zamanda Fold 7'nin ekran katlanma izinin çok daha az, neredeyse görünmez olacağını iddia ediyor.

Her iki telefon da 2.600 nitlik bir tepe parlaklık seviyesine sahip olacak ve One UI 7.1 ile gelecek. Fold 7, Galaxy S25 serisi gibi ProScaler ekran teknolojisiyle çok daha net görüntüler sunacak. Fold 7 ayrıca, yeni hoparlörlerle daha kaliteli bir ses deneyimi sunacak. Flip 7'nin ise yeni hoparlörle gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Samsung kararlı: Exynos 2500 çıkış tarihi paylaşıldı 12 sa. önce eklendi

Geçmiş söylentilere göre, Flip 7 ve Fold 7 selefleriyle aynı fiyata sahip olacak. Flip 7'nin Samsung'un Exynos 2500 işlemcisinden güç alması beklenirken, Fold 7 Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacak. Her iki telefonun da 12 GB RAM'e sahip olacağı gelen iddialar arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı