Asus, üst seviye özellikler ile donattığı yeni masaüstü oyuncu bilgisayarını tanıttı

Üst seviye performans isteyen kullanıcılar için hazırladığı donanımlarına ROG Tytan G70 isimli oyuncu masaüstü bilgisayarını ekleyen Asus, tasarımsal açından da üst seviye işler ortaya koyuyor.

Oyuncuların yavaş yavaş dizüstü bilgisayar modellerine kaymaya başladığı günümüzde saf işlem gücü isteyen kişiler için hazırlanan Asus ROG Tytan G70 masaüstü bilgisayar modeli, teknik olarak 4. jenerasyon 3.7 GHZ Intel Core i 7 4770K işlemciye, NVIDIA GeForce GTX780 3GB GDDR5 ekran kartına, 32GB'a kadar arttırılabilir RAM miktarına, 15 TB'a kadar HDD ve 256 GB'a kadar SSD depolama birimlerine sahip. Üzerinde bulunan işlemci firmanın Turbo Gear teknolojisi sayesinde 3.9 GHZ ya da 4.1 GHZ hızlarına çıkartabilen ROG Tytan G70, ses tarafında ise Asus'un 7.1 kanal SonicMaster teknolojisini kullanıyor ve isteğe bağlı olarak Xonar Phoebus ses kartı tercih edilebiliyor.

300 x 530 x 630mm gövde boyutu ve 24 KG ağırlık değeriyle gelen Asus ROG Tytan G70 oyuncu bilgisayarı, bünyesinde HDMI, USB 2.0 / 3.0, Gigabit Ethernet, SATA 6.9Gbits/s, Display Port, VGA D-sub, mikrofon ve kulaklık girişi gibi zengin bağlantı seçenekleri içeriyor. Ayrıca Blu-Ray yazıcıyla da tercih edilebilen bilgisayar, 10 adet fan ile üst seviye bir soğutma performansı ortaya koyabiliyor ve bu fanlar tasarımsal açıdan bilgisayara oldukça farklı bir görüntü sağlayabiliyor.





Asus tarafından tanıtılan ROG Tytan G70 masaüstü bilgisayar modelinin resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.





http://www.guru3d.com/news_story/asus_rog_tytan_g70_gaming_desktop_pc_released.html