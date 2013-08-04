Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, üst seviye özellikler ile donattığı yeni masaüstü oyuncu bilgisayarını tanıttı

5 yıl
1,2b
1
40
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Üst seviye performans isteyen kullanıcılar için hazırladığı donanımlarına ROG Tytan G70 isimli oyuncu masaüstü bilgisayarını ekleyen Asus, tasarımsal açından da üst seviye işler ortaya koyuyor.
Oyuncuların yavaş yavaş dizüstü bilgisayar modellerine kaymaya başladığı günümüzde saf işlem gücü isteyen kişiler için hazırlanan Asus ROG Tytan G70 masaüstü bilgisayar modeli, teknik olarak 4. jenerasyon 3.7 GHZ Intel Core i 7 4770K işlemciye, NVIDIA GeForce GTX780 3GB GDDR5 ekran kartına, 32GB'a kadar arttırılabilir RAM miktarına, 15 TB'a kadar HDD ve 256 GB'a kadar SSD depolama birimlerine sahip. Üzerinde bulunan işlemci firmanın Turbo Gear teknolojisi sayesinde 3.9 GHZ ya da 4.1 GHZ hızlarına çıkartabilen ROG Tytan G70, ses tarafında ise Asus'un 7.1 kanal SonicMaster teknolojisini kullanıyor ve isteğe bağlı olarak Xonar Phoebus ses kartı tercih edilebiliyor.
300 x 530 x 630mm gövde boyutu ve 24 KG ağırlık değeriyle gelen Asus ROG Tytan G70 oyuncu bilgisayarı, bünyesinde HDMI, USB 2.0 / 3.0, Gigabit Ethernet, SATA 6.9Gbits/s, Display Port, VGA D-sub, mikrofon ve kulaklık girişi gibi zengin bağlantı seçenekleri içeriyor. Ayrıca Blu-Ray yazıcıyla da tercih edilebilen bilgisayar, 10 adet fan ile üst seviye bir soğutma performansı ortaya koyabiliyor ve bu fanlar tasarımsal açıdan bilgisayara oldukça farklı bir görüntü sağlayabiliyor.

Asus tarafından tanıtılan ROG Tytan G70 masaüstü bilgisayar modelinin resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.


http://www.guru3d.com/news_story/asus_rog_tytan_g70_gaming_desktop_pc_released.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Krabu 5 yıl en beğenilen
İlan
1993 Model Şahin satılıktır muayenesi yapıldı,4 lastik yeni LGP Ruhsata işlidir Yürüyen aksamında en ufak hata yoktur.Camlar renklidir farlar xenondur teyp on numaradır İlgilenenlere duyurulur.
Tytan G70 ile takas olur...
İlan1993 Model Şahin satılıktır muayenesi yapıldı,4 lastik yeni LGP Ruhsata işlidir Yürüyen aksamında en ufak hata yoktur.Camlar renklidir farlar xenondur te...
Devamını Gör
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukox 5 yıl alp0007
alp0007
Bakalım buna da 'çöp' yazan çıkacak mı?

Çöp
Ciddiyim,cok daha ucuza ayni sistemi kurabilirken bu niye?1000 tl bana kalir onunla da oyun alirim,birseyler alirim. Niye çöpe gitsin?
alp0007Bakalım buna da 'çöp' yazan çıkacak mı?ÇöpCiddiyim,cok daha ucuza ayni sistemi kurabilirken bu niye?1000 tl bana k...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 5 yıl
Oyuncu bilgisayari dedigin boyle olur exper de neymis
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MertBsk 5 yıl
Kasayı ayrı satsınlar yarın gidip alırım çok kral kasa ancak sistem değeri üzerine 3000tl koyun o fiyata çıkar ancak piyasaya devir toplama devri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BrainDamaged 5 yıl
Alderondor01
6 aylık vergisi ne kadar olur acaba..

Hahaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ginga Bishounen 5 yıl
Bunun GTX660'lı modeli Vatan'da 6.200 TL! Allah bilir bu da 12.000 TL falan olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lordakrep 5 yıl
bu kasaya bu fiyat vermek yerine 3 kasa toplanır bundan da daha iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alderondor01 5 yıl
6 aylık vergisi ne kadar olur acaba..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 5 yıl
yok canım :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
bu ne böyle ya :D aynı sistemi max 3000 dolara toplarsın lan :D tamam hazır toplamada baya kazık sokuyolar ama böyle sokanını görmedim :OOOOO
lan o paraya 2x gtx790 + intel xeon 12 çekirdek işlemci + 64 gb ram + 512 gb (yada 1 tb) ssd + worstation grubundan cillop gibi bi anakart + su soğutması + 2tb depo harddisk alırsın :D bütün monitördür direksiyon dur ses sistemidir hepsini koysan buna max 5500 dolar :O
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speederly 5 yıl
parçaları toplayıp birleştirsen daha ucuza gelir tamamda . herkes pc toplayamıyor yani bu insanlarda olan standart bir özellik değil yürmek gibi . beceremeyen için güzel bir seçenek . ayrıca zenginler için de...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecs_elite_group 5 yıl
yüksek donanımlı kömür sobası gibi tasarım çok KALAS
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puzzles 5 yıl
PC iyi hoşta , parça parça toplayıp birleştirmek daha kıymetli ve hesaplı sanki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
any77 5 yıl
Fiyatına göre alınabilir. 5000 tl'yi geçtiği takdirde kesinlikle alınmamalı. 8000 tl civarında olursa hiç yüzüne bile bakılmamalı. 8000tl'ye 2 gtx780'li bi sistem kurarsın. Üstüne water colling yaparsın.
Bu arada gtx790'ı da merak etmiyor değilim...
Yeni nesilde amd önde. hd8990'da iyi işler çıkarabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1241 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, asus ve masaüstü bilgisayar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Intel Core i7-4770K işlemci video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim