Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ve Gigabyte, sanal gerçeklik üzerinde çalışıyor

Son dönemin en çok dikkat çeken teknolojileri arasında yer alan sanal gerçeklik, gelen bilgilere göre yakın zamanda Asus ve Gigabyte'ın çözümleriyle daha da geniş bir pazar haline geliyor.
3 yıl
4,2b
1
3
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus ve Gigabyte, sanal gerçeklik üzerinde çalışıyor

2016 yılında başta Oculus VR ve HTC Vive gibi başlıklar ile birlikte ciddi oranda büyümesi beklenen sanal gerçeklik pazarı, DigiTimes'ın Tayvan merkezli tedarik kanallarına dayandırdığı haberine göre dünyaca ünlü donanım üreticileri Asus ve Gigabyte'a da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Bu noktada Asus'un "Republic of Gamers" serisi oyun bilgisayarları ile kullanılabilir şekilde hazırlanmış giyilebilir bir sanal gerçeklik cihazı üzerinde çalıştığı belirtilirken, şirketin hatırlayacağınız üzere HoloLens temelli arttırılmış gerçeklik başlığı geliştirdiği de biliniyor. Genel olarak "gerçeklik" dünyasına büyük önem veren ve potansiyelini iyi gören Asus'un, bu teknolojiler için gereken grafiksel işlem gücünü karşılayacak dizüstü modelleri de bulunuyor.
Gigabyte'ın ise 3Glasses şirketi ile ortaklığa giderek özel bir sanal gerçeklik başlığı hazırladığı söyleniyor. 3Glasses'ın hali hazırda ikinci geliştirici sürümü üzerinde çalışılan sanal gerçeklik başlığının 2560x1400 piksel çözünürlüğe sahip 5.5-inç ekranı, 13ms gecikme süresi ve 110 derece görüş açısı gibi sağlam özellikleri bulunuyor. Gigabyte'ın üretim ve maddi gücüyle beraber bu başlığın büyük kitlelere çok daha kolay bir şekilde yayılabileceği tahmin ediliyor.
İki şirketin sanal gerçeklik pazarına verdiği ağırlığın altında aynı zamanda zayıf giden dizüstü bilgisayar pazarını canlandırma isteği de yatıyor. Mobil taraftaki artış ile paralel şekilde oluşan bu düşük ilginin 2016 yılında da değişmeyeceği tahmin edilirken, şirketler sanal gerçekliği dizüstü sistemlere entegre ederek hem popülerliği hem de satışları arttırmayı hedefliyor. Daha şimdiden herkesin dilinde olan sanal gerçeklik sistemler, 2016 yılında herkesin satın almak isteyeceği bir teknoloji olma yolunda güçlü şekilde ilerliyor.
Asus ve Gigabyte'ın geliştirdikleri sanal gerçeklik başlıklarını önümüzdeki ay düzenlecek CES 2016 kapsamında görücüye çıkartma ihtimalleri de bulunuyor.

http://www.digitimes.com/news/a20151222PD203.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ylmzsngl 3 yıl
HTC Vive'dan daha şık duruyor. Umarım yakın zamanda bizde kullanır deneyimlerimizi paylaşırız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptan666 3 yıl
Hadi artık son kullanıcı ile buluşturun şu VRgözlükleri. Evimde deneyimlemek istiyorum. Fuarlarda görmekten, inceleme videoları izlemekten gına geldi artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Comcast, dünyanın ilk DOCSIS 3.1 Gb modemini evlere sunuyor 3 yıl Asus'tan Intel Xeon destekli E3 Pro Gaming V5 anakart 3 yıl Lumia 950 kutu açma videosu "Windows 10'lu telefona yakından bakıyoruz" 3 yıl Asus'dan yeni mobil cihazlarında AdBlock Plus hamlesi 3 yıl Türk Bankaları saldırı altında! İnternet şubelerine erişilemiyor 3 yıl 2015 yılının en iyi mobil oyunları 3 yıl Mikroskobu cebe getiren µPeek, Kickstarter'da başarıya ulaştı 3 yıl Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar 3 yıl HTC'nin yeni silahı One X9 resmiyet kazandı 3 yıl Google arama sonuçlarına "su terazisi" eklendi 3 yıl Google, eski yarıiletken tesisini veri merkezi haline getiriyor 3 yıl ABD’de Drone kayıtları başladı, 2 günde 45.000 başvuru yapıldı 3 yıl Apple TV'ye 360 derecelik interaktif video desteği 3 yıl THY'den 360 derecelik YouTube oyunu: Wingoflies 3 yıl İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi 3 yıl AirBar ile dizüstü bilgisayar ekranınızı dokunmatik yapın 3 yıl 2016'da mobil video pazarını Facebook ve Snapchat domine edebilir 3 yıl TeknoSA'dan ikinci nesil akıllı telefon ve saat 3 yıl Casper VIA M1, 3GB RAM ile geliyor 3 yıl Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Asus ve Gigabyte, sanal gerçeklik üzerinde çalışıyor Sonraki Samsung Galaxy S7'deki muhtemel magnezyum alaşım ne kadar avantajlı? 3 yıl EFS ve Bitlocker şifrelemeleri arasındaki fark nedir? 3 yıl Samsung, AMD'nin ekran kartı üretimine talip 3 yıl Havalimanlarından sonra üniversiteler de Hoverboard'ları yasaklıyor 3 yıl Viber'dan Snapchat'e rakip geliyor 3 yıl 70 000 Acer Liquid Leap akıllı bileklik 24 saatte tükendi 3 yıl Samsung Galaxy A9 resmi: Snapdragon 652 yonga seti, 4000mAh kapasiteli batarya 3 yıl Microsoft ile programlama dersleri #2 "Sayfa tasarımı, resim ve yazı kullanımı" 3 yıl LG'den lüks elektroniğe yönelik yeni seri: LG Signature 3 yıl HTC One X9 yarın resmiyete kavuşuyor 3 yıl Tamiri en kolay telefon Fairphone 2 3 yıl Meizu'dan 20 milyon akıllı telefon satışı 3 yıl 2015 yılının en iyi mobil uygulamaları 3 yıl Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi! 3 yıl Boston Dynamics'den yılın en ilginç videosu geldi 3 yıl 2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları 3 yıl Müzik servisi Rdio kapandı 3 yıl Björk'dan sanal gerçeklik uygulaması 3 yıl GoPro Video Kanalı Xbox’ dan sonra Playstation’da 3 yıl 4-inç ekranlı iPhone'un çıkış tarihi netleşiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim