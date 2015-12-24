Asus ve Gigabyte, sanal gerçeklik üzerinde çalışıyor

2016 yılında başta Oculus VR ve HTC Vive gibi başlıklar ile birlikte ciddi oranda büyümesi beklenen sanal gerçeklik pazarı, DigiTimes'ın Tayvan merkezli tedarik kanallarına dayandırdığı haberine göre dünyaca ünlü donanım üreticileri Asus ve Gigabyte'a da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu noktada Asus'un "Republic of Gamers" serisi oyun bilgisayarları ile kullanılabilir şekilde hazırlanmış giyilebilir bir sanal gerçeklik cihazı üzerinde çalıştığı belirtilirken, şirketin hatırlayacağınız üzere HoloLens temelli arttırılmış gerçeklik başlığı geliştirdiği de biliniyor. Genel olarak "gerçeklik" dünyasına büyük önem veren ve potansiyelini iyi gören Asus'un, bu teknolojiler için gereken grafiksel işlem gücünü karşılayacak dizüstü modelleri de bulunuyor.

Gigabyte'ın ise 3Glasses şirketi ile ortaklığa giderek özel bir sanal gerçeklik başlığı hazırladığı söyleniyor. 3Glasses'ın hali hazırda ikinci geliştirici sürümü üzerinde çalışılan sanal gerçeklik başlığının 2560x1400 piksel çözünürlüğe sahip 5.5-inç ekranı, 13ms gecikme süresi ve 110 derece görüş açısı gibi sağlam özellikleri bulunuyor. Gigabyte'ın üretim ve maddi gücüyle beraber bu başlığın büyük kitlelere çok daha kolay bir şekilde yayılabileceği tahmin ediliyor.

İki şirketin sanal gerçeklik pazarına verdiği ağırlığın altında aynı zamanda zayıf giden dizüstü bilgisayar pazarını canlandırma isteği de yatıyor. Mobil taraftaki artış ile paralel şekilde oluşan bu düşük ilginin 2016 yılında da değişmeyeceği tahmin edilirken, şirketler sanal gerçekliği dizüstü sistemlere entegre ederek hem popülerliği hem de satışları arttırmayı hedefliyor. Daha şimdiden herkesin dilinde olan sanal gerçeklik sistemler, 2016 yılında herkesin satın almak isteyeceği bir teknoloji olma yolunda güçlü şekilde ilerliyor.

Asus ve Gigabyte'ın geliştirdikleri sanal gerçeklik başlıklarını önümüzdeki ay düzenlecek CES 2016 kapsamında görücüye çıkartma ihtimalleri de bulunuyor.

http://www.digitimes.com/news/a20151222PD203.html