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Asus ve Toshiba, 2014'de Haswell'li Chromebook'lar satışa sunacak

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Asus ve Toshiba, 2014'de Haswell'li Chromebook'lar satışa sunacak

Google’ın teknoloji dünyasının temkinli yaklaştığı çözümü Chromebook’ların talihi 2014’de dönecek gibi duruyor. Yakın zamanda yeni Chromebook’larını tanıtan Acer ve HP’yi 2014’de Asus ve Toshiba takip etmeye hazırlanıyor.

Asus’un CEO’su Jerry Shen’in açıklamalarına göre 2014 için planlanan Chromebook’ların ilk dalgasında karşımıza çıkacak olan bilgisayarlar 11.6 ve 13.3 inç boyutlarında olacak. Shen, cihazların fiyatlarıyla ilgili konuşmazken; firmaya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre fiyatlar 199-329 dolar bandında olacak ve Chromebook’lar Intel’in Haswell işlemcilerinden gücünü alacak.

Diğer taraftan Asus gibi Toshiba’nın da 2014 yılında farklı boyutlar ve teknik özelliklere sahip Chromebook’ları satışa sunacağı öğrenilirken; firmanın Chromebook’ların üretimi için Inventec ile iş birliği yaptığı belirtildi.

Hatırlanacağı gibi yakın zamanda Acer, 11.6 inç dokunmatik ekranı bulunan ve Haswell işlemcisinden gücünü alan C720P isimli Chromebook’u tanıtmış ve 299 dolardan Aralık 2013’de satışa sunacağını açıklamıştı.


http://www.digitimes.com/news/a20131129PD202.html Yorum Yaz
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Holk 5 yıl en beğenilen
Sadece internet amaçlı kullanmak biraz sıkıcı gelebilir. Haswell de geldi. Biraz google program geliştirse. Gelebilirse belli programlar getirirse daha iyi olabilir. (Photoshop-Corel Draw...
Sadece internet amaçlı kullanmak biraz sıkıcı gelebilir. Haswell de geldi. Biraz google program geliştirse. Gelebilirse belli programlar getirirse daha iyi olab...
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OBA INC 5 yıl
Ubuntu kursalar anlıyacamda hiç bir yazılım desteği olmayan bir işletim sistemini kim ne yapsın birde online çalışma zorunluluğu olan...
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Holk 5 yıl en beğenilen
Sadece internet amaçlı kullanmak biraz sıkıcı gelebilir. Haswell de geldi. Biraz google program geliştirse. Gelebilirse belli programlar getirirse daha iyi olabilir. (Photoshop-Corel Draw...
1 Yanıt Yanıtla +4
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KalemKolik 5 yıl Holk
RonaldPeterson
Sadece internet amaçlı kullanmak biraz sıkıcı gelebilir. Haswell de geldi. Biraz google program geliştirse. Gelebilirse belli programlar getirirse daha iyi olabilir. (Photoshop-Corel Draw...

Bu platform yakın gelecekte android ile birleşip windows için ciddi rakip olacaktır bence. Tabii öncelikle iki platformunda kendine yönelik ciddi gelişmeleri gerek. Android platformu marketteki yazılım kalitesini arttırıp apple store seviyesine gelirse ve bu platforma chrome platformu ile birleşirse mükemmel bir işletim sistemi olabilir.
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