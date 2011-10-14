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Asus ve Intel "inanılmazın" peşinde

7 yıl
14,8b
1
9
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ve Intel yeni bir yarışma düzenliyor; "İnanılmazın Peşinde". Tüm katılımcılara açık olan yarışma kapsamında kullanıcılardan inanılmaz olduğunu düşündükleri hikayelerini fotoğraf, video ya da ses dosyası olarak anlatmaları yarışmanın resmi internet adresine yüklemeleri isteniyor. Yapılacak oylama kapsamında Türkiye birincisi olan katılımcıyla Asus'un çoklu ortam odaklı dizüstü bilgisayar modellerinden N55 hediye edilecek, daha sonra gerçekleştirilecek uluslararası elemenin birincisine ise kendi öyküsünü kısa filme olarak çekme ardından da Amerika'daki uluslararası bir festivalde gösterme fırastı verilecek.
Son katılma tarihi 26 Ekim olarak belirlenen yarışma, Asus ve Intel tarafından aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 16 farklı ülkede gerçekleştiriliyor. Eğer inanılmaz olduğunu düşündüğünüz bir öyküye sahipseniz, yarışmaya http://www.inanilmazinpesinde.com/ adresinden katılabilirsiniz. 

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Drakoid 7 yıl
Asla isinmayan laptop, mukemmel driverlar, her sistem icin ozel optimize edilmis oyunlar. Hologram
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Alienware96 7 yıl
Bence Sırf Reklam :S
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ama=neden 7 yıl
"Wintel" dönemi kapandı diyen Asus değil miydi?
Kalitesiyle her daim taktir ettiğim Asus'tan ucuz gündem yaratma çabaları...
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sgnr 7 yıl
Sinemaya heves eden ilgi duyan kişiler için çok güzel fırsatlar bunlar. Tebrikler.
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Batuist 7 yıl
reklam yapmanın farklı bir boyutu..
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thepunisherWZ 7 yıl
Çok saçma bir yarışma olmuş bence.
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busuzima 7 yıl
son zamanlarda baya artti bu hediye vermeler falan.hadi hayirlisi.
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