Asus ve Intel "inanılmazın" peşinde

Asus ve Intel yeni bir yarışma düzenliyor; "İnanılmazın Peşinde". Tüm katılımcılara açık olan yarışma kapsamında kullanıcılardan inanılmaz olduğunu düşündükleri hikayelerini fotoğraf, video ya da ses dosyası olarak anlatmaları yarışmanın resmi internet adresine yüklemeleri isteniyor. Yapılacak oylama kapsamında Türkiye birincisi olan katılımcıyla Asus'un çoklu ortam odaklı dizüstü bilgisayar modellerinden N55 hediye edilecek, daha sonra gerçekleştirilecek uluslararası elemenin birincisine ise kendi öyküsünü kısa filme olarak çekme ardından da Amerika'daki uluslararası bir festivalde gösterme fırastı verilecek.

Son katılma tarihi 26 Ekim olarak belirlenen yarışma, Asus ve Intel tarafından aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 16 farklı ülkede gerçekleştiriliyor. Eğer inanılmaz olduğunu düşündüğünüz bir öyküye sahipseniz, yarışmaya http://www.inanilmazinpesinde.com/ adresinden katılabilirsiniz.