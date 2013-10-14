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Asus, yeni geliştirdiği Haswell işlemcili hepsi bir arada bilgisayar modelini tanıttı

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, yeni geliştirdiği Haswell işlemcili hepsi bir arada bilgisayar modelini tanıttı
Kullanıcıların daha taşınabilir ve kompakt cihazlar talep ettiği günümüzde popülerliği artan hepsi bir arada bilgisayar modelleri, özellikle limitli alanda yüksek performans isteyen kişilere hitap ediyorlar. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalardan Asus ise, ET2321 isimli yeni "hepsi bir arada" bilgisayarını yayınladığı video ile kullanıcıların beğenisine sunmuş durumda.
Tasarımsal olarak oldukça şık ve modern görünen Asus ET2321, 23-inç boyutunda 1920 x 1080 piksel çoklu dokunmatik bir IPS ekran ile geliyor. Teknik olarak gücünü Intel'in dördüncü jenerasyon (Haswell) Core işlemci ailesinden ve GeForce GT 740M ya da Iris grafik birimlerinden alan bilgisayar, çağın gereklerine uygun olarak üzerinde 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojilerini barındırıyor. Microsoft'un Windows 8 işletim sistemine temelinde kurulduğu belirtilen ET2321, SonicMaster Premium ses teknolojisi ve harici subwoofer ünitesiyle de üst seviye multimedya deneyimi vaat ediyor.
Asus tarafından hazırlanan yeni hepsi bir arada bilgisayar modeli ET2321'in resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.engadget.com/2013/10/14/asus-et2321-haswell-all-in-one-flashes-slim-design-optional-nvi/?ncid=txtlnkusaolp00000601 Yorum Yaz
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bellair 5 yıl
fiyatı da görünüşü kadar nazik olur umarım
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Gayet şık duruyor ama kullanışlı olur mu? işte orası biraz belirsiz.
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seven44 5 yıl
çok şık duruyor
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yc#1 5 yıl
Asus elini korkak alıştırmış. Apple iMac'e GTX 780M koyuyor.
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avadil 5 yıl
Windows 8 ile gelecekse yerinde kalsın
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karsevenadam 5 yıl
Asus'un sade tasarımına hayranım.
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307kd 5 yıl avadil
avadil
Windows 8 ile gelecekse yerinde kalsın

haklisin windows 98se koymalilardi
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giogo 5 yıl
Çok şık duruyor
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thestell 5 yıl
Fiyatını görebiliyorum şimdiden
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