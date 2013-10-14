Asus, yeni geliştirdiği Haswell işlemcili hepsi bir arada bilgisayar modelini tanıttı

Kullanıcıların daha taşınabilir ve kompakt cihazlar talep ettiği günümüzde popülerliği artan hepsi bir arada bilgisayar modelleri, özellikle limitli alanda yüksek performans isteyen kişilere hitap ediyorlar. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalardan Asus ise, ET2321 isimli yeni "hepsi bir arada" bilgisayarını yayınladığı video ile kullanıcıların beğenisine sunmuş durumda.

Tasarımsal olarak oldukça şık ve modern görünen Asus ET2321, 23-inç boyutunda 1920 x 1080 piksel çoklu dokunmatik bir IPS ekran ile geliyor. Teknik olarak gücünü Intel'in dördüncü jenerasyon (Haswell) Core işlemci ailesinden ve GeForce GT 740M ya da Iris grafik birimlerinden alan bilgisayar, çağın gereklerine uygun olarak üzerinde 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojilerini barındırıyor. Microsoft'un Windows 8 işletim sistemine temelinde kurulduğu belirtilen ET2321, SonicMaster Premium ses teknolojisi ve harici subwoofer ünitesiyle de üst seviye multimedya deneyimi vaat ediyor.

Asus tarafından hazırlanan yeni hepsi bir arada bilgisayar modeli ET2321'in resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.engadget.com/2013/10/14/asus-et2321-haswell-all-in-one-flashes-slim-design-optional-nvi/?ncid=txtlnkusaolp00000601