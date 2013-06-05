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Asus, yeni geliştirdiği hepsi bir arada bilgisayar modellerini duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, yeni geliştirdiği hepsi bir arada bilgisayar modellerini duyurdu

Önemli bilgisayar üreticileri arasında yer alan Asus, ET2702 ve ET2311 isimli yeni hepsi bir arada bilgisayar modellerini duyurdu.
Apple'ın iMac modeli ile kullanıcılara sunduğu benzer deneyimi Windows 8 tarafında sağlamayı amaçlayan Asus'un duyurduğu modellerden ET2702, öncelikle üzerinde yer alan 27-inç 2560 x 1440 piksel WQHD IPS dokunmatik (10 nokta) ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik olarak 4. jenerasyon Intel Core i5 ve i7 seçeneklerinin tercih edilebildiği bilgisayar, AMD Radeon HD 8890A grafik birimine, 802.11ac Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, HDMI ve Intel'in yüksek hızlı Thunderbolt bağlantı yuvasına sahip.
 
Asus, yeni geliştirdiği hepsi bir arada bilgisayar modellerini duyurdu
Asus tarafından duyurulan diğer hepsi bir arada bilgisayar modeli ET2311 ise, ET2702'nin aksine 23-inç 1920 x 1080 piksel IPS dokunmatik (5 nokta) ekran ile hazırlanmış durumda. Teknik olarak 4. jenerasyon Intel Core i5 işlemciye, Nvidia GeForce GT740M grafik birimine, 3TB HDD ya da 1TB HDD + 128GB SSD depolama seçeneklerine ve 802.11ac Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine sahip olan ET2311, ayrıca HDMI ve USB3.0 portlarını da üzerinde barındırıyor.
Asus tarafından geliştirilen ET2702 ve ET2311 hepsi bir arada bilgisayar modellerinin fiyatları ve çıkış tarihleri henüz açıklanmadı.


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umtkrhn 5 yıl
o ekrana, ekran kartı zayıf kalır. bu tarz pclerde hdd kullanmak saçma. yani bu pc üretici asus ise, ssd daha fazla görmek isteriz
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malicalik13 5 yıl
Bir anlamadılar dokunmatik convertible ya da tabletlerde olur.Güzelmiş teknik olarak sadece HD 8890'ın performansı çoğu oyunları o çözünürlükte üst ayarlarda oynamaz.
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Guest Account 5 yıl
Bizim ülkemizde tutmaz bence. Ekranı kaliteli olabilir, işlemci iyi olabilir fakat çoğu insan bilgisayara 2-2.5 bin lira verdikten sonra onda üst seviyede oyun oynamak ister. Ayrıca dokunmatik ekran konusunda da mesut çevik'in yorumuna katılıyorum. ben mouse la gayet rahat bir şekilde ekranı kontrol edebiliyorken ne diye elimle ekranı kapatayım, kirleteyim? taşınabilir cihaz haricinde dokunmatiği pek gerekli bulmuyorum.

bence bu tarz tasarımlar yerine masa mod yapan insanlar var. o tür şeylere yönelmeliler. kasa yine olsun, parçalar büyük olsun. fakat masanın içinde olsun. kasanın arkasındaki kabloların geçişi için arkaya gözükmeyecek şekilde ufak bir delik ayarlanır. kasanın power düğmesi, ön usb çıkışları da masanın herhangi bir yerine monte edilir. hem tasarım anlamında göze hitap eder. hem daha performanslı ve uygun fiyatlı bir bilgisayarımız olur.
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