Asus, yeni geliştirdiği hepsi bir arada bilgisayar modellerini duyurdu





Önemli bilgisayar üreticileri arasında yer alan Asus, ET2702 ve ET2311 isimli yeni hepsi bir arada bilgisayar modellerini duyurdu.

Apple'ın iMac modeli ile kullanıcılara sunduğu benzer deneyimi Windows 8 tarafında sağlamayı amaçlayan Asus'un duyurduğu modellerden ET2702, öncelikle üzerinde yer alan 27-inç 2560 x 1440 piksel WQHD IPS dokunmatik (10 nokta) ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik olarak 4. jenerasyon Intel Core i5 ve i7 seçeneklerinin tercih edilebildiği bilgisayar, AMD Radeon HD 8890A grafik birimine, 802.11ac Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, HDMI ve Intel'in yüksek hızlı Thunderbolt bağlantı yuvasına sahip.

Asus tarafından duyurulan diğer hepsi bir arada bilgisayar modeli ET2311 ise, ET2702'nin aksine 23-inç 1920 x 1080 piksel IPS dokunmatik (5 nokta) ekran ile hazırlanmış durumda. Teknik olarak 4. jenerasyon Intel Core i5 işlemciye, Nvidia GeForce GT740M grafik birimine, 3TB HDD ya da 1TB HDD + 128GB SSD depolama seçeneklerine ve 802.11ac Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine sahip olan ET2311, ayrıca HDMI ve USB3.0 portlarını da üzerinde barındırıyor.

Asus tarafından geliştirilen ET2702 ve ET2311 hepsi bir arada bilgisayar modellerinin fiyatları ve çıkış tarihleri henüz açıklanmadı.



