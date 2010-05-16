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Asus, Chrome OS işletim sistemli mini-bilgisayarını Computex 2010'da gösterebilir

9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde, dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticisi olduğunu belirten (Gartner'ın rakamlarını baz alarak) Acer'ın, Chrome OS işletim sistemli mini-bilgisayarını, 1-5 Haziran 2010 tarihlerinde anavatanı Tayvan'da düzenlenecen Computex 2010 fuarında tanıtılabileceğinden bahsetmiştik. Gelen yeni bilgilere göre Asus da Chrome OS işletim sistemini kullanan, maliyet odaklı mini-bilgisayarını Computex'te gösterebilir.

Google tarafından geliştirilen Chrome OS işletim sistemi, bulut-bilgi işlem uygulamalarını temel alan ve yüksek sistem gereksinime ihtiyaç duymayan, Linux tabanlı özel bir işletim sistemi. Geleneksel disklere destek vermeyen ve sadece Flash tabanlı sürücülerle kullanılabilen Chrome OS işletim sistemi, Google tepe yöneticisi Eric Schmidt tarafından son 20 yılın en önemli gelişmelerinden biri olarak gösteriliyor. Yılın ikinci yarısında lanse edilmesi beklenen yeni işletim sistemi için önde gelen pek çok donanım üreticisiyle iş birliğine giden Google, yenilikçi işletim sisteminin başarı kazanacağından emin.

Chrome OS tabanlı mini bilgisayar (netbook/smartbook) pazarında ilk olmak isteyen Acer'ın, yeni modellerini yaz aylarında pazara sürmek istediği biliniyor. Netbook üretiminde dünyanın en büyük oyuncuları arasında yer alan Asus da pazardaki fırsatları değerlendiren isimlerden biri olmayı hedefliyor. Öte taraftan aralarında Samsung gibi isimlerin yer aldığı pek çok üretici de Chrome OS tabanlı mini-bilgisayarlar için çalışmalarına devam ediyorlar.


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matchless44 9 yıl
hadi bakalım merakla beklioz
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sertacaygun 9 yıl
Bukalemun; Yedekleme yazılımlarının mutlaka geleceğini düşünüyorum. Yazılım olarak sunmasalar bile çok basit 1-2 tıklama ile yapılabilecek işler olur büyük ihtimâl.
Linux kelimesi gördüğüm için de üzüldüm şahsen; Bir yazıda okumuştum; Yazılım dünyasının en düzensiz semti, gecekondu misali gibisinden... Bir bütünleşme duygusu yok Linux'ta.
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Bukalemun 9 yıl
2 şey önemli dışardan yedekleme - arşiv amaçlı kullanımda nasıl? video - ses işleme gücü , elbette sanal oyunlar hariç DONANIMSAL desteli oyunlarda farkları ve oc chrome nin dağıtımı - kurulumu - yedeklenmesi - güncellenmesi üzerine kurulacak prg vb şeyler ışık tutulması gerek. LİNUX 10 yıldır zaten hayatıma giren bir İŞLETİM SİSTEMİ.
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