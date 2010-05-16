Asus, Chrome OS işletim sistemli mini-bilgisayarını Computex 2010'da gösterebilir

Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde, dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticisi olduğunu belirten (Gartner'ın rakamlarını baz alarak) Acer'ın, Chrome OS işletim sistemli mini-bilgisayarını, 1-5 Haziran 2010 tarihlerinde anavatanı Tayvan'da düzenlenecen Computex 2010 fuarında tanıtılabileceğinden bahsetmiştik. Gelen yeni bilgilere göre Asus da Chrome OS işletim sistemini kullanan, maliyet odaklı mini-bilgisayarını Computex'te gösterebilir.

Google tarafından geliştirilen Chrome OS işletim sistemi, bulut-bilgi işlem uygulamalarını temel alan ve yüksek sistem gereksinime ihtiyaç duymayan, Linux tabanlı özel bir işletim sistemi. Geleneksel disklere destek vermeyen ve sadece Flash tabanlı sürücülerle kullanılabilen Chrome OS işletim sistemi, Google tepe yöneticisi Eric Schmidt tarafından son 20 yılın en önemli gelişmelerinden biri olarak gösteriliyor. Yılın ikinci yarısında lanse edilmesi beklenen yeni işletim sistemi için önde gelen pek çok donanım üreticisiyle iş birliğine giden Google, yenilikçi işletim sisteminin başarı kazanacağından emin.

Chrome OS tabanlı mini bilgisayar (netbook/smartbook) pazarında ilk olmak isteyen Acer'ın, yeni modellerini yaz aylarında pazara sürmek istediği biliniyor. Netbook üretiminde dünyanın en büyük oyuncuları arasında yer alan Asus da pazardaki fırsatları değerlendiren isimlerden biri olmayı hedefliyor. Öte taraftan aralarında Samsung gibi isimlerin yer aldığı pek çok üretici de Chrome OS tabanlı mini-bilgisayarlar için çalışmalarına devam ediyorlar.