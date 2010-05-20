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Asus, Designo ML serisi 3D monitörlerini tanıttı

9 yıl
10,5b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan Computex 2010 fuarı öncesinde Asus, yeni donanımlarını tanıtmaya devam ediyor. Firmanın fuar kapsamında göstermeyi planladığı yeni nesil 3D monitörleri detaylandı. Designo ML serisi altında hazırlanan monitörler, 23-inç ( VG236 ) ve 27-inç ( PG276 ) olmak üzere ilk etapta iki farklı boyut seçeneği ile sunuluyor.

120Hz tazeleme hızını destekleyen ve Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle uyumlu olan yeni monitörlerin üretiminde civa kullanılmadığı açıklandı. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 2ms tepki süresiyle gelen monitörlerde dinamik karşıtlık oranı 10,000,000:1, maksimum parlaklık seviyesi ise 400 cd/m2 olarak belirlenmiş.

Görüntü ara birimi olarak DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan VG236 ve PG276'nin 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Computex 2010 fuarından sonra satışa sunulmaları beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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golge3546 9 yıl
Japon manken gerizekalımı

evet:D
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UzmaN345 9 yıl
Parlak ekran burdan bile belli oluyor birdaki sefere Asus marka alıcam suan Sony SDM X73 var 5 senelik bir LCD heralde 3 sene sonra yeni bir PC'le LED LCD alırım
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killnOd 9 yıl
Guzel duruyor birde 21" ve 1ms lik bir model eklerlerse bu seriye tam super olacak.
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Batuist 9 yıl
bence firmalar daha kaliteli görüntüler üzerine yoğunlaşmalılar.. gerçi bir çok firmanın profesyonel segmentte de ürünleri bulunuyor ama nedense hep bu milyon karşıtlık rakamları olan abartı uçuk değerlere sahip basit panellerin kullanıldığı monitör haberleri çıkıyor.. yokmu profesyonel pazar için üretilen monitörler?? biraz da onlardan haber yapın...
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Ehlika 9 yıl
Japon manken gerizekalımı
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siyahtemas 9 yıl
çerçevesiz lcdleri beklemeye devam edeceğim, 3 boyutlu teknoloji bence şu an için kullanışlı değil.
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Nef'i 9 yıl
bence maliyetine değecek bir teknoloji değil bu 3d vision
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dIsAstEr 9 yıl
Ülkemizde satış fiyatı 1500TL 'den aşağı olmayacaktır.
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