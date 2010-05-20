Asus, Designo ML serisi 3D monitörlerini tanıttı

Yaklaşan Computex 2010 fuarı öncesinde Asus, yeni donanımlarını tanıtmaya devam ediyor. Firmanın fuar kapsamında göstermeyi planladığı yeni nesil 3D monitörleri detaylandı. Designo ML serisi altında hazırlanan monitörler, 23-inç ( VG236 ) ve 27-inç ( PG276 ) olmak üzere ilk etapta iki farklı boyut seçeneği ile sunuluyor.

120Hz tazeleme hızını destekleyen ve Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle uyumlu olan yeni monitörlerin üretiminde civa kullanılmadığı açıklandı. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 2ms tepki süresiyle gelen monitörlerde dinamik karşıtlık oranı 10,000,000:1, maksimum parlaklık seviyesi ise 400 cd/m2 olarak belirlenmiş.

Görüntü ara birimi olarak DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan VG236 ve PG276'nin 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Computex 2010 fuarından sonra satışa sunulmaları beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.