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Asus HD 5970 Ares: "Sınırlı Sürüm, Sınırsız Güç"

Asus, Computex 2010 fuarı kapsamında ATi Radeon HD Ares modelini en güçlü ekran kartı olarak lanse etti, işte detaylar.
8 yıl
11,5b
1
67
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Computex 2010 fuarında da öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı. Hemen her segmentte yeni ürünler sergileyen firma, yüksek performans tutkunlarına verdiği önemi, onları R.O.G bölümünde ağırlayarak gösterdi. Konsept aşamasındaki ürünlerini, yeni nesil anakartlarını ve merakla beklenene ekran kartlarını bu bölümde sergileyen firmanın en dikkat çekici çözümlerinden biri de, hiç şüphe yok ki ATi Radeon HD 5970 Ares'di. Dünyanın en hızlı ekran kartı hedefiyle geliştirilen ve bir süredir merakla beklenen ekran kartını birkaç farklı noktada tek ve çift kart konfigürasyonlarıyla sergileyen firma Ares modelini "sınırlı sürüm, sınırsız güç" sloganıyla pazara sunmayı planlıyor. Performans iddiası kadar sahip olduğu soğutucu ve bond tipi çantasıyla da dikkat çeken ekran kartını, Donanimhaber.com olarak yakından inceleme fırsatı yakaladık.

Asus HD 5970 Ares:
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Asus HD 5970 Ares:
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İlk detayları ve bazı performans sonuçları bir süre önce açıklanan Asus Radeon HD 5970 Ares'in önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor. Tasarım çalışmaları tamamlanan ve üretime hazır olan ekran kartı ile Asus, en iyisini isteyenlere en hızlı çözümü sunacağını iddia ediyor. Referans tasarımlı ATi Radeon HD 5970 modelinden farklı olarak, ATi Radeon HD 5870 X2 olarak tanımlanan ekran kartı, hem tasarımı hem de saat hızları ve bellek kapasitesiyle referans tasarımlı Radeon HD 5870 modelinden ayrılmayı başarıyor. Yüksek miktarda Bakır kullanılan yaklaşık 3.5 Kg ağırlığındaki soğutucusu, 8mm kalınlığında 8 adet Bakır ısı borusuna sahip olan ekran kartının, referans modele göre %600 daha fazla hava üflediğiş dolayısıyla yüksek saat hızlarına rağmen gerekli soğutma performansını sunabildiği belirtildi.

Asus HD 5970 Ares:
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Asus HD 5970 Ares:
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ATi Radeon HD 5870'te kullanılan Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartındaki her GPU, 2048MB GDDR5 bellekle donatılmış. Yüksek bellek kapasitesi sayesinde yüksek çözünürlüklerde ve Eyefinity teknolojisi ile kurulacak çoklu monitör konfigürasyonlarında en yüksek oyun deneyiimini sunacağı iddia edilen ekran kartında, grafik işlem birimleri 850MHz, belleker ise 4800MHz'de görev yapıyor. Daha yüksek soğutma performansı için arkası özel bir plaka ile kaplanan Asus Radeon HD 5970 Ares, ihtiyaç duyduğu gücü, üzerinde yer alan iki adet 8pin ve bir adet 6pin PCIe konnektörlerinde alırken, özellikle üçüncü konnektörün hız aşırtma ile çıkılacak yüksek frekanslar için düşünüldğü ve artacak güç ihtiyacının karşılanması için konıumlandırıldığı belirtiliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve her GPU için 1600 adet olmak üzere 3200x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında bir adet DVI, bir adet HDMI ve bir adet te DisplayPort konnektörü bulunuyor ve bu sayede Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumuna olanak tanınabiliyor.

Asus HD 5970 Ares:
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Asus HD 5970 Ares:
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi sınırlı üretim olacağı ve yaklaşık 1000 adet kartın piyasa sürüleceği belirtilen Ares, tasarımı kadar kutusuyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. Ares için özel bir Bond çantası hazırlayan Asus, ekran kartıyla birlikte oyucu faresi de verecek. Rereferans tasarımlı ATi Radeon HD 5970 ile kıyaslandığında, %25 daha performans sunduğu, daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtilen Asus Radeon HD 5970 Ares, önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ama tahmin edebileceğiniz üzere gerek özellikleri gerekse de sınırlı sayıda üretilecek olmasından dolayı, şimdiye kadar satışa sunulmuş ATi Radeon tabanlı en pahalı kartlardan biri olması bekleniyor.

Asus Radeon HD 5970 Ares için yüksek çözünürlüklü fotoğraf galerisi: https://www.donanimhaber.com/computex/NewsDetail.aspx?Id=20347


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Mc_Leopard 8 yıl
2000 yılından 2010 yılına kadar bilgisayar sektörü inanılmaz gelişti şimdi 2015 e kadar beklemeliyiz ki biz bu kartı alalım gücümüz anca o zaman yeter bunun fiyatı 2bin euro ise . Yani anca hurdasını kullanırız. Malum türk milletti olarak genelde teknolojiyi geriden talip ediyoruz. Bakınız 3G , adamlar 2005 de kullanırken biz 2010 da ancak etkisini gördük :(.
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Gümüşyaka 8 yıl
ati zaten 5970i kırpıp çıkartmıştı.ellerinde daha iyisi de var ama pazara sunmak için nvidianın hamlesini bekliyorlar.rekabetsizliğin dezavantajları bunlar.umarım nvidia iyi bişeyker yapar da kart fiyatları düşer.yoksa atinin fiyat politikasını geriye çekmesi bir hayli uzun zaman alacağa benziyor.
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sayitusta 8 yıl
10 NUMARA KART FİYATI HARİÇ...................
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NeeDFoRSpeeDRocK 8 yıl
Tasarımını beğenmedim
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vidoko 8 yıl
sadece çantasına bir ekrankartı alınır:))
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24 8 yıl
Anca bakarız biz de böyle
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naughtymmn 8 yıl
Adamlar bir canavar yaratmış resmen. Çok aşırı bir kart
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dafydak 8 yıl
arkadaşlar yukarıda belirrtiğine göre saat hızları normal 5970 le aynı seviyede benim anlamadığım nasıl performansı daha iyi. eğer yukarıdaki gibiyse saat hızları sadece şekil yapmışlar.
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Dante 8 yıl

dafydak

arkadaşlar yukarıda belirrtiğine göre saat hızları normal 5970 le aynı seviyede benim anlamadığım nasıl performansı daha iyi. eğer yukarıdaki gibiyse saat hızları sadece şekil yapmışlar.
850/4800 saat hızları. 5870 in saat hızları yani. 5970 in referansından yüksek. Ayrıca 4 GB bellek var. Bunlar etki ediyordur performans farkına.
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mustiki212 8 yıl
Çanta dertmi çıkar içindekileri başka bir şey koy..:D
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ALBAY 8 yıl
Ben alamadıktan sonra isterse 10 kg bakır 100 kg altından yapılsın ne farkeder?
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punished 8 yıl
Denorath
3xxx 4xxx 5xxx kartlara 3d desteği veren yama çıktı ben kullanıyorum amd nin sitesinden indirebilirsin
karta gelince
fiyatını 2000 tl yapar artık belkide daha fazla
edit 1189 Avro fiyat telaffuz ediliyor. pclabs.com.tr/...
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phobia 8 yıl
Ben 800 gr'lık işlemci soğutucusu takarken 2 kere düşündüm, 3.5 kg'lık ekran kartını ankarta nasıl takacaksın
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Denorath 8 yıl
Bu arada bi zamanlar ATI 5000 serisi kartların sürücü güncellemesiyle 3D destekleyeceği yönünde haberler vardı. Şimdiye kadar öyle birşey olmadı sanırım?
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LostPower 8 yıl
İYi hoş ta bu ekran kartı pc takılmıcakmı? eee. siz arkadaşalrında çoğu oyun hastası demisiniz bende dahil.eee. ya kardesim bu kart beleş olsa ne olurkı pc oyunmu çıkıyorki allah askına ha bire al al, nereye kadar ...
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