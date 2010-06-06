Asus HD 5970 Ares: "Sınırlı Sürüm, Sınırsız Güç"

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Computex 2010 fuarında da öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı. Hemen her segmentte yeni ürünler sergileyen firma, yüksek performans tutkunlarına verdiği önemi, onları R.O.G bölümünde ağırlayarak gösterdi. Konsept aşamasındaki ürünlerini, yeni nesil anakartlarını ve merakla beklenene ekran kartlarını bu bölümde sergileyen firmanın en dikkat çekici çözümlerinden biri de, hiç şüphe yok ki ATi Radeon HD 5970 Ares'di. Dünyanın en hızlı ekran kartı hedefiyle geliştirilen ve bir süredir merakla beklenen ekran kartını birkaç farklı noktada tek ve çift kart konfigürasyonlarıyla sergileyen firma Ares modelini "sınırlı sürüm, sınırsız güç" sloganıyla pazara sunmayı planlıyor. Performans iddiası kadar sahip olduğu soğutucu ve bond tipi çantasıyla da dikkat çeken ekran kartını, Donanimhaber.com olarak yakından inceleme fırsatı yakaladık.

İlk detayları ve bazı performans sonuçları bir süre önce açıklanan Asus Radeon HD 5970 Ares'in önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor. Tasarım çalışmaları tamamlanan ve üretime hazır olan ekran kartı ile Asus, en iyisini isteyenlere en hızlı çözümü sunacağını iddia ediyor. Referans tasarımlı ATi Radeon HD 5970 modelinden farklı olarak, ATi Radeon HD 5870 X2 olarak tanımlanan ekran kartı, hem tasarımı hem de saat hızları ve bellek kapasitesiyle referans tasarımlı Radeon HD 5870 modelinden ayrılmayı başarıyor. Yüksek miktarda Bakır kullanılan yaklaşık 3.5 Kg ağırlığındaki soğutucusu, 8mm kalınlığında 8 adet Bakır ısı borusuna sahip olan ekran kartının, referans modele göre %600 daha fazla hava üflediğiş dolayısıyla yüksek saat hızlarına rağmen gerekli soğutma performansını sunabildiği belirtildi.

ATi Radeon HD 5870'te kullanılan Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartındaki her GPU, 2048MB GDDR5 bellekle donatılmış. Yüksek bellek kapasitesi sayesinde yüksek çözünürlüklerde ve Eyefinity teknolojisi ile kurulacak çoklu monitör konfigürasyonlarında en yüksek oyun deneyiimini sunacağı iddia edilen ekran kartında, grafik işlem birimleri 850MHz, belleker ise 4800MHz'de görev yapıyor. Daha yüksek soğutma performansı için arkası özel bir plaka ile kaplanan Asus Radeon HD 5970 Ares, ihtiyaç duyduğu gücü, üzerinde yer alan iki adet 8pin ve bir adet 6pin PCIe konnektörlerinde alırken, özellikle üçüncü konnektörün hız aşırtma ile çıkılacak yüksek frekanslar için düşünüldğü ve artacak güç ihtiyacının karşılanması için konıumlandırıldığı belirtiliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve her GPU için 1600 adet olmak üzere 3200x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında bir adet DVI, bir adet HDMI ve bir adet te DisplayPort konnektörü bulunuyor ve bu sayede Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumuna olanak tanınabiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi sınırlı üretim olacağı ve yaklaşık 1000 adet kartın piyasa sürüleceği belirtilen Ares, tasarımı kadar kutusuyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. Ares için özel bir Bond çantası hazırlayan Asus, ekran kartıyla birlikte oyucu faresi de verecek. Rereferans tasarımlı ATi Radeon HD 5970 ile kıyaslandığında, %25 daha performans sunduğu, daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtilen Asus Radeon HD 5970 Ares, önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ama tahmin edebileceğiniz üzere gerek özellikleri gerekse de sınırlı sayıda üretilecek olmasından dolayı, şimdiye kadar satışa sunulmuş ATi Radeon tabanlı en pahalı kartlardan biri olması bekleniyor.

Asus Radeon HD 5970 Ares için yüksek çözünürlüklü fotoğraf galerisi: https://www.donanimhaber.com/computex/NewsDetail.aspx?Id=20347