Asus yeni netbook modeli Eee PC 1001PX'i satışa sundu

Eee PC serisi ile netbook pazarının en büyük oyuncularından biri olan Asus, ürün gamındaki yeni modellerden Eee PC 1001PX'i satışa sundu. Seashell serisi altında hazırlanan yeni model, ikinci nesil Intel Atom platformunu kullanıyor ve 10.1-inç (1024x600) büyüklüğünde ekranla geliyor.

İşlemci olarak 1.66GHz'de çalışan Atom N450'nin kullanıldığı mini-bilgisayar, 1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile sunuluyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150'nin kullanıldığı sistemde 0.3MP kamera, WiFi ve kart okuyucusu gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

İşletim sistemi olarak Windows XP Home Edition ile gelen Eee PC 1001PX, yurt dışında 279$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.