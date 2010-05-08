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Asus yeni netbook modeli Eee PC 1001PX'i satışa sundu

9 yıl
14,9b
1
4
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eee PC serisi ile netbook pazarının en büyük oyuncularından biri olan Asus, ürün gamındaki yeni modellerden Eee PC 1001PX'i satışa sundu. Seashell serisi altında hazırlanan yeni model, ikinci nesil Intel Atom platformunu kullanıyor ve 10.1-inç (1024x600) büyüklüğünde ekranla geliyor.

İşlemci olarak 1.66GHz'de çalışan Atom N450'nin kullanıldığı mini-bilgisayar, 1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile sunuluyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150'nin kullanıldığı sistemde 0.3MP kamera, WiFi ve kart okuyucusu gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

İşletim sistemi olarak Windows XP Home Edition ile gelen Eee PC 1001PX, yurt dışında 279$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.


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DH Misafiri 6 yıl
asus netbook almak istiyorum en fazla 500 tl lık bir şey olmalı
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Rainbow6 9 yıl
ne yani bu makina yeni mi ? ben bunun ust modelini (250gb hd ve bluetooth ) 3 yada 4 ay once tam hatirlamiyorum aldim su an ondan mesaj yaziyorum zati
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jeofizikci 9 yıl
Rainbow6

ne yani bu makina yeni mi ? ben bunun ust modelini (250gb hd ve bluetooth ) 3 yada 4 ay once tam hatirlamiyorum aldim su an ondan mesaj yaziyorum zati

zati intel, asus kendileri. çevir çevir sat.
şu kafasızlar 1080p ye hala adam gibi çozum getirmediler. nvidia ionda yok piyasada.
asusun bitane hd modeli var gerçe ama asıl inteli anlamiyorum. cücük kadar cep telefonlları bile hd oynatabiliyo bu adamlar işlemcilerine yada gomulu gpularına şunu koymuyorlar.
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RaptorFX 9 yıl
AMD netbook işine girişmezse P3 hızında işlemci S3 tadında ekran kartlarına mahkum kalırız...
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