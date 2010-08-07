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Asus'dan Nvidia ION2 tabanlı yeni nettop: EeeBox PC 1501P

8 yıl
10,2b
1
6
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Nvidia ION2 tabanlı yeni nettop: EeeBox PC 1501P
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Asus, EeeBox serisi nettop ailesinin yeni üyesi olan EB1501 modelini duyurdu. Tasarım olarak serinin daha önceki modelleriyle benzer özellikler taşıyan yeni nettop, güçlü donanım özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. 1.8GHz'de çalışan Atom D525 işlemcisinin güç verdiği yeni nettop, 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Nvidia ION2 platformunu temel alan sistem, bu sayede hem yüksek tanımlı videoları oynatabiliyor hem de çok sayıda 3D oyun için donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor. Küçük boyutlarına rağmen slot yüklemeli DVD yazıcısı da bulunan sistem, kablosuz ağ desteğiyle (802.11n) geliyor.

Üzerinde bulunan HDMI çıkışı sayesinde hem monitör hem de HDTV'lere görüntü aktarabilen çoklu ortam odaklı yeni mini-bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

Asus EeeBox PC EB1501P, Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile 449 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.

Asus'dan Nvidia ION2 tabanlı yeni nettop: EeeBox PC 1501P
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Asus'dan Nvidia ION2 tabanlı yeni nettop: EeeBox PC 1501P
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ender123 8 yıl
Ön usb girişleri mavi renkli. Usb 3.0 mı acaba?
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stradivardi 8 yıl
Tüm parçaları ev kullanıcısı olarak bilinen internete giren ,müzik dinleyen ,film seyreden arasıra word gibi programlarda işi olanlar için çok ideal bir makine olmuş zaten bir çok kullanıcı ,bilgisayar kullananların yarıdan fazlası ,sadece bunları yapıyor az yer kaplıyor , sessiz , çok az elektrik tüketimi daha ne olsun
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ExECaLiBuR 8 yıl
Rami 4 gb yapsalardı keşke. Sonuçta MediaCenter sınıfı ama Win7 zaten 1-1,5 gb rami normalde kullanıyor.
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Batuist 8 yıl
işlemci dışında diğerleri iyi..
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mehmetgirgin 8 yıl
mükemmel ya modem kadar.
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0nur* 8 yıl
Ekran yok değil mi bunlar da?

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