Asus'dan Nvidia ION2 tabanlı yeni nettop: EeeBox PC 1501P

Asus, EeeBox serisi nettop ailesinin yeni üyesi olan EB1501 modelini duyurdu. Tasarım olarak serinin daha önceki modelleriyle benzer özellikler taşıyan yeni nettop, güçlü donanım özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. 1.8GHz'de çalışan Atom D525 işlemcisinin güç verdiği yeni nettop, 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Nvidia ION2 platformunu temel alan sistem, bu sayede hem yüksek tanımlı videoları oynatabiliyor hem de çok sayıda 3D oyun için donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor. Küçük boyutlarına rağmen slot yüklemeli DVD yazıcısı da bulunan sistem, kablosuz ağ desteğiyle (802.11n) geliyor.

Üzerinde bulunan HDMI çıkışı sayesinde hem monitör hem de HDTV'lere görüntü aktarabilen çoklu ortam odaklı yeni mini-bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

Asus EeeBox PC EB1501P, Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile 449 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.