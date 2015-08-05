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Asus'dan ROG ailesine yeni üye: GX860 Buzzard

3 yıl
1,4b
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1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus'dan ROG ailesine yeni üye: GX860 Buzzard
 
ROG yani Republic of Gamers serisi ürünleriyle oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayan Asus, yeni geliştirdiği faresi GX860 Buzzard'ı resmi olarak duyurdu.
Siyah renk üzerine konumlandırılan kırmızı LED aydınlatma sistemiyle dikkatleri üzerine çeken Asus GX860 Buzzard, ergonomik gövdesiyle hem sağ hem de sol el ile kullanılabilecek bir çözüm oluşturuyor. Yüksek kaliteli Omron anahtarlar (5 milyon tıklama ömrü) ve Laser Avago 9800 lazer sensör ile donatılan oyuncu faresi, dört kademede 50-8200 DPI arası çözünürlük sunuyor ve bu değerler arasında üzerinde yer alan buton yardımıyla hızlı geçiş yapabiliyor.
98 gram ağırlık, 118.2 x 68.4 x 40mm boyut ve 1.8 metre kablo uzunluğu gibi diğer detayları bulunan Asus GX860 Buzzard oyuncu faresi, kişileştirilebilir butonlarıyla da öne çıkıyor. Farenin resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
Asus'dan ROG ailesine yeni üye: GX860 Buzzard
 

http://www.techpowerup.com/214944/asus-republic-of-gamers-announces-gx860-buzzard-gaming-mouse.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ensei 3 yıl
Uzay mekiği gibi yaww:))
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