Asus'dan USB üzerinden çalışabilen portatif ekran modeli: MB168

Ekstra çalışma alanına ihtiyaç duyan ya da farklı amaçlar için harici ekran kullanmak isteyen kişilere özel olarak Asus tarafından hazırlanan MB168 isimli portatif ekran modeli, USB üzerinden bağlanarak kullanılabiliyor.

15.6-inç boyutta hazırlanan ve 1920 x 1080 piksel ile 1366 x 768 piksel olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırlanan MB168, dayanıklı metalik kaplamaya, 8mm kalınlığa ve 800 gram ağırlığa sahip. Gücünü ve görüntü aktarımını USB 3.0 bağlantısı üzerinden sağlayan ekran, tercih edilen arka aydınlatmalı LED paneliyle aktif olarak 5W, bekleme modunda ise 0W enerji harcama değerleri ortaya koyabiliyor. Ekran parlaklığından feragat edildiği taktirde USB 2.0 üzerinden de kullanılabilen Asus MB168, firmanın EzLink Technology isimli teknolojisi ile görüntü aktarımı sırasında bilgisayara çok fazla yük binmemesini sağlıyor.

Asus tarafından tanıtılan harici ekran modeli MB168'in resmi çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmış değil.

http://www.techpowerup.com/189756/asus-introduces-the-mb168-series-portable-usb-powered-monitor.html