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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan pasif soğutmalı yeni ekran kartı; Radeon HD 6770 DirectCU Silent

7 yıl
10,6b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Mars II isimli Yeni ekran kartını yakın gelecekte pazara sunmaya hazırlanan Asus, AMD'nin Radeon HD 6770 modelini temel alan HD 6770 DirectCU Silent isimli pasifsoğutuculu yeni ekran kartını duyurdu. İkinci nesil DirectX 11 desteği ile gelen  ekran kartı, referans tasarımdaki soğutucu ile kıyaslandığında %16 daha verimli olan aynı zamanda daha iyi soğutma performansı sunan özel soğutucu tasarımına sahip.
AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper XT GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor. 1GB GDDR5 bellek ile donatılan ekran kartında yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği belirtilirken, saat hızları hakkındaysa herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen Asus HD 6770 DirectCU Silent'ın yakın zamanda sunulması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı. 

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ulex 7 yıl en beğenilen
asus bu pasif soğutmaları çok şekil yapıyor
1 Yanıt Yanıtla +5
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IceRulez 7 yıl
kerokeso
Pasif 6770, süpermiş. Kendi 5870imle takas yaparım bu arada HD 6850 pasif soğutmalı kullanan ve takas isteyen varsa.

Ney ney ney :)) 5870 ile takas mı yapıcan :) kardeş parayı yolda mı buluyon :) senin ekran kartın 6770 den de iyidir 6850 den de :)
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x_tol 7 yıl IceRulez
IceRulez
kerokeso
Pasif 6770, süpermiş. Kendi 5870imle takas yaparım bu arada HD 6850 pasif soğutmalı kullanan ve takas isteyen varsa.

Ney ney ney :)) 5870 ile takas mı yapıcan :) kardeş parayı yolda mı buluyon :) senin ekran kartın 6770 den de iyidir 6850 den de :)

ne 6850'si 6950'yi geçiyor 5870 bench'lerde.
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zgn94 7 yıl
H34RTL3SS
6670 die pasif soutmalı bi kart warmış ve 6770 modelinide yapmışlar yani tek farkı gpu çipi okumadım ama boyle olmalı :)

düzeltmişler dostum yazım hatası olmalı :D
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electro58 7 yıl
Pasif sogutmalar belirli zaman geçtikten sonra sıkıntılı.
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Söylev 7 yıl electro58
electro58

Pasif sogutmalar belirli zaman geçtikten sonra sıkıntılı.


2 senedir Accelero S1 ile Ati 2600 xt kullanıyorum. Boşta 37-40 yükte 55 dereceyi geçmedi. Sorun vs de olmadı.
Soğutma iyiyse sorun olmaz. Asusun soğutucuda Acceleroyu andırıyor.
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kerokeso 7 yıl
Pasif 6770, süpermiş. Kendi 5870'imle takas yaparım bu arada HD 6850 pasif soğutmalı kullanan ve takas isteyen varsa.
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gerschenkirschen 7 yıl

kerokeso

Pasif 6770, süpermiş. Kendi 5870'imle takas yaparım bu arada HD 6850 pasif soğutmalı kullanan ve takas isteyen varsa.


dostum kart güzel ama 5870'in daha iyidir,
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H34RTL3SS 7 yıl
6670 die pasif soutmalı bi kart warmış ve 6770 modelinide yapmışlar yani tek farkı gpu çipi okumadım ama boyle olmalı :)
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zgn94 7 yıl
AMD'nin Radeon HD 6670 modelini temel alan HD 6770 DirectCU Silent
siz mi yanlış yazdınız yoksa 6670'i cidden 6770 diye mi satıyorlar?
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ulex 7 yıl en beğenilen
asus bu pasif soğutmaları çok şekil yapıyor
1 Yanıt Yanıtla +5
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photo sir 7 yıl ulex
ulex

asus bu pasif soğutmaları çok şekil yapıyor


aynen çok kaliteli duruyor, sırf şekli için görülebilecek bi yere takmak lazım bunu
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