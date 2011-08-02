Asus'dan pasif soğutmalı yeni ekran kartı; Radeon HD 6770 DirectCU Silent

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performans segmenti için hazırladığı Mars II isimli Yeni ekran kartını yakın gelecekte pazara sunmaya hazırlanan Asus, AMD'nin Radeon HD 6770 modelini temel alan HD 6770 DirectCU Silent isimli pasifsoğutuculu yeni ekran kartını duyurdu. İkinci nesil DirectX 11 desteği ile gelen ekran kartı, referans tasarımdaki soğutucu ile kıyaslandığında %16 daha verimli olan aynı zamanda daha iyi soğutma performansı sunan özel soğutucu tasarımına sahip.
AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper XT GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor. 1GB GDDR5 bellek ile donatılan ekran kartında yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği belirtilirken, saat hızları hakkındaysa herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen Asus HD 6770 DirectCU Silent'ın yakın zamanda sunulması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.
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Ney ney ney :)) 5870 ile takas mı yapıcan :) kardeş parayı yolda mı buluyon :) senin ekran kartın 6770 den de iyidir 6850 den de :)
ne 6850'si 6950'yi geçiyor 5870 bench'lerde.
düzeltmişler dostum yazım hatası olmalı :D
2 senedir Accelero S1 ile Ati 2600 xt kullanıyorum. Boşta 37-40 yükte 55 dereceyi geçmedi. Sorun vs de olmadı.
Soğutma iyiyse sorun olmaz. Asusun soğutucuda Acceleroyu andırıyor.
dostum kart güzel ama 5870'in daha iyidir,
siz mi yanlış yazdınız yoksa 6670'i cidden 6770 diye mi satıyorlar?
aynen çok kaliteli duruyor, sırf şekli için görülebilecek bi yere takmak lazım bunu
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Ekran Kartı, asus