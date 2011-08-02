Asus'dan pasif soğutmalı yeni ekran kartı; Radeon HD 6770 DirectCU Silent

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Mars II isimli Yeni ekran kartını yakın gelecekte pazara sunmaya hazırlanan Asus, AMD'nin Radeon HD 6770 modelini temel alan HD 6770 DirectCU Silent isimli pasifsoğutuculu yeni ekran kartını duyurdu. İkinci nesil DirectX 11 desteği ile gelen ekran kartı, referans tasarımdaki soğutucu ile kıyaslandığında %16 daha verimli olan aynı zamanda daha iyi soğutma performansı sunan özel soğutucu tasarımına sahip.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper XT GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor. 1GB GDDR5 bellek ile donatılan ekran kartında yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği belirtilirken, saat hızları hakkındaysa herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen Asus HD 6770 DirectCU Silent'ın yakın zamanda sunulması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.

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