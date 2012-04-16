Asus'tan 23-inç IPS panelli ve LED arka aydınlatmalı 3D monitör: VG23AH

Başarılı ürünleriyle dikkat çeken Asus, 23-inç boyutunda 3D IPS panel ve W-LED arka aydınlatmayı bir araya getiren monitörü VG23AH'yi duyurdu.



1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, griden griye 5 ms tepki süresi, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 16.7 milyon renk gibi teknik özellikleri bünyesinde barındıran monitör, hafifliğiyle ve herhangi bir bataryaya gereksinim duymamasıyla ön plana çıkan FPR 3D gözlükle geliyor.

3 watt ses çıkış gücüne sahip hoparlörlere, iki adet HDMI 1.4 portuna, DVI-D ve D-Sub bağlantılarına yer verilen Asus VG23AH'nin fiyatı ise belirtilmemiş.

