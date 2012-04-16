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Asus'tan 23-inç IPS panelli ve LED arka aydınlatmalı 3D monitör: VG23AH

7 yıl
8,5b
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8
Monitör
knight
Haber Editörü
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Asus'tan 23-inç IPS panelli ve LED arka aydınlatmalı 3D monitör: VG23AH
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Başarılı ürünleriyle dikkat çeken Asus, 23-inç boyutunda 3D IPS panel ve W-LED arka aydınlatmayı bir araya getiren monitörü VG23AH'yi duyurdu.
1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, griden griye 5 ms tepki süresi, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 16.7 milyon renk gibi teknik özellikleri bünyesinde barındıran monitör, hafifliğiyle ve herhangi bir bataryaya gereksinim duymamasıyla ön plana çıkan FPR 3D gözlükle geliyor.
3 watt ses çıkış gücüne sahip hoparlörlere, iki adet HDMI 1.4 portuna, DVI-D ve D-Sub bağlantılarına yer verilen Asus VG23AH'nin fiyatı ise belirtilmemiş.
Asus'tan 23-inç IPS panelli ve LED arka aydınlatmalı 3D monitör: VG23AH
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mczaga 7 yıl
Parlak mı Mat mı ekran ?
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wallkahnx 6 yıl
Bu monitör ne zaman Türkiye'ye gelecek? Bilgisi olan var mı?
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xLmNt13 7 yıl
asus vg278h aldım görüntü kalitesi çok kötüydü samsung xl 2370 le yan yana koydum renkler hiç gerçekçi değildi. kırmızı turuncuya çalıyor ve aşırı parlak. monitörün en güzel yanı 3d performansı ve 120 hz olması. Şansa aldıktan 2 gün sonra gözlük arıza yaptı bende para iadesi icin geri yolladım. yeni monitor alırsam %90 samsung olacaktır.
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E_Aydin35 7 yıl
Bir oyuncunun odasında durabilecek en güzel donaımlardan biri, insanı ekrana yapıştır..:) fiyatını merak ettim? 3D olamsı büyük avantaj bir mönitöre göre.. Tabi burada kullanım amacıda önemli
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Prequel 7 yıl
artık full hd monitörler ilgimi çekmiyor diyip kaçayım...
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Freeline 7 yıl
Güzel Aslında hem 3d hem frp hemde ips
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nemesissx 7 yıl
fpr 3d'nin oyunlardaki başarısızlığın nedeni tn panel olması mı ips neyi değişterecek merak ediyorum.
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BarGoS 7 yıl
fpr gözlük teknolojisi LG ye ait değilmi ?
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