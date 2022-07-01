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    Samsung televizyonları için Gaming Hub kullanıma sunuldu

    Geçtiğimiz aylarda Xbox ile anlaşan Samsung, TV ve monitör modellerine Xbox Cloud Gaming’in geleceğini duyurmuştu. Xbox Cloud ve Stadia gibi uygulamaları barındıran Gaming Hub kullanıma açıldı.
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    Samsung Gaming Hub kullanıma sunuldu
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    Televizyon ve monitör dünyasında başarılı modelleri ile büyük bir pazar payına sahip olan Samsung, akıllı TV ve akıllı monitör modellerini güçlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan Samsung Gaming Hub, kullanıma açıldı.

    Samsung Gaming Hub kullanıma sunuldu

    Samsung Gaming Hub; Xbox, GeForce Now, Google Stadia ve Utomik uygulamaları ile kullanıma sunuldu. Amazon Luna desteğinin de geleceği açıklandı. Ayrıca Gaming Hub; Twitch, YouTube ve Spotify desteği de barındırıyor. Gaming Hub ile kullanıcılar, herhangi bir konsol veya bilgisayar gerekmeden yüksek kalite oyun deneyimi yaşayabilecek. Xbox Cloud Gaming platformunun da herhangi bir üyelik gerektirmeden ücretsiz olarak Fortnite oynamanıza izin verdiğini de hatırlatalım.

    Samsıng Gaming Hub, 2022 model Neo QLED TV serisinde ve 2022 model Samsung Smart Monitor serisinde kullanıma sunuldu. Platform şimdilik ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, Brezilyave Güney Kore’de kullanıma sunulmuş durumda ancak önümüzdeki haftalarda daha çok ülkede kullanıma sunulacaktır.

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