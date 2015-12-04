Asus'tan 25" büyüklükte çerçevesiz monitör: MX25AQ

Tayvanlı teknoloji devi Asus bilgisayar bileşenleri konusunda oldukça iddialı. Tanıtılan yeni monitör ise markanın görüntüleme seçenekleri konusunda iddiasını sürdüreceğini gösteriyor.

MX25AQ adındaki yeni monitörün ilk göze çarpan kısmı şüphesiz çerçevesiz (0.1 cm) ekranı oluyor. Oldukça şık görünen ekran üzerine yerleştirilen 25" büyüklüğündeki AH-IPS panel 2560 x 1440 WQHD çözünürlük ve 178 derecelik görüş açısı sunabiliyor. 5ms tepki süresine sahip mat ekran ayrıca Flicker-free (titremeyi azaltma) ve düşük mavi ışık özelliklerine de sahip.





Monitörün arka panelinde HDMI x 2, HDMI/MHL, DisplayPort 1.2 ve 3.5mm jack portları bulunuyor. 2015 iF tasarım ödülüne layık görülen ürünün çıkış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Kontrast oranı (ASUS Smart Contrast Ratio) 100 milyon : 1 olan MX25AQ'in parlaklık seviyesi ise 300 cd/?. Dahili stereo hoparlöre sahip monitörün hoparlörlerinden her birisi 3W ses çıkışı sunabiliyor. Ses konusunda oldukça iddialı olan Asus farklı kullanım senaryoları için farklı ses modları eklemeyi de unutmamış.

http://www.guru3d.com/news-story/asus-adds-mx25aq-25-inch-wqhd-frameless-design-monitor.html