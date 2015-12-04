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Asus'tan 25" büyüklükte çerçevesiz monitör: MX25AQ

Asus çerçevesiz tasarımıyla oldukça şık görünen yeni 25" monitörün MX25AQ'yu tanıttı. Dev monitör 2K çözünürlük ve dahili hoparlörleri ile dikkat çekmeyi başarıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,3b
1
17
Monitör
Oğuz Avcı
Editör
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Asus'tan 25
 
Tayvanlı teknoloji devi Asus bilgisayar bileşenleri konusunda oldukça iddialı. Tanıtılan yeni monitör ise markanın görüntüleme seçenekleri konusunda iddiasını sürdüreceğini gösteriyor.
MX25AQ adındaki yeni monitörün ilk göze çarpan kısmı şüphesiz çerçevesiz (0.1 cm) ekranı oluyor. Oldukça şık görünen ekran üzerine yerleştirilen 25" büyüklüğündeki AH-IPS panel 2560 x 1440 WQHD çözünürlük ve 178 derecelik görüş açısı sunabiliyor. 5ms tepki süresine sahip mat ekran ayrıca Flicker-free (titremeyi azaltma) ve düşük mavi ışık özelliklerine de sahip.
Asus'tan 25
 
Kontrast oranı (ASUS Smart Contrast Ratio) 100 milyon : 1 olan MX25AQ'in parlaklık seviyesi ise 300 cd/?. Dahili stereo hoparlöre sahip monitörün hoparlörlerinden her birisi 3W ses çıkışı sunabiliyor. Ses konusunda oldukça iddialı olan Asus farklı kullanım senaryoları için farklı ses modları eklemeyi de unutmamış.

Monitörün arka panelinde HDMI x 2, HDMI/MHL, DisplayPort 1.2 ve 3.5mm jack portları bulunuyor. 2015 iF tasarım ödülüne layık görülen ürünün çıkış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Asus'tan 25
 

http://www.guru3d.com/news-story/asus-adds-mx25aq-25-inch-wqhd-frameless-design-monitor.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
AQ muuuuu. :D
1 Yanıt Yanıtla +10
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erman.77 3 yıl
ürün gerçekten çok güzel parasını hak ediyor 2K da gerçekten güzel bir görüntü veriyor ve resimde gözüktüğünden daha güzel ve şık.
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asau 4 yıl
Bilgisayardan daha pahalı monitör!
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kalbinihack 4 yıl
oyun icin en iyi tercih 25" dir frag kasanlar icin bende 27" var buyuk gelio mause hakimiyeti zorlasio
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XPerience 4 yıl
Tasarımı görünce ben

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Glorfindel1907 4 yıl
Buna benzer tasarımı vardı lakin bu çok daha güzel olmuş çerçevesiz şekilde.
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Morphinz 4 yıl
Uygun fiyatlı büyük monitor yapmayın zaten ölürsünüz...
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AytacFx 4 yıl
Fiyati aciklanmadimi?
Hollanda fiyati: azerty.nl/...

Yalniz monitore asik oldum
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yarrix 4 yıl
yapay zeka ve motorsporları . komik baya.
kimsenin ilgileniceğini sanmıyorum.
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Spiderhip 4 yıl
Ben Lg'nin 25'' ultrawide 2K monitörünü kullanıyorum. Hem iş için harika. Size iki monitör kullanıyormuşcasına çok geniş alan kazandırıyor. Hem oyunlarda süper. Hem de 2K lar aslında performans olarak da oyunlarda çok çok iyi. Bunu alana kadar ben de 4K lara göz dikmiştim. Ama sonra iyi ki bunu almışım dedim. 4K alsanız bu sefer ekran kartını çok geliştirmeniz gerekli. Bende R9 280 var. Ve 2K oynamaya gayet yetiyor şimdilik. Fiyatını hele sormayın, 2K lar için bedava, full hd fiyatına. Herkese kat kat tavsiye ederim. He bu arada ips olması, 5ms olması falan hiç ama hiç farkedilmiyor. Daha önce 2ms lik normal panel samsung kullanıyordum. Fark yok. Ve hatta bence ips den ötürü renk kalitesi daha iyi, görüş açısındaki renk kaybı çok çok daha az normal panellere göre.
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EnverPasha 4 yıl
güzel olmuş birde 4k olsaymış nede güzel oldu ama buda güzel :)
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Patren 4 yıl
4k yapsalar iyimiş
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MX25AQ, asus monitör ve
6 etiket daha 25 inç 2k monitör MX25AQ özellikleri Monitör Donanım Oğuz Avcı
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