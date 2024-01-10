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    Asus, 17 inç büyüklüğünde katlanabilir bir OLED monitör duyurdu

    Asus, CES 2024'de katlanarak kolayca taşınabilir bir OLED monitör duyurdu. 17.3 inç büyüklüğündeki monitör sürekli seyahat eden ve büyük bir ekrana ihtiyaç duyan kullanıcılar için ideal gözüküyor.
    Asus, 17 inç büyüklüğünde katlanabilir bir OLED monitör duyurdu
    Asus, CES 2024'de katlanarak kolayca taşınabilir bir OLED monitör duyurdu. 17.3 inç büyüklüğündeki monitör sürekli seyahat eden, üretkenlik için büyük bir ekrana ihtiyaç duyan kullanıcılar için ideal gözüküyor.

    Açıldığında katlanma hemen hemen olmayan monitörün, Samsung Galaxy Z Fold 5'dekine benzer su damlası şeklinde menteşeleri bulunuyor. Açılır haldeyken 9.7 mm kalınlığa sahip monitör, 1.17 kg ağırlığıyla oldukça hafif.

    ZenScreen Fold OLED MQ17QH isimli katlanabilir monitör, 2560 x 1920 piksel çözünürlükte OLED panele sahip. Monitör, DCI-P3 renk gamutunun yüzde 100'ünü kapsıyor. Aynı zamanda DisplayHDR True Black 500 spesifikasyonunu da karşılıyor. Bu özellikler, monitörün derin siyahlara ve zengin renklere sahip olduğu anlamına geliyor.

    Bağlantı tarafında monitör, iki USB-C portunu ve bir adet Mini HDMI portunu barındırıyor. Monitörde aynı zamanda bir adet de tripod deliği de bulunuyor. Asus, monitörün fiyatı ve ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında henüz bir bilgi vermedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 dakika önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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