Asus, 17 inç büyüklüğünde katlanabilir bir OLED monitör duyurdu

Açıldığında katlanma hemen hemen olmayan monitörün, Samsung Galaxy Z Fold 5'dekine benzer su damlası şeklinde menteşeleri bulunuyor. Açılır haldeyken 9.7 mm kalınlığa sahip monitör, 1.17 kg ağırlığıyla oldukça hafif.
ZenScreen Fold OLED MQ17QH isimli katlanabilir monitör, 2560 x 1920 piksel çözünürlükte OLED panele sahip. Monitör, DCI-P3 renk gamutunun yüzde 100'ünü kapsıyor. Aynı zamanda DisplayHDR True Black 500 spesifikasyonunu da karşılıyor. Bu özellikler, monitörün derin siyahlara ve zengin renklere sahip olduğu anlamına geliyor.
Bağlantı tarafında monitör, iki USB-C portunu ve bir adet Mini HDMI portunu barındırıyor. Monitörde aynı zamanda bir adet de tripod deliği de bulunuyor. Asus, monitörün fiyatı ve ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında henüz bir bilgi vermedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.