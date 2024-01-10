Asus, CES 2024'de katlanarak kolayca taşınabilir bir OLED monitör duyurdu. 17.3 inç büyüklüğündeki monitör sürekli seyahat eden, üretkenlik için büyük bir ekrana ihtiyaç duyan kullanıcılar için ideal gözüküyor.

Açıldığında katlanma hemen hemen olmayan monitörün, Samsung Galaxy Z Fold 5'dekine benzer su damlası şeklinde menteşeleri bulunuyor. Açılır haldeyken 9.7 mm kalınlığa sahip monitör, 1.17 kg ağırlığıyla oldukça hafif.

ZenScreen Fold OLED MQ17QH isimli katlanabilir monitör, 2560 x 1920 piksel çözünürlükte OLED panele sahip. Monitör, DCI-P3 renk gamutunun yüzde 100'ünü kapsıyor. Aynı zamanda DisplayHDR True Black 500 spesifikasyonunu da karşılıyor. Bu özellikler, monitörün derin siyahlara ve zengin renklere sahip olduğu anlamına geliyor.

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Bağlantı tarafında monitör, iki USB-C portunu ve bir adet Mini HDMI portunu barındırıyor. Monitörde aynı zamanda bir adet de tripod deliği de bulunuyor. Asus, monitörün fiyatı ve ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında henüz bir bilgi vermedi.

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Asus, 17 inç büyüklüğünde katlanabilir bir OLED monitör duyurdu