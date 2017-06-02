Asus’tan bu kez ZenPad 3S 8.0

Computex 2017 fuarında 10 inçlik iki yeni ZenPad tablet modeli tanıtan Asus’un Android tarafındaki sözleri henüz bitmedi. Firmanın bir de 8 inçlik ZenPad modeli görücüye çıktı.

En güçlüsü

Asus ZenPad 3S 8.0 modeli aslında hepsinin arasında en iyisi denebilir zira modele Snapdragon 652 yonga seti güç veriyor. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan yonga seti, MediaTek yonga setli diğer modellere göre önemli bir performans farkı ortaya çıkarıyor.

8 inçlik IPS ekranında 1536x2048 çözünürlük sunan tablet modeli arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera ile geliyor. İşletim sistemi ise Android 7.1.1 Nougat. Kasa alüminyum alaşımdan imal edilmiş.

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4680mAh kapasiteli bir bataryası olan modelin iki farklı versiyonu bulunuyor. Alt versiyonda 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite yer alıyor. Üst versiyonda ise 4GB LPDDR3 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite mevcut. Asus ZenPad 3S 8.0 için henüz bir fiyat açıklanmadı.