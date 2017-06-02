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Asus’tan bu kez ZenPad 3S 8.0

Zaman zaman Android tablet pazarına farklı ürünler sunduğunu gördüğümüz Asus, Computex 2017 fuarını da boş geçmiyor. Firma fuardaki üçüncü modelini de duyurdu.
1 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’tan bu kez ZenPad 3S 8.0

Computex 2017 fuarında 10 inçlik iki yeni ZenPad tablet modeli tanıtan Asus’un Android tarafındaki sözleri henüz bitmedi. Firmanın bir de 8 inçlik ZenPad modeli görücüye çıktı.

En güçlüsü

Asus ZenPad 3S 8.0 modeli aslında hepsinin arasında en iyisi denebilir zira modele Snapdragon 652 yonga seti güç veriyor. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan yonga seti, MediaTek yonga setli diğer modellere göre önemli bir performans farkı ortaya çıkarıyor.

8 inçlik IPS ekranında 1536x2048 çözünürlük sunan tablet modeli arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera ile geliyor. İşletim sistemi ise Android 7.1.1 Nougat. Kasa alüminyum alaşımdan imal edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Quick Charge 4.0 Plus: Orijinali gelmeden üst versiyonu geldi"

4680mAh kapasiteli bir bataryası olan modelin iki farklı versiyonu bulunuyor. Alt versiyonda 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite yer alıyor. Üst versiyonda ise 4GB LPDDR3 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite mevcut. Asus ZenPad 3S 8.0 için henüz bir fiyat açıklanmadı. 

 

http://www.tweaktown.com/news/57790/asus-launches-zenpad-3s-8-computex/index.html Yorum Yaz
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gurkanse 1 yıl
Bi de bu cihaza fiyatmı açıklayacakmış yüzsüzler?! 4300mah nedir o pikselli ekrana hemde! xiaomi mi max 2 alırım daha iyi adamlar telefona 5400mah koymuşlar+başka cihazları da şarj etme özelliği vermişler yani
hem telefon hem tablet hem powerbank daha ne olsun
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axaxa 1 yıl gurkanse
haha
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Eeltorm 1 yıl
Asus'tan daha ne tablet ne de telefon alırım. Zenfone 2 almıştım, kameraları bozuldu, ekrande beyaz lekeler oluştu, ekranı titremeye başladı, güncelleme almıyor zaten hemen kestiler, rezil ol Zenfone. Diğer bileşenleri iyi ama Asus'un o bir gerçek.
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Sirchade 1 yıl
batarya bir tık daha iyi olabilirmiş ama bu haliyle çok alınabilir olmuş.
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Colouse 1 yıl
Tam kafamdaki tablet. Keşke ekran da 8 inç yerine 9.7 inç olsaymış. Umarım Türkiye'ye makul bir fiyata gelir.
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Whippoorwill 1 yıl
Snapdragon 652'de 2 adet A72 çekirdeği vardı yanlış hatırlamıyorsam.
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Sirchade 1 yıl Whippoorwill
Night Rain

Snapdragon 652'de 2 adet A72 çekirdeği vardı yanlış hatırlamıyorsam.

650'de 2 A72 var, 652'de 4 tane var.
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