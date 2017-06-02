Quick Charge 4.0 Plus: Orijinali gelmeden üst versiyonu geldi

Qualcomm’un yıllardır geliştirdiği ve bir anlamda öncü olan hızlı şarj teknolojisi, bu yıl Quick Charge 4.0 adıyla karşımıza çıkmıştı. Henüz herhangi bir cihazda yer almayan QC 4.0 hemen eskidi zira Qualcomm daha iyisini duyurdu.

QC 4.0 Plus adındaki yeni teknoloji bazı önemli geliştirmeler sayesinde orijinal versiyondan daha hızlı ve daha verimli bir şarj tecrübesi sunuyor. Kapasitesine göre yeni teknoloji yüzde 50 batarya seviyesini 15-25 dakika arasında dolduruyor.

Dual Charge

Yeni sürümde gelen önemli özelliklerden birisi yenilenmiş Dual Charge. Daha güçlü halen gelen Dual Charge özelliği, ikinci bir güç yönetim devresi ile akımı ikiye bölüyor. Böylece cihaz daha az ısınıyor ve şarj süresi de azalıyor.

Akıllı Termal Dengeleme

Bu özellik otomatik olarak akımı en soğuk noktalardan iletmeye çalışıyor. Böylece en iyi enerji iletimi için sıcak noktaların ortaya çıkması engelleniyor.

Gelişmiş güvenlik özellikleri

Yeni sürüm artık hem adaptörün hem de bağlantı girişinin sıcaklığını sürekli kontrol ediyor ve her iki tarafta da yaşanacak bir kısa devrenin önüne geçmeyi amaçlıyor.

QC 4.0 Plus ilk olarak ZTE Nubia Z17 modelinde piyasaya çıkacak. Yeni teknoloji cihazın 3200mAh kapasiteli bataryasını 25 dakikada yüzde 50 seviyesine getirebiliyor. Başka hangi modellerde kullanılacak şimdilik belli değil.

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Ortaya çıkan diğer bir tartışma konusu ise üreticilerin yeni amiral gemilerinde QC 4.0 mı yoksa QC 4.0 Plus mı kullanacağı sorusu. Firma QC 4.0 sürümünün yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacağını açıklamıştı. Xiaomi, Meizu, Gionee, Sony gibi firmaların yeni amiral gemilerinde QC 4.0 kullanacağı tahmin ediliyordu. Şimdi ise artık eskimiş bir teknoloji oldu. En yenisi varken bir önceki versiyonu kullanmak elbette bir dezavantaj olacaktır. Bakalım önümüzdeki aylar neler getirecek.