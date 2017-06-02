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Quick Charge 4.0 Plus: Orijinali gelmeden üst versiyonu geldi

Henüz Qualcomm’un yeni hızlı şarj teknolojisi Quick Charge 4.0 herhangi bir cihazda yerini almış değil ancak yeni sürümü geldi bile. Üstelik daha da hızlı bir şarj süreci sunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,1b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm’un yıllardır geliştirdiği ve bir anlamda öncü olan hızlı şarj teknolojisi, bu yıl Quick Charge 4.0 adıyla karşımıza çıkmıştı. Henüz herhangi bir cihazda yer almayan QC 4.0 hemen eskidi zira Qualcomm daha iyisini duyurdu.

Quick Charge 4.0 Plus: Orijinali gelmeden üst versiyonu geldi

QC 4.0 Plus adındaki yeni teknoloji bazı önemli geliştirmeler sayesinde orijinal versiyondan daha hızlı ve daha verimli bir şarj tecrübesi sunuyor. Kapasitesine göre yeni teknoloji yüzde 50 batarya seviyesini 15-25 dakika arasında dolduruyor.

Dual Charge

Yeni sürümde gelen önemli özelliklerden birisi yenilenmiş Dual Charge. Daha güçlü halen gelen Dual Charge özelliği, ikinci bir güç yönetim devresi ile akımı ikiye bölüyor. Böylece cihaz daha az ısınıyor ve şarj süresi de azalıyor.

Akıllı Termal Dengeleme

Bu özellik otomatik olarak akımı en soğuk noktalardan iletmeye çalışıyor. Böylece en iyi enerji iletimi için sıcak noktaların ortaya çıkması engelleniyor.

Gelişmiş güvenlik özellikleri

Yeni sürüm artık hem adaptörün hem de bağlantı girişinin sıcaklığını sürekli kontrol ediyor ve her iki tarafta da yaşanacak bir kısa devrenin önüne geçmeyi amaçlıyor.

QC 4.0 Plus ilk olarak ZTE Nubia Z17 modelinde piyasaya çıkacak. Yeni teknoloji cihazın 3200mAh kapasiteli bataryasını 25 dakikada yüzde 50 seviyesine getirebiliyor. Başka hangi modellerde kullanılacak şimdilik belli değil.

Ayrıca Bkz. "ZTE Nubia Z17: 8GB RAM, ince ekran çerçevesi, Quick Charge 4.0 Plus"

Ortaya çıkan diğer bir tartışma konusu ise üreticilerin yeni amiral gemilerinde QC 4.0 mı yoksa QC 4.0 Plus mı kullanacağı sorusu. Firma QC 4.0 sürümünün yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacağını açıklamıştı. Xiaomi, Meizu, Gionee, Sony gibi firmaların yeni amiral gemilerinde QC 4.0 kullanacağı tahmin ediliyordu. Şimdi ise artık eskimiş bir teknoloji oldu. En yenisi varken bir önceki versiyonu kullanmak elbette bir dezavantaj olacaktır. Bakalım önümüzdeki aylar neler getirecek. 

 

https://www.qualcomm.com/news/onq/2017/06/01/fast-charging-look-qualcomm-quick-charge-4-your-next-mobile-device Yorum Yaz
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stivjabs 2 yıl en beğenilen
iPhone 6 Plus Slow Charge 4.0 kullanıyorum memnunum
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1 Avatar
axaxa 2 yıl
Teknolojinin her türlüsüyle ilgileniyorum güzel haber (:
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Anil9977 2 yıl
Adamlara Helal Olsun
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Eeltorm 2 yıl
Yakında beşi çıkar.
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kadirirdem 2 yıl
Bu konuda Apple çok geride kaldı, dolmak bilmiyor.
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BLoCeR 2 yıl
Qualcomm'un sitesinde;
Söz verdiğikleri Quick Charge 4'ün boş bir 2.750mAH'lik bir pili 0'dan %50'ye 15 dakikada doldurabildiğini, ancak bu başarıdan sonra yatmadıklarını ve üzerine Quick Charge 4+'ı geliştirdiklerini anlatmışlar.
Quick Charge 4+, sitelerinde söyledikleri gibi Quick Charge 4'ten %15 daha hızlı ise 12 dakika 45 saniyede 0 dan %50'ye doldurabiliyor olduğu anlamına gelir.
Haberi yapan editörü tebrik ediyorum.
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OverClocK1ng 2 yıl
"QC 4.0 Plus ilk olarak ZTE Nubia Z17 modelinde piyasaya çıkacak. Yeni teknoloji cihazın 3200mAh kapasiteli bataryasını 25 dakikada yüzde 50 seviyesine getirebiliyor."
İyi de bende Quick Charge 3.0 adaptör var. Telefonum ise QC 2.0 lı LG G4.
Buna rağmen 3000 lik pilini 30 dakikada %5 den %71 e getirebiliyor.
Bunun 2-3 sürüm sonrasının 25 dakikada %50 şarj etmesi, pilin 3200 lük olsa da beni hiç heyecanlandırmadı. Kaldı ki Q.C. 3.0 da 35 dakikada %80 şarj denilmiyor muydu? Ne oldu da daha hızlı olup da 25 dakikada %50 ye düştü?
Quick Charge 3.0 adaptörümle telefonum arasında 1.8 metre, ANKER Kurşun Geçirmez Kevlar Fiber kablo kullanıyorum... n11.com/...
2 Yanıt Yanıtla
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KalemKolik 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
"QC 4.0 Plus ilk olarak ZTE Nubia Z17 modelinde piyasaya çıkacak. Yeni teknoloji cihazın 3200mAh kapasiteli bataryasını 25 dakikada yüzde 50 seviyesine getirebiliyor."
İyi de bende Quick Charge 3.0 adaptör var. Telefonum ise QC 2.0 lı LG G4.
Buna rağmen 3000 lik pilini 30 dakikada %5 den %71 e getirebiliyor.
Bunun 2-3 sürüm sonrasının 25 dakikada %50 şarj etmesi, pilin 3200 lük olsa da beni hiç heyecanlandırmadı. Kaldı ki Q.C. 3.0 da 35 dakikada %80 şarj denilmiyor muydu? Ne oldu da daha hızlı olup da 25 dakikada %50 ye düştü?
Quick Charge 3.0 adaptörümle telefonum arasında 1.8 metre, ANKER Kurşun Geçirmez Kevlar Fiber kablo kullanıyorum... n11.com/...

Quick Charge 3.0 kullanıyorum aynen dediğin gibi firma sanırım iyi sallıyor. %50 için 25dk iyi bir değer olmadığı gibi resmen sahtekarlık. Adı hızlı ama yine dolmak bilmiyorlar.Ne zaman tamemen batarya 20dakika gibi bir sürede dolar o zaman hızlı şarj derim.
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gurkanse 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"QC 4.0 Plus ilk olarak ZTE Nubia Z17 modelinde piyasaya çıkacak. Yeni teknoloji cihazın 3200mAh kapasiteli bataryasını 25 dakikada yüzde 50 seviyesine getirebiliyor."
İyi de bende Quick Charge 3.0 adaptör var. Telefonum ise QC 2.0 lı LG G4.
Buna rağmen 3000 lik pilini 30 dakikada %5 den %71 e getirebiliyor.
Bunun 2-3 sürüm sonrasının 25 dakikada %50 şarj etmesi, pilin 3200 lük olsa da beni hiç heyecanlandırmadı. Kaldı ki Q.C. 3.0 da 35 dakikada %80 şarj denilmiyor muydu? Ne oldu da daha hızlı olup da 25 dakikada %50 ye düştü?
Quick Charge 3.0 adaptörümle telefonum arasında 1.8 metre, ANKER Kurşun Geçirmez Kevlar Fiber kablo kullanıyorum...
n11.com/...

Maşşallah her haberde bir yorumun var
1 Yanıt Yanıtla
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10ff 2 yıl
Korkarim bu haber elmacilari ilgilendirmiyor.
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Crauls 2 yıl
Bataryaların bır dolum omru var netıcede,hızlı dolum teknolojılerı bataryaya zararlı olmasa bıle garantı bıtmeden batryalar dusuyor,esas gelısım bataryaların kendınde teknolıjık sıcramalar olmalı,mısal ınce dıye tabır ettıgımız cıhazlar hep 2500-3500 mah pıllere sahıp aynı kalınlıkta artık 4500 ler uretılmelı,ben p1 pro kullanıyorum 5000 batarya cok ıyı ama cıhazda kalın bıraz,bunu kasdedıyorum kalın olmadan 4000-5000 bataryalar gereklı.
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Kerim5100 2 yıl
Note 8'de gelir inş :)
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blank42 2 yıl
En yeni teknolojik cihaz S8 Quick Charge 2.0 kullanıyor ne farkeder :)
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