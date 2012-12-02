Asus'tan dijital kamuflaj desenli stereo kulaklık: Echelon Camo Edition

Echelon Camo Edition'ın duyurusunu gerçekleştirdi. Üzerindeki dijital kamuflaj deseni ve renk haricinde yeni kulaklığın, Tayvan'ın teknoloji devlerinden Asus, bilgisayar oyuncuları için hazırladığı dijital kamuflaj desenli stereo kulaklığı'ın duyurusunu gerçekleştirdi. Üzerindeki dijital kamuflaj deseni ve renk haricinde yeni kulaklığın, ROG Orion ile aynı tasarımı paylaştığını söylemek mümkün.





268 gram ağırlığa sahip olan Echelon Camo Edition'a, 50 mm çapında neodmiyum sürücüler ile 100 mm çapında kulak pedleri eşlik ediyor. Kulaklıkta kullanılan 50 mm'lik neodmiyum sürücüler sayesinde oyuncuların, düşmanların hangi yönden geldiğini daha kolay şekilde tespit edebileceği dile getiriliyor. Yüksek kaliteli deri malzemeden imal edilen kulaklık pedleri ise uzun süreli kullanımda konfor sağladığı gibi 30 dB seviyesine varan ses yalıtımına olanak tanıyor. Böylece oyuncular çevresel seslerden minimum ölçüde etkileniyor ve oyun esnasında konsantrasyon bozuklukları yaşanmıyor.



Çıkarılabilir mikrofonu bulunan kulaklığın kablo uzunluğu 2.5 metre ve kablo örgülü yapıda. Örgülü yapı ile dolanma ve deformasyon sorunlarının önüne geçiliyor.

Echelon Camo Edition'ın fiyatı konusuna gelecek olursak, Asus herhangi bir açıklama yapmamış.

