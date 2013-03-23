Asus'tan dünyanın en ince harici DVD yazıcı modeli, "SDRW-08U5S-U"

Ürettiği başarılı donanım ürünleri ile tanıdığımız Asus'un dün ilk görselini yayınladığı gizemli cihazı, dünyanın en ince harici DVD yazıcısı çıktı.

Asus'un resmi Google+ hesabında ilk görseli yayınlanarak "gizemli" olarak nitelendirilen cihaz, bugün resmi olarak duyuruldu. Asus tarafından 13mm kalınlık oranı ile dünyanın en ince harici DVD yazıcısı olarak lanse edilen SDRW-08U5S-U, firma tarafından Zen tasarım anlayışına göre üretildiği belirtiliyor. Oldukça şık metal dış kaplama ve üç farklı renk seçeneği ile duyurulan DVD yazıcı, dahili gizli stant mekanizması, güvenlik için geliştirilmiş parola ve şifreleme kontrolleri (Disk Encryption II) gibi özelliklere sahip olsa da, esas önemli olan teknik detayları henüz yayınlanmış değil.

Ultrabook gibi üzerinde DVD yazıcısı olmayan modeller için oldukça uygun olduğu belirtilen Asus SDRW-08U5S-U harici DVD yazıcı modelinin, çıkış tarihi ya da fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.4-traders.com/ASUSTEK-COMPUTER-INC-6492304/news/ASUSTEK-Computer-Inc-ASUS-Introduces-the-Ultra-Slim-SDRW-08U5S-U-External-DVD-Writer-16568071/