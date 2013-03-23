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Asus'tan dünyanın en ince harici DVD yazıcı modeli, "SDRW-08U5S-U"

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus'tan dünyanın en ince harici DVD yazıcı modeli,
Ürettiği başarılı donanım ürünleri ile tanıdığımız Asus'un dün ilk görselini yayınladığı gizemli cihazı, dünyanın en ince harici DVD yazıcısı çıktı.
Asus'un resmi Google+ hesabında ilk görseli yayınlanarak "gizemli" olarak nitelendirilen cihaz, bugün resmi olarak duyuruldu. Asus tarafından 13mm kalınlık oranı ile dünyanın en ince harici DVD yazıcısı olarak lanse edilen SDRW-08U5S-U, firma tarafından Zen tasarım anlayışına göre üretildiği belirtiliyor. Oldukça şık metal dış kaplama ve üç farklı renk seçeneği ile duyurulan DVD yazıcı, dahili gizli stant mekanizması, güvenlik için geliştirilmiş parola ve şifreleme kontrolleri (Disk Encryption II) gibi özelliklere sahip olsa da, esas önemli olan teknik detayları henüz yayınlanmış değil.
Ultrabook gibi üzerinde DVD yazıcısı olmayan modeller için oldukça uygun olduğu belirtilen Asus SDRW-08U5S-U harici DVD yazıcı modelinin, çıkış tarihi ya da fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.4-traders.com/ASUSTEK-COMPUTER-INC-6492304/news/ASUSTEK-Computer-Inc-ASUS-Introduces-the-Ultra-Slim-SDRW-08U5S-U-External-DVD-Writer-16568071/ Yorum Yaz
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hamza1912 2 yıl
Arkadaşlar harici dvd rw ile boş dvd ye müzik resim video yazdırılıyormu şuan 10 tl ye 20 tl ye satılan harici dvd rw var bunlardan alsam iş görürmü bana sadece disk yazmak için gerekli boşuna 60 tl sata dvd rw almak istemem
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Piêr Dé Sans 2 yıl hamza1912
yazdırılır niye yazdırılmasın. ordaki rw zaten onu simgeliyor. Normalden farkı yok.
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KANUNI61 6 yıl
15 mm olsa neolurdu onu anlamadım cebimizemi sığmazdı
başka özelliklerile öne cıksın ürünler sacmalamayın
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janparey 6 yıl
Biraz geç bir ürün olmuş. Film dizi hdd de tutuluyor , işletim sistemi USB'den rahatlıkla kurulabiliyor. Dolayısıyla dvd yazıcıların eski önemi kalmadı artık.
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MxFxOx 6 yıl
tam fa harici dvd yazıcı almak üzereydim.Asus şuan satılan modelini 80 tl'ye bulmak münkün.Yeni modelin fiyatı kararımı belirler.
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trsr 6 yıl
çıksa güzel olur asi :D
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Siyah rengi gayet iyi gözükür
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