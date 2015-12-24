Asus'tan Intel Xeon destekli E3 Pro Gaming V5 anakart





Intel'in yıllardır sunucular ve yüksek performanslı iş istasyonları için özel olarak geliştirdiği Xeon işlemci ailesi, yavaş yavaş oyuncu donanımlarında da kendisine yer bulmaya başladı. Daralan bilgisayar pazarında çeşitli alternatifler arayan üreticiler, Xeon gücünü oyuncu bilgisayarları segmentine dahil etmeye çalışıyor.





Asus'un duyurusunu yaptığı E3 Pro Gaming V5 ATX anakart modeli, Intel C232 Express çipseti ile birlikte geliyor ve Xeon E3-1200 v5 işlemcisine destek sunuyor. Yüksek performans arayan oyunculara hitap eden anakart, soğutma tarafında da oldukça iddialı. Atanmış bir su pompası ucu ile en iyi su soğutma verimliliği sağlanırken, Fan Xpert 3 ile her fanın ayrı ayrı soğutma performansı kontrol ediliyor ve en iyi performans vermesi sağlanıyor.





Ses tarafında SupremeFX teknolojisine yer veren anakart üzerinde Realtek ALC1150 yongası kullanılırken, kapalı tasarımı ile elektromanyetik çakışmalara karşı korunuyor ve 5V güç kaynağının da voltaj dengesizliğine yol açması engelleniyor. Teknoloji 115dB sinyal-gürültü SNR oranı sunuyor. Oyunların yükleniş aşamalarını hızlandırmak adına özel RAMCache teknolojisi barındıran anakart, Gamer's Guardian bileşenleri ile dayanıklılığı da artırıyor.





Gamer's Guardian bileşenleri içerisinde Digi+ voltaj düzenleme modülü, DRAM aşırı akım koruma tertibatı, aşınmayı önleyen paslanmaz çelik arka panel ve ani elektrostatik boşalmalara karşı aktif koruma, dayanıklı kapasitörler ve bobinler yer alıyor.





Sonic Radar II teknolojisi, oyundaki silah sesleri, patlamalar, ayak sesleri, bağırışlar, saatli bomba gibi ses kaynaklarının yönlerini ve mesafelerini belirleyerek oyun severlerin önceden saldırıya geçebilmelerini sağlıyor. Teknolojinin kontrolü ise sade ve özelleştirilebilir bir panel üzerinden sağlanıyor.





Intel LAN ve Asus LANGuard teknolojileri ile daha verimli bir bağlantı sağlanırken, elektromanyetik çakışmayı önleyen kapasitörler çevrimiçi oyunlarda en akıcı tecrübeyi sunmayı amaçlıyor. GameFirst ise oyunların bağlantılarını tespit ederek bant genişliğini artırıyor ve gecikmelerin önüne geçiyor.





Yüksek hızlı USB 3.1 bağlantısını kullanan anakartta hem Type-A hem de Type-C bağlantılarına yer verilmiş. Böylece 100Watt'a kadar bağlı cihazlara enerji sağlanabiliyor. M.2 soketi ile bağladığınız SSD'lerde yukarıda bahse konu RAMCache belleklemesi yapılıyor ve böylece hız artışı elde ediliyor.





E3 Pro Gaming V5 anakart modeli 118 Pound fiyat etiketi ile İngiltere'de satışa sunulmuş durumda. Asus gelecek yıl Xeon işlemciler için micro ATX (mATX) E3M-ET V5 ve E3M-Plus V5 şeklinde iki anakart daha piyasaya sürecek.

http://hexus.net/tech/news/mainboard/89054-asus-e3-pro-gaming-v5-xeon-motherboard-aimed-gamers/