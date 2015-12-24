Asus'tan Intel Xeon destekli E3 Pro Gaming V5 anakart

Haber Editörü
Intel'in yıllardır sunucular ve yüksek performanslı iş istasyonları için özel olarak geliştirdiği Xeon işlemci ailesi, yavaş yavaş oyuncu donanımlarında da kendisine yer bulmaya başladı. Daralan bilgisayar pazarında çeşitli alternatifler arayan üreticiler, Xeon gücünü oyuncu bilgisayarları segmentine dahil etmeye çalışıyor.
Asus'un duyurusunu yaptığı E3 Pro Gaming V5 ATX anakart modeli, Intel C232 Express çipseti ile birlikte geliyor ve Xeon E3-1200 v5 işlemcisine destek sunuyor. Yüksek performans arayan oyunculara hitap eden anakart, soğutma tarafında da oldukça iddialı. Atanmış bir su pompası ucu ile en iyi su soğutma verimliliği sağlanırken, Fan Xpert 3 ile her fanın ayrı ayrı soğutma performansı kontrol ediliyor ve en iyi performans vermesi sağlanıyor.
Ses tarafında SupremeFX teknolojisine yer veren anakart üzerinde Realtek ALC1150 yongası kullanılırken, kapalı tasarımı ile elektromanyetik çakışmalara karşı korunuyor ve 5V güç kaynağının da voltaj dengesizliğine yol açması engelleniyor. Teknoloji 115dB sinyal-gürültü SNR oranı sunuyor. Oyunların yükleniş aşamalarını hızlandırmak adına özel RAMCache teknolojisi barındıran anakart, Gamer's Guardian bileşenleri ile dayanıklılığı da artırıyor.
Gamer's Guardian bileşenleri içerisinde Digi+ voltaj düzenleme modülü, DRAM aşırı akım koruma tertibatı, aşınmayı önleyen paslanmaz çelik arka panel ve ani elektrostatik boşalmalara karşı aktif koruma, dayanıklı kapasitörler ve bobinler yer alıyor.
Sonic Radar II teknolojisi, oyundaki silah sesleri, patlamalar, ayak sesleri, bağırışlar, saatli bomba gibi ses kaynaklarının yönlerini ve mesafelerini belirleyerek oyun severlerin önceden saldırıya geçebilmelerini sağlıyor. Teknolojinin kontrolü ise sade ve özelleştirilebilir bir panel üzerinden sağlanıyor.
Intel LAN ve Asus LANGuard teknolojileri ile daha verimli bir bağlantı sağlanırken, elektromanyetik çakışmayı önleyen kapasitörler çevrimiçi oyunlarda en akıcı tecrübeyi sunmayı amaçlıyor. GameFirst ise oyunların bağlantılarını tespit ederek bant genişliğini artırıyor ve gecikmelerin önüne geçiyor.
Yüksek hızlı USB 3.1 bağlantısını kullanan anakartta hem Type-A hem de Type-C bağlantılarına yer verilmiş. Böylece 100Watt'a kadar bağlı cihazlara enerji sağlanabiliyor. M.2 soketi ile bağladığınız SSD'lerde yukarıda bahse konu RAMCache belleklemesi yapılıyor ve böylece hız artışı elde ediliyor.
E3 Pro Gaming V5 anakart modeli 118 Pound fiyat etiketi ile İngiltere'de satışa sunulmuş durumda. Asus gelecek yıl Xeon işlemciler için micro ATX (mATX) E3M-ET V5 ve E3M-Plus V5 şeklinde iki anakart daha piyasaya sürecek.
http://hexus.net/tech/news/mainboard/89054-asus-e3-pro-gaming-v5-xeon-motherboard-aimed-gamers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Xeon ya da black serisi işlemciler aynı yıl içerisinde yapılan testlerde ev kullanıcısına hitap eden işlemciler ile yakın performanslar sergilese de ufak zaman dilimleri geçtiğinde farklar açılabiliyor.
Oyun dünyasının müthiş gelişimi ve görüntü cihazlarının çözünürlükleri artık beklendiğinden hızlı ilerliyor. Oyunların boyutları dokular vs derken artık daha güçlü. Görüntü yazılım api leri değişiyor dx12,vulcan...
Artık piyasa "minumum sistem gereksinimleri"ni size sunarak ürün satmak yerine, "önerilen sistem gereksinimleri"ne yönlendiriyor. Herşeyin en pahalısı en performanslısını almanız bekleniyor. Orta seviye de bir kavram kalmadı. Ya varsın ya yoksun.
Yoksa şuan düşündüğümüzde 2500k işlemcisi olan kullanıcı günümüz koşullarında 1920x1080p çözünürlüğünde ne kadar kaybı olabilir ki ? yaklaşık 2000 TL civarı yatırım yapsın.
Şaka gibi, Xeon'u Xeon yapan hemen hemen hiç bir özellik oyuncuların bir işine yaramaz. Bunu bile bile anakarta ekleyip ismine de 'Gaming' koymak..
Anlaşılan ben yeni bir sistem toplamak için rahat bi 4-5 yıl felan beklerim. Ne zaman tatmin edici gelişmeler görürsem o zaman.
Var tabi, tüm işlemcilerin benchmark skorlarını en iyisinden kötüsüne burada bulabilirsin. Aynı sitede ekran kartı benchleri de var.(laptop ekran kartı ile normal ekran kartı kıyası yapabilirsin örneğin)
cpubenchmark.net/...
Ecc belleğede destek verseydi oyunculardan önce uçuk iş istasyonu anakart fiyatlarından bıkan tüketiciler dahi tercih edebilirdi.Zira aynı fiyata gelse dahi kim hem oyun hemde stabilite ve üretkenlik bir anakart istemez ki..
Yonganın 22 nm olması stabilite ve termal anlamda en azından kağıt üstünde oldukça başarılı bir stabilite profili çizeceğini işaret etmekte.
E3 V5 ve bu anakartı denk getirebilen kamçı kırbac ne bulursa vursun....
ark.intel.com/...
dlcdnet.asus.com/...
ark.intel.com/...