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Asus'tan Intel Xeon destekli E3 Pro Gaming V5 anakart

Oyuncu donanımları konusunda oldukça geniş bir seçenek yelpazesi yer alırken, Asus tarihinde ilk kez Xeon işlemci destekli bir oyuncu anakart modelini görücüye çıkarıyor.
3 yıl
7,6b
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'tan Intel Xeon destekli E3 Pro Gaming V5 anakart


Intel'in yıllardır sunucular ve yüksek performanslı iş istasyonları için özel olarak geliştirdiği Xeon işlemci ailesi, yavaş yavaş oyuncu donanımlarında da kendisine yer bulmaya başladı. Daralan bilgisayar pazarında çeşitli alternatifler arayan üreticiler, Xeon gücünü oyuncu bilgisayarları segmentine dahil etmeye çalışıyor. 

Asus'un duyurusunu yaptığı E3 Pro Gaming V5 ATX anakart modeli, Intel C232 Express çipseti ile birlikte geliyor ve Xeon E3-1200 v5 işlemcisine destek sunuyor. Yüksek performans arayan oyunculara hitap eden anakart, soğutma tarafında da oldukça iddialı. Atanmış bir su pompası ucu ile en iyi su soğutma verimliliği sağlanırken, Fan Xpert 3 ile her fanın ayrı ayrı soğutma performansı kontrol ediliyor ve en iyi performans vermesi sağlanıyor. 

Ses tarafında SupremeFX teknolojisine yer veren anakart üzerinde Realtek ALC1150 yongası kullanılırken, kapalı tasarımı ile elektromanyetik çakışmalara karşı korunuyor ve 5V güç kaynağının da voltaj dengesizliğine yol açması engelleniyor. Teknoloji 115dB sinyal-gürültü SNR oranı sunuyor. Oyunların yükleniş aşamalarını hızlandırmak adına özel RAMCache teknolojisi barındıran anakart, Gamer's Guardian bileşenleri ile dayanıklılığı da artırıyor. 

Gamer's Guardian bileşenleri içerisinde Digi+ voltaj düzenleme modülü, DRAM aşırı akım koruma tertibatı, aşınmayı önleyen paslanmaz çelik arka panel ve ani elektrostatik boşalmalara karşı aktif koruma, dayanıklı kapasitörler ve bobinler yer alıyor. 

Sonic Radar II teknolojisi, oyundaki silah sesleri, patlamalar, ayak sesleri, bağırışlar, saatli bomba gibi ses kaynaklarının yönlerini ve mesafelerini belirleyerek oyun severlerin önceden saldırıya geçebilmelerini sağlıyor. Teknolojinin kontrolü ise sade ve özelleştirilebilir bir panel üzerinden sağlanıyor. 

Intel LAN ve Asus LANGuard teknolojileri ile daha verimli bir bağlantı sağlanırken, elektromanyetik çakışmayı önleyen kapasitörler çevrimiçi oyunlarda en akıcı tecrübeyi sunmayı amaçlıyor. GameFirst ise oyunların bağlantılarını tespit ederek bant genişliğini artırıyor ve gecikmelerin önüne geçiyor. 

Yüksek hızlı USB 3.1 bağlantısını kullanan anakartta hem Type-A hem de Type-C bağlantılarına yer verilmiş. Böylece 100Watt'a kadar bağlı cihazlara enerji sağlanabiliyor. M.2 soketi ile bağladığınız SSD'lerde yukarıda bahse konu RAMCache belleklemesi yapılıyor ve böylece hız artışı elde ediliyor. 

E3 Pro Gaming V5 anakart modeli 118 Pound fiyat etiketi ile İngiltere'de satışa sunulmuş durumda. Asus gelecek yıl Xeon işlemciler için micro ATX (mATX) E3M-ET V5 ve E3M-Plus V5 şeklinde iki anakart daha piyasaya sürecek.  
Asus'tan Intel Xeon destekli E3 Pro Gaming V5 anakart
 

http://hexus.net/tech/news/mainboard/89054-asus-e3-pro-gaming-v5-xeon-motherboard-aimed-gamers/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 3 yıl
Bundan yıllar önce 1600x900 çözünürlük bile üst seviye görülürken. 1920x1080p çözünürlük uzun yıllar standart olacağını düşündük fakat geldiğimiz noktada kademeli bir artış bile olmadan direk olarak 4K görüntü çözünürlüğünden bahseder olduk.
Xeon ya da black serisi işlemciler aynı yıl içerisinde yapılan testlerde ev kullanıcısına hitap eden işlemciler ile yakın performanslar sergilese de ufak zaman dilimleri geçtiğinde farklar açılabiliyor.
Oyun dünyasının müthiş gelişimi ve görüntü cihazlarının çözünürlükleri artık beklendiğinden hızlı ilerliyor. Oyunların boyutları dokular vs derken artık daha güçlü. Görüntü yazılım api leri değişiyor dx12,vulcan...
Artık piyasa "minumum sistem gereksinimleri"ni size sunarak ürün satmak yerine, "önerilen sistem gereksinimleri"ne yönlendiriyor. Herşeyin en pahalısı en performanslısını almanız bekleniyor. Orta seviye de bir kavram kalmadı. Ya varsın ya yoksun.
Yoksa şuan düşündüğümüzde 2500k işlemcisi olan kullanıcı günümüz koşullarında 1920x1080p çözünürlüğünde ne kadar kaybı olabilir ki ? yaklaşık 2000 TL civarı yatırım yapsın.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Oyuncunun Xeon ile işi ne? Yanlışım varsa düzeltin ama Xeon işlemciler oyunlarda i7'ye oranla daha düşük performans veriyor diye biliyorum.
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c36ab7c4 3 yıl
Sürekli diyorum, adam akıllı işe yarar bir yenilik getiremedikleri için, sürekli eski teknolojileri cilalayıp farklı farklı al benili isimlerle ürünlerine ekleyip satmaya çalışıyorlar. Yok efendim müthiş süper harika sanat eseri dahili ses kartı, yok efendim %500 düşük ping sağlayan multiplayer oyunlarda birinci olmanızı sağlayan ethernet kartı, yok efendim süper mega extreme hızlı oyunculara özel usb bağlantısı, altın uclu müthiş girişler vb. Şimdide dediğim gibi yapacak bir şey bulamadılar gene bari xeon işlemcileri getirelim 'oyunlarda görülmemiş muazzam performans' şeklinde uçuk fiyatlardan satarız dediler heralde. Sanki oyunlarda işlemci yönünde bir sıkıntı varmış gibi.. Sıkıntı driver tarafında, sıkıntı apilerde, sıkıntı oyunu kodlayan yazılımcılarda(optimizasyonda), sıkıntı başka platformlardan port edilmiş oyunlarda..

Şaka gibi, Xeon'u Xeon yapan hemen hemen hiç bir özellik oyuncuların bir işine yaramaz. Bunu bile bile anakarta ekleyip ismine de 'Gaming' koymak..

Anlaşılan ben yeni bir sistem toplamak için rahat bi 4-5 yıl felan beklerim. Ne zaman tatmin edici gelişmeler görürsem o zaman.
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Spiderhip 3 yıl
Rajeesh
xeon işlemclerin yeni nesil i5 i7 lere göre performans farkı nasıl acaba? var mı elinde test örneği olan. hiç denk gelmedim böyle bi karsılastırmaya

Var tabi, tüm işlemcilerin benchmark skorlarını en iyisinden kötüsüne burada bulabilirsin. Aynı sitede ekran kartı benchleri de var.(laptop ekran kartı ile normal ekran kartı kıyası yapabilirsin örneğin)
cpubenchmark.net/...
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ShadowofDeath06 3 yıl
i7 ye para çıkıştıramıyoruz arkadaşlar ne Xeon'u. Bi bismillah.
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Rajeesh 3 yıl
xeon işlemclerin yeni nesil i5 i7 lere göre performans farkı nasıl acaba? var mı elinde test örneği olan. hiç denk gelmedim böyle bi karsılastırmaya
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selahattın ısık 3 yıl
Anakart Xeon yongalıiddialı anakart bir ürün olarak piyasaya sunulmasına rağmen sadece standart bellek çalıştırabilmekte.
Ecc belleğede destek verseydi oyunculardan önce uçuk iş istasyonu anakart fiyatlarından bıkan tüketiciler dahi tercih edebilirdi.Zira aynı fiyata gelse dahi kim hem oyun hemde stabilite ve üretkenlik bir anakart istemez ki..
Yonganın 22 nm olması stabilite ve termal anlamda en azından kağıt üstünde oldukça başarılı bir stabilite profili çizeceğini işaret etmekte.
E3 V5 ve bu anakartı denk getirebilen kamçı kırbac ne bulursa vursun....


ark.intel.com/...
dlcdnet.asus.com/...
ark.intel.com/...
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