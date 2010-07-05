Asus'un GeForce GTX 460 modeli fiyat listelerinde görünmeye başladı

Nvidia'nın 12 Temmuz'da lanse etmeye hazırlandığı GeForce GTX 460, fiyat listelerindeki yerini almaya başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF104 GPU'sundan güç alan GeForce GTX 460'ın fiyat listelerine düşen ilk temsilcisi, Asus tarafından hazırlanan 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip ENGTX460/2DIS/768MD5 oldu. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 336x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 675MHz GPU ve 3600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Isıl güç tasarımı 150 Watt olan ve Nvidia'nın referans tasarımını baz alan ekran kartında iki adet DVI ve HDMI portlarına yer veriliyor.

Asus'un 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip, 192-bit bellek veri yolu destekli GeForce GTX 460 modeli, Avrupa'da 206.19 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.