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Asus'un GeForce GTX 460 modeli fiyat listelerinde görünmeye başladı

8 yıl
9,3b
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4
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 12 Temmuz'da lanse etmeye hazırlandığı GeForce GTX 460, fiyat listelerindeki yerini almaya başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF104 GPU'sundan güç alan GeForce GTX 460'ın fiyat listelerine düşen ilk temsilcisi, Asus tarafından hazırlanan 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip ENGTX460/2DIS/768MD5 oldu. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 336x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 675MHz GPU ve 3600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Isıl güç tasarımı 150 Watt olan ve Nvidia'nın referans tasarımını baz alan ekran kartında iki adet DVI ve HDMI portlarına yer veriliyor.

Asus'un 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip, 192-bit bellek veri yolu destekli GeForce GTX 460 modeli, Avrupa'da 206.19 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.


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tahir40 8 yıl
Bize 500 gayma(gayma desek de kar etmiyo :)'dan giydirirler...
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muvaZaa xD 8 yıl
ben çok merak ediyorum 400 tl nin üstünde bu kartı kim alır
hadi tamam asus pahalı marka ya diğer markalar aradaki fark olsa olsa 30 tl falan olur 400 tl gibi fiyat veripte gtx 460 almak resmen dolandırılmakla eş anlamdadır
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M@U 8 yıl
Fırsatçı firmalarımız sebebiyle 250$+KDV'ye 192bit gtx460 fiyatlandırmalarını görür gibiyim.


Avrupa'da çıkış fiyatı 200£ civarı ise Türkiye'de de 200/210$+KDV gibi bir fiyatlandırma yapılması kartın çıkış fiyatı için normal olur.
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adilazimdegilx 8 yıl
Asus olduğu için biraz yüksekten girmesi doğal. Bir de Avrupa satış fiyatı direk dolar cinsinden genelde 10$ farkla Amerika satış fiyatına yansıyor. Buna göre Asus'un 192bitlik versiyon için 220$ civarı bir fiyatlandırma yapması muhtemel. 256bitlik versiyon için ise 250$'ı bulabilir. Zotac, Gigabyte, MSI gibi firmaların fiyatlarını bekleyeceğiz.
Haber için teşekkürler
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