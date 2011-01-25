Asus'un GeForce GTX 560 Ti DirectCU II modeli detaylandı

Önde gelen donanım üreticilerinden Asus, bugün yapılacak GeForce GTX 560 Ti lansmanıyla eş zamanlı olarak özel tasarımlı yeni modelini kullanıma sunacak. ENGTX560-Ti-DCII/2DI/1GD5 kod adını taşıyan ekran kartı, Nvidia'nın yeni GF114 GPU'sunun güç alıyor ve yüksek soğutma performansı için çift fanlı özel DirectCU soğutucusunu kullanıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartına 384x paralel işlem birimi eşlik ediyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan ekran kartı, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. DirectX 11, SLI, CUDA, PhysX, OpenGL 4.1 ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI çıkışlarını kullanıyor. Asus GeForce GTX 560 Ti DirectCU II, Avrupa'da 279 Avro seviyesindeki fiyatıyla listelere girmiş durumda.