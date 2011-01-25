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Asus'un GeForce GTX 560 Ti DirectCU II modeli detaylandı

8 yıl
9,8b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen donanım üreticilerinden Asus, bugün yapılacak GeForce GTX 560 Ti lansmanıyla eş zamanlı olarak özel tasarımlı yeni modelini kullanıma sunacak. ENGTX560-Ti-DCII/2DI/1GD5 kod adını taşıyan ekran kartı, Nvidia'nın yeni GF114 GPU'sunun güç alıyor ve yüksek soğutma performansı için çift fanlı özel DirectCU soğutucusunu kullanıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartına 384x paralel işlem birimi eşlik ediyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan ekran kartı, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. DirectX 11, SLI, CUDA, PhysX, OpenGL 4.1 ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI çıkışlarını kullanıyor. Asus GeForce GTX 560 Ti DirectCU II, Avrupa'da 279 Avro seviyesindeki fiyatıyla listelere girmiş durumda.


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krmtrylcn 8 yıl
Arkadaşın verdiği resimdeli 5135 puan hangi karta denk geliyor bilen varsa yazabilirmi???
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ArenaMaster 8 yıl
test gelsınde ona gore bızde hangı kartı alacagımıza karar verelım...
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Man From Atlantis 8 yıl
güzel kart olmuş

1060Mhz'e oc edilmiş

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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vulcain 8 yıl
testttt gelsin artık...
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sabe 8 yıl
Overclock lu olması fiyatı 30-40 euro arttırmıştır heralde.
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güneş__ 8 yıl
bakalim 6950 & 6970 e karsi performansi ne olacak
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ThE LoSt 8 yıl
halen ve halen beklemediyim
soğutucu tasarım çok iyi görünüyor
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