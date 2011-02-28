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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un GeForce GTX 580 Matrix Platinum modeli detaylandı

8 yıl
10,3b
1
17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un GeForce GTX 580 Matrix Platinum modeli detaylandı
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Nvidia tabanlı ekran kartı gamındaki en iddialı modeli olan GeForce GTX 580 Matrix Platinum'u, CeBIT 2011'de sergiliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, DirectCU II soğutucusu ve özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çekiyor.

Oyunculara özel donanımların bir araya geldiği ROG serisinin yeni üyesi olarak lanse edilen ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Saat hızları henüz bilinmeyen ekran kartının 16 fazlı güç tasarımına sahip olduğu ve hız aşırtma odaklı geliştirmelerle donatıldığı bildiriliyor.

Donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip olan kartın, çift fanlı DirectCU II soğutucusu ile referans soğutucu tasarımına göre %20 daha iyi soğutma performansı sunduğu belirtiliyor. Matrix modellerinin karakteristik özelliği olarak yük durumuna göre farklı LED'lerle aydınlanan logonun da yer aldığı yeni model, Güvenli Mod butonuna da sahip.

GPU, bellek ve PLL için gerçek zamanlı bağımsız voltaj ayarlamasnın kart üstü fiziksel butonlarla yapılmasına olanak tanıyan GTX 580 Matrix Platinum, TweakIT ve ProbeIT gibi ROG serisine özgü teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. CeBIT 2011'i takip eden süreçte satışa sunulması beklenen yeni modelin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Asus'un GeForce GTX 580 Matrix Platinum modeli detaylandı
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Asus'un GeForce GTX 580 Matrix Platinum modeli detaylandı
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http://lab501.ro/stiri/cebit-2011-asus-matrix-gtx580-platinum-isi-face-aparitia Yorum Yaz
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ThE LoSt 8 yıl
kart kusursuz görünüyor gerek oc butonları gerek tasarım gerek soğutma gerçekten kusursuz... bir kart
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Cidelee 8 yıl
Asus GeForce GTX 580 DirectCU II'nin GPU hızı 1620MHz'e çıkartmışlardı.Hatta 2 ghz çıkabilecegi söyleniyordu.Bu heralde 5Ghz i görür
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umutcanuygun 8 yıl

nokia e65

Asus GeForce GTX 580 DirectCU II'nin GPU hızı 1620MHz'e çıkartmışlardı.Hatta 2 ghz çıkabilecegi söyleniyordu.Bu heralde 5Ghz i görür


Abartmıyalım
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hakanr 8 yıl
Nvidia ekran kartlarında artık tower tip soğutucu kullanmaya başlarsa pek şaşırmam.
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leech 8 yıl
Dikkatimi nedense benim kablolar çekti, o güç kaynağını bilen var mı ?
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xdorukx 8 yıl
3 Slot yer kaplıyor :D Böle giderse kasalar Full tower ın sütne bitane daha full tower kasa kaynak yapıp kullancaz anakartlar ise XXXXXl 50 İnc civarında olucak :D
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Zeytinbey 8 yıl
bir haftadır asus gtx 580 directcu ii ile kırılan 3dmark rekorlarının haberlerinin okuyoruzi soğutucuları benziyor zaten,
neyse bakalım türkiyede satışa çıkacak mı?
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mertekin 8 yıl
Kartın yük durumuna göre logonun renginin değişmesi(farklı ledlerle aydınlatılması) güzel düşünülmüş.
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JrMaster 8 yıl
1 i görümüştük
2 yi de gördük
3 olurmu be hocam

1 ide gördüm 2 yide gördüm 3 üde gördüm hatta 4 üde görcez



best air cooling system


bu kartlar obez olmaya başladı avrupadan asyaya ordan tekrar dünyaya yayılan bu hastalıga dur demek lazım

artık soğutma sisteminde de bi devrime gidilmesi lazım gibi gözüküyor


kartın üstündeki dügmelerden biri fan hızı için sanırsam
diğeride voltaj içinmi acaba
yada hız arttırmak için 1butonla gpu bellek ve shader hızları arttırılır dedim patladı gitti
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gereksiznick 8 yıl
kartın üstündeki düğmeler ilginç.Demekki iyi oc olucakki onları koymuşlar
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