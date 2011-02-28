Asus'un GeForce GTX 580 Matrix Platinum modeli detaylandı

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Nvidia tabanlı ekran kartı gamındaki en iddialı modeli olan GeForce GTX 580 Matrix Platinum'u, CeBIT 2011'de sergiliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, DirectCU II soğutucusu ve özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çekiyor.

Oyunculara özel donanımların bir araya geldiği ROG serisinin yeni üyesi olarak lanse edilen ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Saat hızları henüz bilinmeyen ekran kartının 16 fazlı güç tasarımına sahip olduğu ve hız aşırtma odaklı geliştirmelerle donatıldığı bildiriliyor.

Donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip olan kartın, çift fanlı DirectCU II soğutucusu ile referans soğutucu tasarımına göre %20 daha iyi soğutma performansı sunduğu belirtiliyor. Matrix modellerinin karakteristik özelliği olarak yük durumuna göre farklı LED'lerle aydınlanan logonun da yer aldığı yeni model, Güvenli Mod butonuna da sahip.

GPU, bellek ve PLL için gerçek zamanlı bağımsız voltaj ayarlamasnın kart üstü fiziksel butonlarla yapılmasına olanak tanıyan GTX 580 Matrix Platinum, TweakIT ve ProbeIT gibi ROG serisine özgü teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. CeBIT 2011'i takip eden süreçte satışa sunulması beklenen yeni modelin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

http://lab501.ro/stiri/cebit-2011-asus-matrix-gtx580-platinum-isi-face-aparitia