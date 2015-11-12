Asus'un arttırılmış gerçeklik başlığı seneye geliyor

Kısa süre önce Microsoft ile kurdukları yakın ilişikiyi HoloLens odağında genişletmeyi hedeflediğini duyduğumuz Asus, gelen son bilgilere göreyse kendi arttırılmış gerçeklik başlığını 2016 yılında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Asus CEO'su Jerry Shen tarafından geleceği resmi olarak müjdelenen ancak diğer detayları hakkında bilgi verilmeyen arttırılmış gerçeklik başlığı, tam olarak netlememiş olsa da yüksek ihtimalle HoloLens temelinde hazırlanacak ve çok daha ucuz bir çözüm oluşturacak.

Arttırılmış gerçekliğin insan hayatı için çok önemli olduğunu belirten Shen, aynı zamanda AR teknolojisinin VR yani sanal gerçekliğe göre daha kullanışlı olduğunu da sözlerine ekliyor. Microsoft haricinde HoloLens'i üreten ilk firma olmayı amaçladığı duyulan Asus, görünüşe göre bu pazarda geç kalmak istemiyor.

Geliştirici versiyonu önümüzdeki yıl tam 3000$'dan satışa çıkacak olan Microsoft HoloLens, bildiğiniz üzere arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve hologram teknolojilerini tek bir potada eritiyor. Barındırdığı birçok sensör ve "Holografik İşlemci Birimiyle" çeşitli Windows 10 uygulamalarını kişilerin karşısına getirebilen cihaz, ayrıca gerçek dünyaya sanal objeler yerleştirebiliyor ve hepsinden önemlisi bu objeler ile etkileşime girilmesine aracılık edebiliyor.





http://www.cnet.com/news/asus-prepares-to-enter-the-augmented-reality-market/