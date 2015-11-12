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Asus'un arttırılmış gerçeklik başlığı seneye geliyor

Dünyaca ünlü donanım üreticisi Asus'un arttırılmış gerçeklik gözlüğü 2016 yılında raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bilgiler net değil ancak temeli HoloLens'in oluşturması bekleniyor.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus'un arttırılmış gerçeklik başlığı seneye geliyor
Kısa süre önce Microsoft ile kurdukları yakın ilişikiyi HoloLens odağında genişletmeyi hedeflediğini duyduğumuz Asus, gelen son bilgilere göreyse kendi arttırılmış gerçeklik başlığını 2016 yılında satışa sunmaya hazırlanıyor.
Asus CEO'su Jerry Shen tarafından geleceği resmi olarak müjdelenen ancak diğer detayları hakkında bilgi verilmeyen arttırılmış gerçeklik başlığı, tam olarak netlememiş olsa da yüksek ihtimalle HoloLens temelinde hazırlanacak ve çok daha ucuz bir çözüm oluşturacak.
Arttırılmış gerçekliğin insan hayatı için çok önemli olduğunu belirten Shen, aynı zamanda AR teknolojisinin VR yani sanal gerçekliğe göre daha kullanışlı olduğunu da sözlerine ekliyor. Microsoft haricinde HoloLens'i üreten ilk firma olmayı amaçladığı duyulan Asus, görünüşe göre bu pazarda geç kalmak istemiyor.
Geliştirici versiyonu önümüzdeki yıl tam 3000$'dan satışa çıkacak olan Microsoft HoloLens, bildiğiniz üzere arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve hologram teknolojilerini tek bir potada eritiyor. Barındırdığı birçok sensör ve "Holografik İşlemci Birimiyle" çeşitli Windows 10 uygulamalarını kişilerin karşısına getirebilen cihaz, ayrıca gerçek dünyaya sanal objeler yerleştirebiliyor ve hepsinden önemlisi bu objeler ile etkileşime girilmesine aracılık edebiliyor.


http://www.cnet.com/news/asus-prepares-to-enter-the-augmented-reality-market/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 3 yıl
bende yazmis olayim,1 gelsin !
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kadirirdem 3 yıl
Asus uygun fiyattan çıkarırsa belki tutar...
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Xantipphe` 3 yıl
bencede asus yapar
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Patren 3 yıl
hololensle ile vr ne farkı varki ama herhalde hololens daha pahalı olcak
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BarbaraPalvin 3 yıl
Asus yapar bence
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