Atmosferdeki karbondioksit rekor seviyeye ulaştı

Daha önce ozon tabakasındaki açığın küçülmeye başladığından bahsediliyordu, ancak bu durum atmosferde her şeyin yolunda gittiğini göstermiyor. Nisan ayında yapılan son ölçümlerde atmosfer üzerindeki CO2 seviyesinin yüksek seviyelere ulaştığı gözlemlendi.
Ölçümlerde 400 ppm (parts per million), yani atmosferdeki bir milyon parçacık içerisinde 400 adet CO2 gözlenirken bu seviyeye en son yüz binlerce yıl önce ulaşıldığı düşünülüyor. Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu küresel ısınmanın başlıca sebeplerinden birisi olurken özellikle sanayi devrimi ile birlikte üretimde kullanılan yakıtlar bu yoğunluğu arttırmaya başlamıştı. 1988 yılında 350ppm olarak ölçülen değerin yaklaşık 27 yılda 400ppm'i aşmış olması da büyük sorun teşkil ediyor.
Uzmanlar karbondioksit oranının tekrar düşmesi halinde bile küresel anlamda sıcaklığın eski seviyelere ulaşamayacağını belirtiyor. Güvenli limit 350 ppm olarak kabul edilirken CO2 salınımının bugün ki şekliyle devam etmesi halinde 2100 yılında ortalama sıcaklığın yaklaşık 3.5 derece kadar daha artabileceği belirtiliyor.
http://research.noaa.gov/News/NewsArchive/LatestNews/TabId/684/ArtMID/1768/ArticleID/11153/Greenhouse-gas-benchmark-reached-.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hindistan, Rusya, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, G. Kore ise en çok kirleten diğer ülkeler.
Ne kadar ilginç değil mi? Hindistan ve Çin nüfus olarak da dünyanın 3/1'ini kapsadıkları için biraz anlıyor insan ama Abd nasıl olur da Hindistan'dan 8 kat fazla kirletir düyayı. Ya da nasıl olur da 80-90 milyonluk Almanya 1.1 milyarlık Hindistan kadar kirletir atmosferi. İşte bunlar hep gelişmişlik.
Fazla gelişince böyle bazı şeyleri de geri getirilemez şekilde yok ediyorlar. Ama sorsan bütün suçlu sigara içen bizler. 1 Alman 14 Türk ve 1 Amerikalı 30 Türk kadar kirletiyor atmosferi.