Atmosferdeki karbondioksit rekor seviyeye ulaştı

Daha önce ozon tabakasındaki açığın küçülmeye başladığından bahsediliyordu, ancak bu durum atmosferde her şeyin yolunda gittiğini göstermiyor. Nisan ayında yapılan son ölçümlerde atmosfer üzerindeki CO2 seviyesinin yüksek seviyelere ulaştığı gözlemlendi.

Ölçümlerde 400 ppm (parts per million), yani atmosferdeki bir milyon parçacık içerisinde 400 adet CO2 gözlenirken bu seviyeye en son yüz binlerce yıl önce ulaşıldığı düşünülüyor. Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu küresel ısınmanın başlıca sebeplerinden birisi olurken özellikle sanayi devrimi ile birlikte üretimde kullanılan yakıtlar bu yoğunluğu arttırmaya başlamıştı. 1988 yılında 350ppm olarak ölçülen değerin yaklaşık 27 yılda 400ppm'i aşmış olması da büyük sorun teşkil ediyor.

Uzmanlar karbondioksit oranının tekrar düşmesi halinde bile küresel anlamda sıcaklığın eski seviyelere ulaşamayacağını belirtiyor. Güvenli limit 350 ppm olarak kabul edilirken CO2 salınımının bugün ki şekliyle devam etmesi halinde 2100 yılında ortalama sıcaklığın yaklaşık 3.5 derece kadar daha artabileceği belirtiliyor.