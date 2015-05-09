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Atmosferdeki karbondioksit rekor seviyeye ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Atmosferdeki karbondioksit rekor seviyeye ulaştı
 
Daha önce ozon tabakasındaki açığın küçülmeye başladığından bahsediliyordu, ancak bu durum atmosferde her şeyin yolunda gittiğini göstermiyor. Nisan ayında yapılan son ölçümlerde atmosfer üzerindeki CO2 seviyesinin yüksek seviyelere ulaştığı gözlemlendi.
Ölçümlerde 400 ppm (parts per million), yani atmosferdeki bir milyon parçacık içerisinde 400 adet CO2 gözlenirken bu seviyeye en son yüz binlerce yıl önce ulaşıldığı düşünülüyor. Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu küresel ısınmanın başlıca sebeplerinden birisi olurken özellikle sanayi devrimi ile birlikte üretimde kullanılan yakıtlar bu yoğunluğu arttırmaya başlamıştı. 1988 yılında 350ppm olarak ölçülen değerin yaklaşık 27 yılda 400ppm'i aşmış olması da büyük sorun teşkil ediyor.
Uzmanlar  karbondioksit oranının tekrar düşmesi halinde bile küresel anlamda sıcaklığın eski seviyelere ulaşamayacağını belirtiyor. Güvenli limit 350 ppm olarak kabul edilirken CO2 salınımının bugün ki şekliyle devam etmesi halinde 2100 yılında ortalama sıcaklığın yaklaşık 3.5 derece kadar daha artabileceği belirtiliyor.

http://research.noaa.gov/News/NewsArchive/LatestNews/TabId/684/ArtMID/1768/ArticleID/11153/Greenhouse-gas-benchmark-reached-.aspx Yorum Yaz
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gcb1903 4 yıl en beğenilen
Bu salınımın % 50'si sadece Abd ve Çin.
Hindistan, Rusya, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, G. Kore ise en çok kirleten diğer ülkeler.
Ne kadar ilginç değil mi? Hindistan ve Çin nüfus olarak da dünyanın 3/1'ini kapsadıkları için biraz anlıyor insan ama Abd nasıl olur da Hindistan'dan 8 kat fazla kirletir düyayı. Ya da nasıl olur da 80-90 milyonluk Almanya 1.1 milyarlık Hindistan kadar kirletir atmosferi. İşte bunlar hep gelişmişlik.
Fazla gelişince böyle bazı şeyleri de geri getirilemez şekilde yok ediyorlar. Ama sorsan bütün suçlu sigara içen bizler. 1 Alman 14 Türk ve 1 Amerikalı 30 Türk kadar kirletiyor atmosferi.
Bu salınımın % 50'si sadece Abd ve Çin.Hindistan, Rusya, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, G. Kore ise en çok kirleten diğer ülkeler.Ne kadar ilgin...
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K E N 4 yıl
Salınıma destek veriyorum Ozon tabakasının delinmesi hızlanır umarım insan ırkı yok olsun. =)
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himmet_dal 4 yıl
yakında yok olacağız
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SIRADANUS 4 yıl
İhtiyaçlar sınırsızdır deyip, sınırlı kaynakları sınırsızmışçasına tüketen insanoğlu kendini bitiriyor!!!
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zimbabve milyarderi 4 yıl
Dünya buna yakın bir senaryoyu önceden de yaşamıştı. Dinozorların CO2 tüketimi ve doğa tahribatı nedeniyle O2 seviyesi düşmüş ve dinozorlar düşük O2 seviyesine uyum sağlayamadıkları için toplu olarak ölmüşlerdi. Aynısını insan da yaşayacak gibime geliyor. O2 seviyesi %18'in altına düşerse insanlık coğrafyadan silinecek, daha küçük cüsseli canlıların olduğu yeni bir denge kurulacak. Biraz felaket senaryosu oldu benimki.
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Tesla Hayranı 4 yıl
Bir şeyler yapalım derken kendi sonumuzu yapacağız bu gidişle
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poseidonra 4 yıl
Bu değerlerin ne yapılırsa yapılsın yıllar geçtikçe artacağı belli. Çünkü kapitalist düzen bizleri öyle bir hale getirdi ki dur durak bilmeyen bir tüketim çılgınlığı yaşıyoruz. Sonumuz hiç iyi görünmüyor.
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Janus_Prospero 4 yıl
Atık sera gazları salınımı yapmayan yeni tür enerji kaynakları dünyada yaygın olarak kullanıma girerse atmosferdeki kirlenmenin önüne geçilebilir. Fabrikalara ve türevlerine filtre takmak ancak geçici bir çözüm olabilir ayrıca uygulanabilirliği şu anda düşük.

Çünkü birbiri ile rekabet eden büyük küresel ekonomiler doğal çevre için fazladan maliyet harcamaya hiç yanaşmıyor. Güçlü ve evrensel bir kamuoyu bilinci oluşmadan egemen sermayenin iradesi kırılamaz. O yüzden toplumların farkındalık seviyesi ve ortaklığı çok önemli. Yönetilenler, yönetenleri asla rahat bırakmamalıdır.
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ankaland 4 yıl
K E N
Salınıma destek veriyorum Ozon tabakasının delinmesi hızlanır umarım insan ırkı yok olsun. =)

destekliyorum. abd,rusya çin salınımın başlıca aktrleri. onlar keyiflerine bakıyor. eziyeti bize düşüyor. ne kadar salınım varsa kullanmaya devam.
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DH Misafiri 4 yıl
Oğuz avcı seni yemişler. Bundan yüzbinlerce yıl önce ne vardı da CO2 seviyesi bundan fazlaydı
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Okisht 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Oğuz avcı seni yemişler. Bundan yüzbinlerce yıl önce ne vardı da CO2 seviyesi bundan fazlaydı

Merhaba,
Yukarıda verdiğim kaynaklarda belirtiliyor bu durum. Co2 seviyesinin yüksek olması sadece sanayiye bağlı bir şey değil. Bildiğiniz gibi yaşamdan çok daha önce dünya toz bulutuyla kaplıydı, o zaman yaşam için bu seviyenin yüksek olması bir anlam ifade etmiyordu.

Önemli olan bugün eski değerine dönse bile hava sıcaklıklarının bi süre daha yüksek kalacağı.
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Arka Destroyer 4 yıl
şu petrolde bi tükenmedi arkadaş
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Kartal Göz 4 yıl
Hükümetler ve liderler düşünmüyorsa bireysel olarak alınan önlemlerin pek etkisi olmaz.
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neommy 4 yıl
En son 3 milyon yıl önce görülmüş bu kadar yüksek oranlar, 400 ppm. karbon dioksit.
Muhafazakar şapşallar, özellikle de ABD'dekiler hala " bitkiler için bu CO2 düzeyleri yararlı, küresel ısınma saçmalık " gibi demeçler verebiliyorlar.
İnsanoğlu kendi varoluşundan bı yana görmediği, 3 milyon yıldır karşı karşıya kalmadığı bir karbon düzeyiyle karşı karşıya.
Asit yağmurlu bir geleceğimiz olacak, sanki Blade Runner'da figüranlarız!
Şimdilik akut zehirlenmeden uzak görünüyoruz. Ama 400 ppm üstü karbon dioksidin yol açacağı 2 derecelik sıcaklık artışı bile dünyadaki onbinlerce canlı türü için ölümcül.
500 ppm üstünde sağlık sorunlarıyla karşılaşacağız. İnsanolunun bu umarsızlığı varken, hızla bu karbon dioksit düzeylerine ulaşmamız kaçınılmaz.
blm.gov/...
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WarSaw 4 yıl
İşin özü şu insan doğanın içine sıkacak Allahta insanın belasını verecek.
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doctor_bey 4 yıl
WELCOME TO HELL
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