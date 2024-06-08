Atmosferdeki karbondioksit miktarı hiç olmadığı kadar hızlı artıyor

Bilim insanları yaptıkları açıklamada "CO2 şu anda milyonlarca yılın en yüksek seviyesinde olmakla kalmıyor, aynı zamanda her zamankinden daha hızlı artıyor.” diyor. NOAA karbon döngüsü bilimcisi John Miller, sıçramanın büyük olasılıkla fosil yakıtların sürekli olarak yakılmasının yanı sıra El Nino koşullarının gezegenin CO2'yi absorbe etme kabiliyetini zorlaştırmasından kaynaklandığını söyledi.
Ölçüm istasyonundaki karbondioksit seviyelerindeki artış, geçen yıl belirlenen ve 419,3 ppm ile rekor seviyeye ulaşan küresel ortalamayı aştığına da dikkat çekildi. Bu, Sanayi Devrimi öncesine göre yüzde 50 dahayüksek.
Bu trendin değişmesi beklenmiyor
Diğer sera gazları gibi CO2 de bir battaniye gibi davranarak ısının atmosferden uzaya yayılmasını engelliyor. Isınan atmosfer, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve orman yangınları gibi aşırı hava olaylarının yanı sıra daha yoğun yağış ve selleri de körüklüyor. Bu, geçtiğimiz yılın tarihin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçmesiyle de doğrulanıyor. Geçtiğimiz yıl dünyanın her tarafında bir dizi sıcak hava dalgası, kuraklık, sel, orman yangını ve fırtına yaşandı. Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği servisi Copernicus da geçtiğimiz günlerde Dünya'nın 12 aydır rekor düzeyde yüksek sıcaklıklara ulaştığını ve bu trendin değişeceğine dair hiçbir işaret olmadığını söylemişti.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.