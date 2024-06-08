Atmosferdeki karbondioksit miktarı hiç olmadığı kadar hızlı artıyor

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Tam Boyutta Gör Dünya atmosferindeki olağanüstü ısı artışının en önemli etkenlerinden birisi olan karbondioksitin atmosferde her zamankinden daha hızlı bir şekilde biriktiği tespit edildi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ve Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden bilim insanları, karbondioksitin insanlık tarihi boyunca tecrübe edilen seviyelerin çok üstüne hızla yükseldiğini duyurdu.

Karbondioksit miktarı artıyor

Tam Boyutta Gör Scripps Oşinografi'deki bilim insanları, 1958 yılında Keeling Eğrisi olarak bilinen CO2 izleme programı kapsamında bağımsız bir şekilde atmosferdeki partiküllerin kaydını tutuyor. Scripps Oşinografi'deki bilim insanları, geçtiğimiz mayıs ayında yaptıkları ölçümde atmosferdeki CO2 miktarını 426,7 ppm olarak tespit etti. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,92 ppm'lik bir artış anlamına geliyor. Mayıs ayı CO2'nin Kuzey Yarımküre'de en yüksek seviyeye ulaştığı ay olarak biliniyor.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları yapılan yeni ölçümün 50 yıllık veri kaydındaki beşinci en büyük yıllık büyüme olduğunun altını çiziyor. Bu arada 2023’teki ölçüm de bir önceki yıldan 3,0 ppm daha fazlaydı. Bunlar birleştirildiğinde ise son iki yılda CO2 seviyelerinin Kuzey Yarımküre'de en yüksek olduğu Mayıs zirvesinde en büyük sıçramanın yaşandığı da resmileş oldu.

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Bilim insanları yaptıkları açıklamada "CO2 şu anda milyonlarca yılın en yüksek seviyesinde olmakla kalmıyor, aynı zamanda her zamankinden daha hızlı artıyor.” diyor. NOAA karbon döngüsü bilimcisi John Miller, sıçramanın büyük olasılıkla fosil yakıtların sürekli olarak yakılmasının yanı sıra El Nino koşullarının gezegenin CO2'yi absorbe etme kabiliyetini zorlaştırmasından kaynaklandığını söyledi.

Ölçüm istasyonundaki karbondioksit seviyelerindeki artış, geçen yıl belirlenen ve 419,3 ppm ile rekor seviyeye ulaşan küresel ortalamayı aştığına da dikkat çekildi. Bu, Sanayi Devrimi öncesine göre yüzde 50 daha yüksek.

Bu trendin değişmesi beklenmiyor

Tam Boyutta Gör Scripps'in CO2 programı direktörü Ralph Keeling, “CO2 şu anda sadece milyonlarca yılın en yüksek seviyesinde değil, aynı zamanda her zamankinden daha hızlı yükseliyor. Atmosfere karbondioksit formunda kirlilik salan fosil yakıtların yakılması nedeniyle her yıl daha yüksek bir maksimuma ulaşılıyor. Fosil yakıt kirliliği, tıpkı bir çöplükteki çöp gibi birikmeye devam ediyor." dedi.

Diğer sera gazları gibi CO2 de bir battaniye gibi davranarak ısının atmosferden uzaya yayılmasını engelliyor. Isınan atmosfer, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve orman yangınları gibi aşırı hava olaylarının yanı sıra daha yoğun yağış ve selleri de körüklüyor. Bu, geçtiğimiz yılın tarihin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçmesiyle de doğrulanıyor. Geçtiğimiz yıl dünyanın her tarafında bir dizi sıcak hava dalgası, kuraklık, sel, orman yangını ve fırtına yaşandı. Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği servisi Copernicus da geçtiğimiz günlerde Dünya'nın 12 aydır rekor düzeyde yüksek sıcaklıklara ulaştığını ve bu trendin değişeceğine dair hiçbir işaret olmadığını söylemişti.

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