Audi R8 e-tron'da dikiz aynası yerine AMOLED ekrana yer veriliyor

Alman otomobil üreticisi Audi, uzun süredir merakla beklenen elektrikli süper-spor yol otomobili R8 e-tron için hazırlıklarını sürdürüyor. Aracını yeni nesil teknolojilerle donatma amacında olan Audi, yaptığı yeni bir açıklamayla dikiz aynası olarak dijital AMOLED ekran kullanacağını duyurdu. Yıl sonuna doğru yollara çıkması beklenen otomobille ilgili bu gelişme, aslına bakılırsa Audi adına bir ilk sayılmaz. Şirket hali hazırda R18 yarış otomobilinde de benzer bir teknolojiye yer vermekte. R8 e-tron'da geleneksel dikiz aynasının yerini alacak olan 7.7 -inç büyüklüğündeki AMOLED ekran, arka kamera görüntüsünü yansıtacak.

Samsung tarafından sağlanan AMOLED ekrana görüntü aktaracak kameranın kış aylarındaki zorlu hava koşullarında da çalışabilmesi için aerodinamik olarak optimize edilmiş bir özel bir gövde içerisinde konumlandırıldığı, bu sayede dışarıda hava soğuk olsa bile iç kısım sıcak tutularak kameranın ideal çalışma koşullarında görüntü aktarması sağlanıyor. Düşük voltaj seviyesinde kendinden aydınlatmalı olduğu için arka aydınlatma gerektirmeyen AMOLED ekran için Audi, yüksek kontrast oranı ve mükemmel görüntü kalitesi vaad ediyor. Geleneksel dikiz aynaları ile kıyaslandığında daha geniş görüş açısı sunan bu teknoloji ile aynı zamanda arkadaki araç farlarının neden olduğu parlaklığın da önüne geçiyor.

Audi yeni görüntü teknolojisiyle ilgili daha fazla detayı ilerleyen dönemde, muhtemelen R8 e-tron'un piyasaya çıkış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte paylaşacak. 0-100Km hızlanmasını 4.5 saniyeye yakın bir sürede tamamlayacağı ifade edilen R8 e-tron, 230 kW yani 313 beygir güç üretebilecek. Ön ve arka aksları arasındaki ağırlık dağılımı 42:58 olan otomobilin tam şarj ile 250 km (155.34 mil) gidebileceği de altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. Audi'den bekleneceği üzere Quattro teknolojisini bünyesinde barındıran araç, yoldayken frenleme ve yavaşlama esnasında da pillerini şarj ederken, 230 volt ile şarj süresi 6-8 saat arasında olacak. Audi R8 e-tron özelliklerine bağlı olarak yüksek fiyat etikeyle gelecek.