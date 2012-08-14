Audi R8 e-tron'da dikiz aynası yerine AMOLED ekrana yer veriliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Alman otomobil üreticisi Audi, uzun süredir merakla beklenen elektrikli süper-spor yol otomobili R8 e-tron için hazırlıklarını sürdürüyor. Aracını yeni nesil teknolojilerle donatma amacında olan Audi, yaptığı yeni bir açıklamayla dikiz aynası olarak dijital AMOLED ekran kullanacağını duyurdu. Yıl sonuna doğru yollara çıkması beklenen otomobille ilgili bu gelişme, aslına bakılırsa Audi adına bir ilk sayılmaz. Şirket hali hazırda R18 yarış otomobilinde de benzer bir teknolojiye yer vermekte. R8 e-tron'da geleneksel dikiz aynasının yerini alacak olan 7.7 -inç büyüklüğündeki AMOLED ekran, arka kamera görüntüsünü yansıtacak.
Samsung tarafından sağlanan AMOLED ekrana görüntü aktaracak kameranın kış aylarındaki zorlu hava koşullarında da çalışabilmesi için aerodinamik olarak optimize edilmiş bir özel bir gövde içerisinde konumlandırıldığı, bu sayede dışarıda hava soğuk olsa bile iç kısım sıcak tutularak kameranın ideal çalışma koşullarında görüntü aktarması sağlanıyor. Düşük voltaj seviyesinde kendinden aydınlatmalı olduğu için arka aydınlatma gerektirmeyen AMOLED ekran için Audi, yüksek kontrast oranı ve mükemmel görüntü kalitesi vaad ediyor. Geleneksel dikiz aynaları ile kıyaslandığında daha geniş görüş açısı sunan bu teknoloji ile aynı zamanda arkadaki araç farlarının neden olduğu parlaklığın da önüne geçiyor.
Audi yeni görüntü teknolojisiyle ilgili daha fazla detayı ilerleyen dönemde, muhtemelen R8 e-tron'un piyasaya çıkış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte paylaşacak. 0-100Km hızlanmasını 4.5 saniyeye yakın bir sürede tamamlayacağı ifade edilen R8 e-tron, 230 kW yani 313 beygir güç üretebilecek. Ön ve arka aksları arasındaki ağırlık dağılımı 42:58 olan otomobilin tam şarj ile 250 km (155.34 mil) gidebileceği de altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. Audi'den bekleneceği üzere Quattro teknolojisini bünyesinde barındıran araç, yoldayken frenleme ve yavaşlama esnasında da pillerini şarj ederken, 230 volt ile şarj süresi 6-8 saat arasında olacak. Audi R8 e-tron özelliklerine bağlı olarak yüksek fiyat etikeyle gelecek.
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O kadar özellik koymuş arabaya ama bir kaza anında bu arbayı yolda bırakıp gitmek lazım herhalde bunun yeni açacağı masraf sıfırndan farksız olur herhalde. Bu arabayla gezmeyeceksem niye alayım ki bunu garajda tozlansın mı yane. Bunu icat edeceğinize piyasayı daha doyuracak arabalar icat etsenize Arkayı gödteren ekran led olsa nolur. Halkın bine bileceği araçlarda yapılmalı dünya sadece zenginlere dönmüyo herhalde ... :(
1. elektrikli araba yepyeni bir teknoloji
-ilk elektrikli araba 1888 senesinde üretildi
inanmayanlar: de.wikipedia.org/...
ve elektrikli arabaya için özel bir teknoloji üretilmedi
pil gelişimi dizüstü bilgisayarlar sayesinde oldu motor ise sanayi için senelerden beridir geliştiriliyordu zaten
2. elektrikli araba çevreci:
-elektrikli arabaların motorlarıda karbon salınımı yapıyor [benzinli araçlardan az ama yapıyor (karbon salınımında aralarında öyle ahım şahım bir fark yok)]
-elektrikli arabanın kullandığı elektrik için 10.000 senede anca doğada temizlenebilecek nükleer yakıt kullanılıyor, şu anda dünyanın en büyük sorunu enerji üretimi, ülkeler enerji üretimde yetersizlikleri giderebilmek için nükleer enerji santrallerini ard arda kuruluyor
konu elektrikli araba olunca insanlara üretilen elektriğin %100`ünün rüzgar türbini veya güneş panellerinden üretimden gelmediğini hatırlatmak gerekiyor sanırım
elektrikli arabalarda kullanılan bataryalar dizüstü bilgisayarlarda kullanılan pillerin büyük hali (ağırlığı yarım ton) ve bu pillerde doğada anca bin senede temizlenecek zehirli kimyasal maddeler kullanılıyor
küçücük cep telefonunda patlayıp kullancıların elini yüzünü yakacak kadar tehlikeli olan bu batayaları kullanan elektrikli arabalar ile yola çıkan yurtdışındaki kullanıcılar hayatlarını nasıl bir tehlikeye attıklarının farkındalar mı acaba? (birde o pillerle yaz sıcağında kullanmak yada saatlerce kızgın güneşin altında bekleyen elektrikli arabayı kullanmak)
kısaca elektrikli arabalar patlamaya ve yangına son derece meyilli
buda elektrikli arabaları överken yanında söylenen bonus yalan= petrol bitiyor
- İngiltere Amerika Kanada Rusya okyanuslardan petrol çıkarıyorlar, hergün yeni bir petrol rezervi bulunuyor misal daha geçen sene Rusya Japonya yakınlarındaki okyanusta bulduğu petrol Suudi Arabistandaki petrolün 2 mislinden fazla
bunuda geçtik
daha şimdiden yapay olarak yakıt üretmenin birçok yolu var
bioyakıt ile yakıt üretimi
hatta bal üretir gibi; böceklerden dizel, benzin, uçak yakıtı istenen her türlü yakıt kolayca üretilebiliyor
Need For Speed`de araba kullanmak ile gerçek araba kullanmak arasında farkı ayırt edemiyorsanız sizin için elektrikli arabanın bir sakıncası yoktur elektrikli arabanın gidişi yolda giden kütük olarak tanımlayabiliriz
sebebi çok basit elektrikli arabalar hareket etmek için benzin motorlu araçlar gibi yakıtın patlaması ile güç üretmez
elektrikli arabanın motoruna elektrik verilir motor içindeki mıknatıslar sizi ileri iter, gaza basarsanız sizi daha da hızlı iter kısaca elektrikli araba için yolda giden kişiye özel elektrikli tren tanımını yapabiliriz
Porsche, Ferrari, Lamborghini, Mersedes, BMW, Audi, Aston Martin, Honda, Bugatti
bu arabaların her birinin motorunun kendine has teknolojisi, sesi, kullanımı herbiri farklı kendine has çok özel bir zevk verir
peki elektrikli arabada? :
...
ben elektrikli arabada sadece yapılan vaadleri görüyorum vaad= kandırmaca
hani çok büyük vaadlerle aldığımız bir cihazda vaad edildiği gibi çıkmaz ya
aynısı elektrikli arabalarda yok mu?
yapılan vaadlere göre bir elektrikli araba bir şarjla 300 km yol aldığı iddia ediliyor (bu vaade göre; elektrikli araba ile İstanbul`u baştan sona 2 kez turlanıp istanbul içinde olması şartıyla eve dönmeye de yetmesi lazım)
bu vaad yapılan testlere göre yapılıyor
peki bu test nasıl yapılıyor?
uygun oda sıcaklığında labaratuar ortamında televizyonunuzdan biraz daha büyük boyutta olan 100 kg ağırlıktaki elektrikli araç ile 40 km hıza denk gelen hızla hareket eden silindir üzerinde hareket eden araca yolcu olmadan 55 kilo ağırlığındaki sürücü ile yaplıyor
gerçek hayatta kullandığınızda araca binen 4 kişi + araç toplamda 1500 kiloyu iten elektrik motoru; boing 747 nin motorların tükettiği yakıt gibi elektrik yüketecektir kısaca 50 km`yi geçerseniz kendinizi şanslı sayın
elektrikli araba benzinliden daha ucuza gidiyor diye düşünenler ülkemizde elektrikli arabanın benzinli arabadan bile pahalıya yol aldığını anca elektrikli araba kullandıkları zaman anlayacaklar
ayrıca elektrikli araba alındığında batarya için her ay kira öder gibi para ödeneceğini bildireyim
son olarak bu kadar uzun yazma okuyamıyoruz bize elektrikli arabayı tek cümlede anlat ama öyle bir anlatki çok kolay anlayabilelim diyenler için şu cümleyi kullanıyorum
çevreci naraları ile ortalığın yıkıldığı elektrikli arabaları anlatmak için tek cümlede elektrikli araba: çevre katili
hatta özlü sözle: bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!?
Kulağa hiç hoş gelmiyor
* Ben diyorum 3. dünya savaşı iosçularla androidciler arasında çıkacak.
* Koskoca Audi konusunun geldiği yere bakarmısınız.
* Yemin ediyorum konu saptırma noktasında çığır açtık forum olarak
Bu tarz spor bir araçta arka görüş açısı kıtlığından dolayı bu tarz bi sistemin , organik cam yada kendini onaran boyadan daha faydalı olacağını düşünüyorum.
Amoled ekran kullanılmasının sebebini de; ışık altında retina ekrandan daha güzel bir görüntü vermesinden kaynaklandığını düşünüyorum.
Android olursa farklı motor sesleri yükleyebiliriz...
ben bu konuya nerden geldim yaw, en son fotoğraf makinesi bölümündeydim :)
Android ve Windows farklı firmaların kullanıp cihaz sunabildiği bir işletim sistemi.
Apple kendi işletim sistemini başka bir firmaya vermez gerekirse o arabayı yeniden yapar. Apple'ın stratejisi Donanım - Yazılım uyumu sonuçta
Sırf bu yüzden forum kavramı bitti burada.
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