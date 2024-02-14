Makyajlı Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Skoda, kısa süre önce çizimlerini paylaştığı makyajlı Octavia ailesini bugün resmi olarak tanıttı. Sedan ve Combi gövde tipleriyle sunulmaya devam edilecek olan yeni Octavia'da küçük kozmetik dokunuşlar ve yeni teknolojiler dikkat çekiyor.

Makyajlı Skoda Octavia, özellikleriyle neler sunuyor❓

Makyajlı Skoda Octavia'nın dış tasarımındaki dokunuşlar farlara odaklanıyor. Çift parçadan oluşan V şekilli gündüz LED'leri tampona doğru uzanırken opsiyonel olarak sunulan LED Matrix teknolojili aydınlatmalar da kristal şekilli mavi bileşenlere sahip Crystallinium teknolojisiyle göze çarpıyor. Yeniden tasarlanan tamponun da daha uzun hava girişleriyle donatıldığı Octavia'nın stopları da parçalı kısa çizgilerden oluşan LED grafiklerle donatılmış durumda.

Yenilenen Octavia'nın iç mekanında artık 10 inç dijital gösterge ekranı standart olarak sunuluyor. 10 inç dokunmatik multimedya ekranı da opsiyon olarak 13 inç'e kadar yükseltilebiliyor. Sürdürülebilirliğe odaklanan yeni döşeme ve trim malzemelerin de opsiyon listesinde bulunduğu otomobilde çift bölgeli klima kontrolleri standart olarak sunulurken ısıtma ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar opsiyon listesinde yer alıyor.

Tesla'nın Tam Otonom Sürüşü'nün ölümlü kazasının detayları 5 sa. önce eklendi

Performans odaklı Octavia RS versiyonu her zaman olduğu gibi farklı tasarımıyla kendisini belli ediyor. Üçgen biçimli hava girişlerine sahip agresif ön tampon, çift egzoz çıkışı ve jantlarıyla dikkat çeken RS versiyonun iç mekanında ise spor koltuklar, siyah süet döşeme, kırmızı dikişler, karbon fiber görünümlü parçalar, alüminyum pedallar ve RS logoları dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Makyajlı Octavia, daha önce olduğu gibi benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleriyle satılmaya devam edecek. Makyajlı Octavia RS'te ise 265 PS'lik 2.0 litre TSI motor tek seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

1.5 TSI 114 hp 220 Nm 6 ileri manuel

1.5 TSI 148 hp 250 Nm 6 ileri manuel

2.0 TSI (AWD) 201 hp 320 Nm 7 ileri DSG

2.0 TSI (RS) 261 hp 370 Nm 7 ileri DSG

1.5 TSI mHEV (mild hibrit) 114 hp 220 Nm 7 ileri DSG

1.5 TSI mHEV (mild hibrit) 148 hp 250 Nm 7 ileri DSG

2.0 TDI 114 hp 300 Nm 6 ileri manuel

2.0 TDI 148 hp 360 Nm 7 ileri DSG

Makyajlı Skoda Octavia, temmuz ayı itibarıyla sedan ve Combi versiyonlarıyla Türkiye'de de satışa sunulacak. Onun öncesinde mevcut kasanın 1.460.780 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri