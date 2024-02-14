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    Makyajlı Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    İç ve dış tasarımında ufak dokunuşlar yapılan yeni 2024 Skoda Octavia, sedan ve Combi versiyonlarıyla temmuz ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.        
    Yeni Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Skoda, kısa süre önce çizimlerini paylaştığı makyajlı Octavia ailesini bugün resmi olarak tanıttı. Sedan ve Combi gövde tipleriyle sunulmaya devam edilecek olan yeni Octavia'da küçük kozmetik dokunuşlar ve yeni teknolojiler dikkat çekiyor.

    Makyajlı Skoda Octavia, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Makyajlı Skoda Octavia'nın dış tasarımındaki dokunuşlar farlara odaklanıyor. Çift parçadan oluşan V şekilli gündüz LED'leri tampona doğru uzanırken opsiyonel olarak sunulan LED Matrix teknolojili aydınlatmalar da kristal şekilli mavi bileşenlere sahip Crystallinium teknolojisiyle göze çarpıyor. Yeniden tasarlanan tamponun da daha uzun hava girişleriyle donatıldığı Octavia'nın stopları da parçalı kısa çizgilerden oluşan LED grafiklerle donatılmış durumda.

    Yenilenen Octavia'nın iç mekanında artık 10 inç dijital gösterge ekranı standart olarak sunuluyor. 10 inç dokunmatik multimedya ekranı da opsiyon olarak 13 inç'e kadar yükseltilebiliyor. Sürdürülebilirliğe odaklanan yeni döşeme ve trim malzemelerin de opsiyon listesinde bulunduğu otomobilde çift bölgeli klima kontrolleri standart olarak sunulurken ısıtma ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar opsiyon listesinde yer alıyor.

    Performans odaklı Octavia RS versiyonu her zaman olduğu gibi farklı tasarımıyla kendisini belli ediyor. Üçgen biçimli hava girişlerine sahip agresif ön tampon, çift egzoz çıkışı ve jantlarıyla dikkat çeken RS versiyonun iç mekanında ise spor koltuklar, siyah süet döşeme, kırmızı dikişler, karbon fiber görünümlü parçalar, alüminyum pedallar ve RS logoları dikkat çekiyor.

    Yeni Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Makyajlı Octavia, daha önce olduğu gibi benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleriyle satılmaya devam edecek. Makyajlı Octavia RS'te ise 265 PS'lik 2.0 litre TSI motor tek seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
    • 1.5 TSI 114 hp 220 Nm 6 ileri manuel
    • 1.5 TSI 148 hp 250 Nm 6 ileri manuel
    • 2.0 TSI (AWD) 201 hp 320 Nm 7 ileri DSG
    • 2.0 TSI (RS) 261 hp 370 Nm 7 ileri DSG
    • 1.5 TSI mHEV (mild hibrit) 114 hp 220 Nm 7 ileri DSG
    • 1.5 TSI mHEV (mild hibrit) 148 hp 250 Nm 7 ileri DSG
    • 2.0 TDI 114 hp 300 Nm 6 ileri manuel
    • 2.0 TDI 148 hp 360 Nm 7 ileri DSG

    Makyajlı Skoda Octavia, temmuz ayı itibarıyla sedan ve Combi versiyonlarıyla Türkiye'de de satışa sunulacak. Onun öncesinde mevcut kasanın 1.460.780 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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