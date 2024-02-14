Makyajlı Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Makyajlı Skoda Octavia, özellikleriyle neler sunuyor❓
Makyajlı Skoda Octavia'nın dış tasarımındaki dokunuşlar farlara odaklanıyor. Çift parçadan oluşan V şekilli gündüz LED'leri tampona doğru uzanırken opsiyonel olarak sunulan LED Matrix teknolojili aydınlatmalar da kristal şekilli mavi bileşenlere sahip Crystallinium teknolojisiyle göze çarpıyor. Yeniden tasarlanan tamponun da daha uzun hava girişleriyle donatıldığı Octavia'nın stopları da parçalı kısa çizgilerden oluşan LED grafiklerle donatılmış durumda.
Yenilenen Octavia'nın iç mekanında artık 10 inç dijital gösterge ekranı standart olarak sunuluyor. 10 inç dokunmatik multimedya ekranı da opsiyon olarak 13 inç'e kadar yükseltilebiliyor. Sürdürülebilirliğe odaklanan yeni döşeme ve trim malzemelerin de opsiyon listesinde bulunduğu otomobilde çift bölgeli klima kontrolleri standart olarak sunulurken ısıtma ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar opsiyon listesinde yer alıyor.
Performans odaklı Octavia RS versiyonu her zaman olduğu gibi farklı tasarımıyla kendisini belli ediyor. Üçgen biçimli hava girişlerine sahip agresif ön tampon, çift egzoz çıkışı ve jantlarıyla dikkat çeken RS versiyonun iç mekanında ise spor koltuklar, siyah süet döşeme, kırmızı dikişler, karbon fiber görünümlü parçalar, alüminyum pedallar ve RS logoları dikkat çekiyor.
- 1.5 TSI 114 hp 220 Nm 6 ileri manuel
- 1.5 TSI 148 hp 250 Nm 6 ileri manuel
- 2.0 TSI (AWD) 201 hp 320 Nm 7 ileri DSG
- 2.0 TSI (RS) 261 hp 370 Nm 7 ileri DSG
- 1.5 TSI mHEV (mild hibrit) 114 hp 220 Nm 7 ileri DSG
- 1.5 TSI mHEV (mild hibrit) 148 hp 250 Nm 7 ileri DSG
- 2.0 TDI 114 hp 300 Nm 6 ileri manuel
- 2.0 TDI 148 hp 360 Nm 7 ileri DSG
Makyajlı Skoda Octavia, temmuz ayı itibarıyla sedan ve Combi versiyonlarıyla Türkiye'de de satışa sunulacak. Onun öncesinde mevcut kasanın 1.460.780 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını hatırlatalım.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.