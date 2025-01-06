2024'te yeni rekor geldi: İşte en çok otomobil satan markalar

- 2024 yılında en çok otomobil satan markalar🚗
- Aralık 2024'te en çok otomobil satan markalar💸
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Satışların bir önceki yıla göre %0,5 arttığı 2024 yılı genelinde otomobil satışları %1,3 oranında artarak 980.341 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise %2,7 azalarak 258.168 adet oldu.
Aralık ayında da rekor satışa imza atıldı. Satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 artarak 170.249 adede yükseldi. Geçtiğimiz ay 134.811 otomobil satıldı. Hafif ticari araç pazarı da aralık ayında %9,9 artarak 35.438 adet oldu.
Satışlar gövde tipine göre değerlendirildiğinde SUV'lar %56,8 pay ile lider. Motor tipine göre ise benzinli otomobiller %60,1 pay ve 588.914 adetle ilk sırada yer alıyor. Hibrit otomobillerin payı %20'lere yaklaşırken elektrikli otomobillerin de %10,1 paya ulaşarak dizel otomobilleri geride bıraktığını görüyoruz.
Otomobil satışlarında 2024 yılının lideri 117.919 adet satışla Renault olurken Fiat da 87.126 adetle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada Volkswagen'in yer aldığı listede Çinli Chery ise ek vergilere rağmen 57.047 adet satışla ilk beşte tutunmayı başardı.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|117.919
|2.
|Fiat
|87.126
|3.
|Volkswagen
|74.533
|4.
|Hyundai
|58.499
|5.
|Chery
|57.047
|6.
|Peugeot
|53.886
|7.
|Toyota
|51.936
|8.
|Opel
|45.212
|9.
|Skoda
|43.972
|10.
|Citroen
|43.219
Aralık ayındaki otomobil satışlarında da 16.218 adet satışla Renault ilk sırada yer alıyor. Fiat ise Volkswagen'in de gerisinde kalarak üçüncülüğe gerilemiş. Hyundai'nin dördüncü sırada yer aldığı listeye Çinli BYD de 6.194 adet satışla sekizinci sıradan giriş yaptı.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|16.218
|2.
|Volkswagen
|11.064
|3.
|Fiat
|9.995
|4.
|Hyundai
|8.211
|5.
|Toyota
|7.730
|6.
|Peugeot
|7.706
|7.
|Skoda
|6.210
|8.
|BYD
|6.194
|9.
|Citroen
|6.053
|10.
|Opel
|5.872
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