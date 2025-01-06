2024'te yeni rekor geldi: İşte en çok otomobil satan markalar

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Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), bu akşam düzenlenen etkinlikte Türkiye otomotiv sektörünün 2024 yılına ilişkin karnesini paylaştı. Buna göre, geçen yıl 1.238.509 adet satışla yeni bir rekor kırıldı

Satışların bir önceki yıla göre %0,5 arttığı 2024 yılı genelinde otomobil satışları %1,3 oranında artarak 980.341 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise %2,7 azalarak 258.168 adet oldu.

Aralık ayında da rekor satışa imza atıldı. Satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 artarak 170.249 adede yükseldi. Geçtiğimiz ay 134.811 otomobil satıldı. Hafif ticari araç pazarı da aralık ayında %9,9 artarak 35.438 adet oldu.

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Satışlar gövde tipine göre değerlendirildiğinde SUV'lar %56,8 pay ile lider. Motor tipine göre ise benzinli otomobiller %60,1 pay ve 588.914 adetle ilk sırada yer alıyor. Hibrit otomobillerin payı %20'lere yaklaşırken elektrikli otomobillerin de %10,1 paya ulaşarak dizel otomobilleri geride bıraktığını görüyoruz.

Otomobil satışlarında 2024 yılının lideri 117.919 adet satışla Renault olurken Fiat da 87.126 adetle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada Volkswagen'in yer aldığı listede Çinli Chery ise ek vergilere rağmen 57.047 adet satışla ilk beşte tutunmayı başardı.

2024 yılında en çok otomobil satan markalar🚗 Sıra Marka Adet 1. Renault 117.919 2. Fiat 87.126 3. Volkswagen 74.533 4. Hyundai 58.499 5. Chery 57.047 6. Peugeot 53.886 7. Toyota 51.936 8. Opel 45.212 9. Skoda 43.972 10. Citroen 43.219

Aralık ayındaki otomobil satışlarında da 16.218 adet satışla Renault ilk sırada yer alıyor. Fiat ise Volkswagen'in de gerisinde kalarak üçüncülüğe gerilemiş. Hyundai'nin dördüncü sırada yer aldığı listeye Çinli BYD de 6.194 adet satışla sekizinci sıradan giriş yaptı.

Aralık 2024'te en çok otomobil satan markalar💸 Sıra Marka Adet 1. Renault 16.218 2. Volkswagen 11.064 3. Fiat 9.995 4. Hyundai 8.211 5. Toyota 7.730 6. Peugeot 7.706 7. Skoda 6.210 8. BYD 6.194 9. Citroen 6.053 10. Opel 5.872

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