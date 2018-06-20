Audi ve Hyundai'den dev işbirliği; yakıt pili teknolojisi geliştirecekler

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Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai ve Audi arasında otomotiv sektörünün geleceğine yönelik önemli bir anlaşma imzalandı. İki dev şirket, bundan böyle yakıt pili teknolojisi geliştirmek için birlikte çalışacak. Geliştirilen teknolojileri iki taraf da gelecekteki hidrojen yakıtlı araçlarında kullanabilecek.

Otomotiv sektörünü daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için kolları sıvayan Hyundai ve Audi, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçların bileşenlerini ve teknolojilerini kapsayan ortak çalışmalar yapacak. İki şirket arasında yapılan anlaşmadan Volkswagen Grubu’nun diğer markaları ve Hyundai’nin sahibi olduğu Kia da yararlanabilecek. Bu kapsamda iki taraf da birbirine tamamen açık olacak.

Koreli üretici Hyundai, halihazırda yakıt hücreli elektrikli aracı Nexo’yu ikinci nesline ulaştırmış durumda. Audi tarafında ise çalışmalar henüz konseptin ötesine geçebilmiş değil. Ancak iki markanın da iddiasına göre bu güç birliği hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmelerine imkan verecek. İki şirket arasında yapılan anlaşma gelecekteki çalışmaları olduğu gibi var olan patentlerin paylaşılmasını da kapsıyor. Bu da Audi’nin Nexo’daki sistemleri kullanabileceği anlamına geliyor.

"Teknolojinizi paylaşmazsanız hayatta kalamazsınız"

Hyundai’nin yakıt hücresi geliştirme biriminden sorunlu başkan yardımcısı Sae Hoon Kim’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle; “Yakıt pili teknolojilerinde hala ilk aşamalardayız ve kendi başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz bazı şeyler var. Audi ile yaptığımız iş birliği daha büyük bir pazar oluşturmamıza yardım edecek. Eğer teknolojinizi paylaşmazsanız hayatta kalamazsınız.”





https://www.hyundai.news/eu/model-news/hyundai-motor-group-and-audi-partner-in-fuel-cell-technology/