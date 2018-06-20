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Audi ve Hyundai'den dev işbirliği; yakıt pili teknolojisi geliştirecekler

Otomotiv sektörünün geleceğinde söz sahibi olmak isteyen Hyundai ve Audi'den önemli işbirliği. İki dev şirket yakıt pili teknolojisi ve bileşenlerini geliştirmek için ortak çalışmalar yürütecek.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Audi ve Hyundai'den dev işbirliği; yakıt pili teknolojisi geliştirecekler
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Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai ve Audi arasında otomotiv sektörünün geleceğine yönelik önemli bir anlaşma imzalandı. İki dev şirket, bundan böyle yakıt pili teknolojisi geliştirmek için birlikte çalışacak. Geliştirilen teknolojileri iki taraf da gelecekteki hidrojen yakıtlı araçlarında kullanabilecek.

Otomotiv sektörünü daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için kolları sıvayan Hyundai ve Audi, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçların bileşenlerini ve teknolojilerini kapsayan ortak çalışmalar yapacak. İki şirket arasında yapılan anlaşmadan Volkswagen Grubu’nun diğer markaları ve Hyundai’nin sahibi olduğu Kia da yararlanabilecek. Bu kapsamda iki taraf da birbirine tamamen açık olacak.

Koreli üretici Hyundai, halihazırda yakıt hücreli elektrikli aracı Nexo’yu ikinci nesline ulaştırmış durumda. Audi tarafında ise çalışmalar henüz konseptin ötesine geçebilmiş değil. Ancak iki markanın da iddiasına göre bu güç birliği hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmelerine imkan verecek. İki şirket arasında yapılan anlaşma gelecekteki çalışmaları olduğu gibi var olan patentlerin paylaşılmasını da kapsıyor. Bu da Audi’nin Nexo’daki sistemleri kullanabileceği anlamına geliyor.

"Teknolojinizi paylaşmazsanız hayatta kalamazsınız" 

Hyundai’nin yakıt hücresi geliştirme biriminden sorunlu başkan yardımcısı Sae Hoon Kim’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle; “Yakıt pili teknolojilerinde hala ilk aşamalardayız ve kendi başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz bazı şeyler var. Audi ile yaptığımız iş birliği daha büyük bir pazar oluşturmamıza yardım edecek. Eğer teknolojinizi paylaşmazsanız hayatta kalamazsınız.



https://www.hyundai.news/eu/model-news/hyundai-motor-group-and-audi-partner-in-fuel-cell-technology/ Yorum Yaz
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kadalt 11 ay
O değil de en azından adamlar insanlığa fayda sağlayabilecek işler için çalışıyorlar. Peki ya türkiye ne yapıyor ?
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Angelica 11 ay
Bkz: Mr. Fusion
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Guest-F2673E0F4 11 ay
Hidrojen dizel ile aynı fiyata satiliyorken,
Yakıt pili teknolojisi gelismemisken,
Hidrojen bir yerden bir yere tasinmasi imkansizken (bu durum hidroliz cihazinin istasyon yaninda olmasini ve bu cihazin pahalliligi yuzunden istasyon maliyetinin artmasina neden oluyor)
Avrupa gibi hızlı şarjın cok oldugu bir yerde toplasan 15 hidrojen istasyonu varken
Yakit hucresinin ömrü 200.000 km iken (Elektrikli batarya pilleri daha uzun ömürlü bir tane Tesla taksisi olan adam bataryasi 400.000 km deyken %93 verimlilikteydi hidrojenli bir arabada 2. Fuel Cell yenilenecekti)
Kim Toyota Mirai veya Hyundai Nexo gibi araclara Tesla Model S parasi verip alir?
(kusura bakmayın disardayim ve mobildeyim yazim kurallarina uyamadim)
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darkaura 11 ay Guest-F2673E0F4
saydiginiz eksik noktalar oldugu icin su an kullanilan bir teknoloji degil. zaten anlasmada uretim degil arge icin. bir sekilde problemler asilirsa %100 temiz, havayi kirletmeyen, ekzosundan sadece su buhari cikan bir aracin yaninda elektrikli araclarin yuksek tork, minimal bakim, uzun omur gibi avantajlariyla akaryakitli araclarin uzun menzil ve hizli dolum gibi artilarini birlestirmis olacak. fuzyon reaktorleri icinde cok buyuk arastirmalar yapiliyor ve oldukca yol alinmis durumda. bir kac on yila fuzyon enerjisine ulasilmasi cok olasi. bu durumda fuzyon reaktorunden gelen elektrik enerjisini araclara aktarmak icin effektif temiz yontemlerin bulunmus olmasi gerek. mevcut elektrikli araclar lityum bataryalari kullaniyorlar. hala tam istenen menzile sahip olmadiklari gibi gelecekde tum enerji ekonomisi elektrige dondugunde bunu idame edecek lityum kaynaklarina erisimde baska bir problem.
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 11 ay
yakit pilide gelecegin gelecek vaad eden teknolojisi. nerdiyse 50 yildir gelecek yakit pilinde. aya giden apollo aracinda bile yakit pilleri vardir ama bir sekilde gundelik hayata girebilcek kadar ucuzlayip, olgunlasamadi. muhtemelen sorun platin kullaniminda. klasik yakit hucresinde katolizor olarak platin kullaniliyor. fiyati bir yana, hidrojen ekonomisine gecis yapsak dunyadaki tum araclara yetecek platin gezegende mevcut degil. platin icinde alternatif yollar arastiriliyor ama henuz elde tutulur yeterli verimlilikde bir sey yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Ridianod 11 ay darkaura
Platin de kullanmayı versinler. Dünyanın en iyi elektroliz cihazını araç içine kursan ne kurmasan ne yani. Arabaların bir yerden bir yere yorulmadan yolculuk yaptıran bir şey olduğunun tekrar hatırlatılması gerekiyor herhalde. Alternatif bir kaç makaleye denk gelmiştim. Aklımda cobalt ve yakın zamanda okuduğum tungstenli makaleler geldi. Aradım buldum şimdi. Ölçeklenebilirlik ve maliyette ciddi bir kazanç sağlanırken biraz performanstan ödün vermek bence hiç sorun olmamalı. Bu işi ciddiye alacaklardır artık. Elektrik her ne kadar gelecek araçları için görülsede füzyon reaktörü falan gibi bir gelişmeye erişemeden dünyayı besleyebileceğimize inanmıyorum açıkcası. Ülkelerin ürettikleri,harcadıkları ve ne kadar elektrik ithal ettiklerinin yayınlandığı raporları okumak lazım. Misal usa geçen sene kömürden elektrik üreten tesislerini falan da açtığı halde kendi ülkesenin %90 civarını besleyebilmişti bildiğim kadarıyla. Vesselam elektrik işi bence yaş şu an için. Hidrojende güzel gelişmeler yaşansa keşke.
materialstoday.com/...
sciencedaily.com/...
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