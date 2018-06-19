Adalar'da bir devir sona eriyor; faytonların yerini elektrikli araçlar alacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yıllardır süregelen fayton tartışmalarının odağında bulunan Adalar’da yeni bir toplu taşıma sisteminin uygulanması için harekete geçti. İBB tarafından yapılan açıklamada, faytonlarla yolcu taşınan Adalar’da bundan böyle 12 kişilik elektrikli araçlar kullanılacağı belirtildi.

Adalar’daki faytonların yerine geçecek elektrikli araçların işletmesini İspark A.Ş. yapacak. Öncelikle Kınalıada’da başlayacak yeni uygulama kapsamında ilk araçlar önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Yolculuk ücretlerinin istanbulkart ile entegre olacağı taşıma sistemi Kınalıada’da test edilmesinin ardından başarılı olduğu takdirde tüm Adalar’da uygulanmaya başlanacak.

Yazlık ve kışlık versiyonları bulunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan fotoğraflara göre Adalar’da hizmet verecek elektrikli araçların yazlık ve kışlık olmak üzere iki farklı versiyonu bulunacak. Yanları açık sarı renkli elektrikli araçlara aynı anda 12 kişi binebilecek. Tamamen kapalı olarak tasarlanan mavi renkli minibüsler ise 16 yolcu taşıyacak.

Faytoncular karara tepkili

İBB tarafından verilen karardan hoşnut olmayan Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal konuyla ilgili; “Adalar'da binin üzerinde at var. Faytonlar kaldırılırsa o atları da özgür ortama salınmasını isteyen hayvanseverlere teslim edeceğiz herhalde. Bu atları ne yapacaklarsa onlar düşünsün. Biz onu düşünmüyoruz. Biz atlarımızı vermeyi düşünmüyoruz, faytonlarımızın kalkmasını istemiyoruz.” açıklamasında bulundu.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/faytoncular-elektrikli-fayton-kararina-tepkili/1178059