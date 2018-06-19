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Adalar'da bir devir sona eriyor; faytonların yerini elektrikli araçlar alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Adalar'da kullanılan faytonların yerini artık elektrikli minibüsler alacak. İlk araçlar önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Adalar'da bir devir sona eriyor; faytonların yerini elektrikli araçlar alacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yıllardır süregelen fayton tartışmalarının odağında bulunan Adalar’da yeni bir toplu taşıma sisteminin uygulanması için harekete geçti. İBB tarafından yapılan açıklamada, faytonlarla yolcu taşınan Adalar’da bundan böyle 12 kişilik elektrikli araçlar kullanılacağı belirtildi.

Adalar’daki faytonların yerine geçecek elektrikli araçların işletmesini İspark A.Ş. yapacak. Öncelikle Kınalıada’da başlayacak yeni uygulama kapsamında ilk araçlar önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Yolculuk ücretlerinin istanbulkart ile entegre olacağı taşıma sistemi Kınalıada’da test edilmesinin ardından başarılı olduğu takdirde tüm Adalar’da uygulanmaya başlanacak.

Yazlık ve kışlık versiyonları bulunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan fotoğraflara göre Adalar’da hizmet verecek elektrikli araçların yazlık ve kışlık olmak üzere iki farklı versiyonu bulunacak. Yanları açık sarı renkli elektrikli araçlara aynı anda 12 kişi binebilecek. Tamamen kapalı olarak tasarlanan mavi renkli minibüsler ise 16 yolcu taşıyacak.

Faytoncular karara tepkili

İBB tarafından verilen karardan hoşnut olmayan Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal konuyla ilgili; “Adalar'da binin üzerinde at var. Faytonlar kaldırılırsa o atları da özgür ortama salınmasını isteyen hayvanseverlere teslim edeceğiz herhalde. Bu atları ne yapacaklarsa onlar düşünsün. Biz onu düşünmüyoruz. Biz atlarımızı vermeyi düşünmüyoruz, faytonlarımızın kalkmasını istemiyoruz.” açıklamasında bulundu.


https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/faytoncular-elektrikli-fayton-kararina-tepkili/1178059 Yorum Yaz
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tasshelhoff 11 ay en beğenilen
OKUMADAN CEVAP YAZAN ARKADASLAR ICIN YAZDIGIM MESAJI OZET GECIYORUM GERISINI OKUMAYIN ZIRA ZATEN OKUMUYORSUNUZ ANLADIGIM KADARI ILE.
ATLAR SERBEST BIRAKILSIN, FAYTON SEKLINDE ATSIZ HAYVANSIZ ELEKTRIKLI ARACLARLA DEVAM EDILSIN.
NOT: LUTFEN MESAJI SONUNA KADAR OKUYUN OZELLIKLE KOYU ALANI. SABAHTAN BERI ONLARCA KISI YANLIS ANLAYIP CEVAP YAZMAKTA ZIRA TESEKKUR EDERIM.
Diger ulkeler kiytirik adetlerine olumune sadik, ugrasip didinip yasatmaya calisiyor, biz bir kalemde silip atiyoruz.
Siz hic venedikte gondol yerine motorlu sandallar calisacak dendigini duydunuz mu?
Tamam hayvanlara eziyete bende karsiyim bence de elektrikli arac mantikli ama konsepti koruyacaksin arkadaş.
Fayton dedigin sahsa ozeldir, sevdiginle, sevgilinle binersin adanin tadini cikarirsin.
Bu 12-20 kişilik otobuslerle neyin tadını cikaracaksin söyleyeyim metrobuste ne tad aliyorsan onun tadini cikarirsin anca.
Halbuki fayton seklinde, dizayninda fayton kac kisi aliyorsa o kadar kisi alan elektrikli araclar yapilabilirdi. Gene faytoncular kullanirdi sadece ati olmazdi.
O zaman hem gelenek korunmus olur hemde atlar eziyetten kurtulmus olurdu.
Ama nerde.

Hayirli gunler
OKUMADAN CEVAP YAZAN ARKADASLAR ICIN YAZDIGIM MESAJI OZET GECIYORUM GERISINI OKUMAYIN ZIRA ZATEN OKUMUYORSUNUZ ANLADIGIM KADARI ILE.ATLAR SERBEST BIR...
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14 Yanıt Yanıtla +107
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tostumm 11 ay suratsızadam
Elektrikli araçlarla tüketmenin ne alakası var, o zaman hayatında hiç otomobile binme, atla ulaşımını sağla, üretken ol sen. Adalarda ulaşımın zorluğundan, iki adımlık mesafeye ne kadar para alındığını bilsen, yaşlı insanların ada içinde ulaşım sağlayamamasını, bir bavul eşyanın tepeye taşımanın derdini bilsen, oturduğun yerden boş beleş konuşmazsın. Üstelik ben param olduğu halde hayvanlara yapılan eziyetten ötürü binmiyorum, bir de kalkmış atlara ne olacak diyor, gelip görsen hayvanlar ne durumda. Sonuncu olarak bu adamların hiç birine acımıyorum, evine parayı nereden götürürse götürsün, bilmeyeni kandırıp misliyle para alanı mı dersin, sürekli olay çıkaranı, atları üstüne süreni, hırsızlık yapanı, taciz edeni, buranın yankesicileri bunlar.
Elektrikli araçlarla tüketmenin ne alakası var, o zaman hayatında hiç otomobile binme, atla ulaşımını sağla, üretken ol sen. Adalarda ulaşımın zorluğundan, iki...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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suÇ 11 ay suratsızadam
bim de satarlar onuda
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karareis 2 hf.
Faytonla gezinin keyfini çıkarmak imkansız. Çok hızlı gidiyorlar, sayıları çok fazla, insanların üstlerine sürüyorlar, daracık yollarda sollama yapıyorlar. Atların durumu da perişan. Yerinde bir karar olmuş.
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Tornado of Souls 2 hf.
Bir İstanbullu olarak adaların keyfini çıkaramadan ölüp gideceğim sanırım.Küçükken ada gezmelerinde çok fazla at b*ku kokusuna ve sineğe maruz kalınca bende ada fobisi oluştu.Artık ada deyince, burnumda o b*k kokusu beliriyor.Elektrikli fayton ve arap kotası gelirse, tekrar adaları ziyaret etmek isterim.
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BlackLead 2 hf. Tornado of Souls
adaların keyfi diye bir şey kalmadı, eskidendi o maalesef.
şuan adalar = araplar, ölümüne giden her köşeden çıkan faytonlar, bisiklete binen çoluk çocuk, at pisliği kokusu, at pisliğine basmama challenge
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okanabim 2 hf.
Dün Büyük Ada ya gittim çok pişman oldum. At ların hali içler acısı. Kokudan durulmuyor. Caddeler çok tehlikeli.. At ın intikamı unutulmasın..
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muhamnet 11 ay
Tiksiniyordum ada ya gitmekten. Karsidan karşıya geçmenin imkanı yok zaten, metrobüs gibi art arda geliyorlar arabalar. At arabalarını hayvan gibi üzerimize sürmelerine de gıcık oluyordum. Win win win. Atlar kazandı, turist kazandı, ada halkı kazandı.
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die_caprio 11 ay
Bok kokusundan kurtulmuş ada halkı.
Biride birçok insan ekmeğinden oldu demiş.tutturduklarina iyi yapistiriyorlar fiyatı.geciniz.
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Galatas4ray 11 ay
Sırf muhalefet olacam diye çok gereksiz yorum yazanlar var adam faytoncuları savunuyor ya olaya bak birda gidip görmüşmü o manzarayı görmeiştir ama oturdugu yerden yazıy yazıyor.Arada bir adalara giderim bok kokusunu bırakın bir kenara boktan geçilmiyor.Atlar o sıcakta öyle bir nefes alıyorki insan içi gidiyor yazık ulan hayvana sabahtan akaşam kadar dinlenmiyor bu hayvan.
Hükümeti eleştiriyim derken mantıksız konuşmayın burda insanlık ve vicdan söz konusu siyasete alet etmeyin böyle şeyleri.
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rockymarlboro 11 ay
senede 1 2 kez adaya giderim bisiklet turu için
at moku kokusundan bisiklete binilmiyor
bir de her an dört nala koşan faytoncu çıkacak köşeden diye tırsa tırsa bisiklete biniyordum
çok yerinde bir karar o atlar bir kaç sene bile yaşamadan ölüyordu kırbaçlanmaktan
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fhrstw 11 ay
Umarım atlara uygulanan zulümde tez zamanda son bulur.
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Pipisipispis 11 ay
İyi olmuş atlar kurtulmuş bari.
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lymph 11 ay
Faytonu savunanlara kargo ile bir kutu at boku yollamak lazım, zira çok seviyorlar sanırım kokusunu.
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