Adalar'da bir devir sona eriyor; faytonların yerini elektrikli araçlar alacak

Adalar’daki faytonların yerine geçecek elektrikli araçların işletmesini İspark A.Ş. yapacak. Öncelikle Kınalıada’da başlayacak yeni uygulama kapsamında ilk araçlar önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Yolculuk ücretlerinin istanbulkart ile entegre olacağı taşıma sistemi Kınalıada’da test edilmesinin ardından başarılı olduğu takdirde tüm Adalar’da uygulanmaya başlanacak.
Yazlık ve kışlık versiyonları bulunacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan fotoğraflara göre Adalar’da hizmet verecek elektrikli araçların yazlık ve kışlık olmak üzere iki farklı versiyonu bulunacak. Yanları açık sarı renkli elektrikli araçlara aynı anda 12 kişi binebilecek. Tamamen kapalı olarak tasarlanan mavi renkli minibüsler ise 16 yolcu taşıyacak.
Faytoncular karara tepkili
İBB tarafından verilen karardan hoşnut olmayan Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal konuyla ilgili; “Adalar'da binin üzerinde at var. Faytonlar kaldırılırsa o atları da özgür ortama salınmasını isteyen hayvanseverlere teslim edeceğiz herhalde. Bu atları ne yapacaklarsa onlar düşünsün. Biz onu düşünmüyoruz. Biz atlarımızı vermeyi düşünmüyoruz, faytonlarımızın kalkmasını istemiyoruz.” açıklamasında bulundu.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/faytoncular-elektrikli-fayton-kararina-tepkili/1178059 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ATLAR SERBEST BIRAKILSIN, FAYTON SEKLINDE ATSIZ HAYVANSIZ ELEKTRIKLI ARACLARLA DEVAM EDILSIN.
NOT: LUTFEN MESAJI SONUNA KADAR OKUYUN OZELLIKLE KOYU ALANI. SABAHTAN BERI ONLARCA KISI YANLIS ANLAYIP CEVAP YAZMAKTA ZIRA TESEKKUR EDERIM.
Diger ulkeler kiytirik adetlerine olumune sadik, ugrasip didinip yasatmaya calisiyor, biz bir kalemde silip atiyoruz.
Siz hic venedikte gondol yerine motorlu sandallar calisacak dendigini duydunuz mu?
Tamam hayvanlara eziyete bende karsiyim bence de elektrikli arac mantikli ama konsepti koruyacaksin arkadaş.
Fayton dedigin sahsa ozeldir, sevdiginle, sevgilinle binersin adanin tadini cikarirsin.
Bu 12-20 kişilik otobuslerle neyin tadını cikaracaksin söyleyeyim metrobuste ne tad aliyorsan onun tadini cikarirsin anca.
Halbuki fayton seklinde, dizayninda fayton kac kisi aliyorsa o kadar kisi alan elektrikli araclar yapilabilirdi. Gene faytoncular kullanirdi sadece ati olmazdi.
O zaman hem gelenek korunmus olur hemde atlar eziyetten kurtulmus olurdu.
Ama nerde.
Hayirli gunler