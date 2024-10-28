Sessiz ve görünmez: Dünyanın ilk hidrojenli tankı geliyor!

Hem sessiz hem görünmez
Hyundai Rotem, Savunma Geliştirme Ajansı ve diğer savunma teknolojisi araştırma enstitüleri ile işbirliği içinde, K2 ana muharebe tankını yükseltme planlarının bir parçası olarak yeni nesil bir tank modeli tasarlıyor. Öngörülen K3 tankının gizlilik odaklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Bu sayede tankın radar izinin düşürülmesi amaçlanıyor. Ayrıca gizliliği artıran bir gövde boyası da kullanılacak.
Ayrıca gizlilik, otonom sürüş ve dron kullanımı özelliklerinin yanı sıra 130 milimetrelik yivsiz bir topa da sahip olacak. Hyundai Rotem'den bir yetkili, “Yeni nesil tank, yapay zeka tabanlı bir ateş kontrol sistemi kullanarak daha güçlü önleyici saldırı yeteneklerine sahip olacak” dedi. Şirket tam hidrojen yakıtlı bir tank geliştirmeden önce dizel ve elektrik kullanan hibrit bir model geliştirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu