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    Anlık Bildirim

    Sessiz ve görünmez: Dünyanın ilk hidrojenli tankı geliyor!

    Hyundai Rotem, güç kaynağı olarak hidrojen yakıt hücrelerini kullanan yeni nesil tanklar geliştirmeye başladı. Böylelikle yeni nesil tanklar hem sessiz olacak hem de ısıl iz bırakmayacak.
    Sessiz ve görünmez: Dünyanın ilk hidrojenli tankı geliyor! Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli savunma çözümleri şirketi Hyundai Rotem, ordu için dünyanın ilk hidrojen yakıtlı tankını geliştirmek üzere çalışıyor. Bu yeni nesil tank, halihazırda bulunan K2 ana muharebe tankının yerini alacak olan K3 tankı olacak. Hyundai Rotem’in bu tank için gizlilik odaklı bir yaklaşım izleyeceği belirtiliyor.

    Hem sessiz hem görünmez

    Hyundai Rotem, Savunma Geliştirme Ajansı ve diğer savunma teknolojisi araştırma enstitüleri ile işbirliği içinde, K2 ana muharebe tankını yükseltme planlarının bir parçası olarak yeni nesil bir tank modeli tasarlıyor. Öngörülen K3 tankının gizlilik odaklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Bu sayede tankın radar izinin düşürülmesi amaçlanıyor. Ayrıca gizliliği artıran bir gövde boyası da kullanılacak.

    Sessiz ve görünmez: Dünyanın ilk hidrojenli tankı geliyor! Tam Boyutta Gör
    Üretimi 2040’lı yıllarda planlanan bu yeni tank, K2 tankının dizel motorunun yerini alacak hidrojen yakıt hücreleriyle donatılacak. Böylece ilk kez hidrojenle çalışan bir tank geliştirilmiş olacak. Tankın hidrojen yakıt hücreleri, dik arazileri ve engebeli manzaraları aşmak için yeterli beygir gücü üretecek. Dolayısıyla K3 tankı hem sessiz olacak, hem termal salınım yapmayacak hem de radarlarda düşük bir kesite sahip olacak.

    Ayrıca gizlilik, otonom sürüş ve dron kullanımı özelliklerinin yanı sıra 130 milimetrelik yivsiz bir topa da sahip olacak. Hyundai Rotem'den bir yetkili, “Yeni nesil tank, yapay zeka tabanlı bir ateş kontrol sistemi kullanarak daha güçlü önleyici saldırı yeteneklerine sahip olacak” dedi. Şirket tam hidrojen yakıtlı bir tank geliştirmeden önce dizel ve elektrik kullanan hibrit bir model geliştirmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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