Sessiz ve görünmez: Dünyanın ilk hidrojenli tankı geliyor!

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Tam Boyutta Gör Güney Koreli savunma çözümleri şirketi Hyundai Rotem, ordu için dünyanın ilk hidrojen yakıtlı tankını geliştirmek üzere çalışıyor. Bu yeni nesil tank, halihazırda bulunan K2 ana muharebe tankının yerini alacak olan K3 tankı olacak. Hyundai Rotem’in bu tank için gizlilik odaklı bir yaklaşım izleyeceği belirtiliyor.

Hem sessiz hem görünmez

Hyundai Rotem, Savunma Geliştirme Ajansı ve diğer savunma teknolojisi araştırma enstitüleri ile işbirliği içinde, K2 ana muharebe tankını yükseltme planlarının bir parçası olarak yeni nesil bir tank modeli tasarlıyor. Öngörülen K3 tankının gizlilik odaklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Bu sayede tankın radar izinin düşürülmesi amaçlanıyor. Ayrıca gizliliği artıran bir gövde boyası da kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Üretimi 2040’lı yıllarda planlanan bu yeni tank, K2 tankının dizel motorunun yerini alacak hidrojen yakıt hücreleriyle donatılacak. Böylece ilk kez hidrojenle çalışan bir tank geliştirilmiş olacak. Tankın hidrojen yakıt hücreleri, dik arazileri ve engebeli manzaraları aşmak için yeterli beygir gücü üretecek. Dolayısıyla K3 tankı hem sessiz olacak, hem termal salınım yapmayacak hem de radarlarda düşük bir kesite sahip olacak.

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Ayrıca gizlilik, otonom sürüş ve dron kullanımı özelliklerinin yanı sıra 130 milimetrelik yivsiz bir topa da sahip olacak. Hyundai Rotem'den bir yetkili, “Yeni nesil tank, yapay zeka tabanlı bir ateş kontrol sistemi kullanarak daha güçlü önleyici saldırı yeteneklerine sahip olacak” dedi. Şirket tam hidrojen yakıtlı bir tank geliştirmeden önce dizel ve elektrik kullanan hibrit bir model geliştirmeyi planlıyor.

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