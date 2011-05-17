Audi yeni sporcuları S6 ve S7 için dizel motor seçeneği de hazırlıyor

Audi yenilenen A6 ve A7 modellerinin merakla beklenen sporcu "S" versiyonları için daha fazla motor seçeneği üzerinde çalışıyor. Alman otomobil üreticisi tarafından henüz detaylarına ilişkin çok fazla bilgi paylaşılmayan S6 ve S7 modelleri için motor seçenekleri arasında bir de dizel ünite olacağı ifade ediliyor. Car and Driver sitesinde yer alan habere göre S6 ve S7'de kullanılması planlanan motor, 3.0 litre hacmindeki TDI motorun peformans optimizasyonları içeren güncellenmiş bir versiyonu olacak.

Kullanılacak dizel motorun üzerindeki sis perdesi henüz aralanmış olmasa da, 330-340 beygir civarında güç ve 650nm+ seviyesinde tork üreteceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek tork değeri ileöne çıkması beklenen motorun alternatif olarak sunulacağı araçlar için üzerinde durulan asıl ünite ise Bentley Continental GT'de de kullanılan 429 beygir gücündeki 4.0 litre V8 benzinli motor olacak. Audi, 2012 model S6 ve S7 modellerinde dizel motor seçeneği ile özellikle Avrupa'da daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefleyecek.