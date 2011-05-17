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Audi yeni sporcuları S6 ve S7 için dizel motor seçeneği de hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
41,1b
1
79
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Audi yenilenen A6 ve A7 modellerinin merakla beklenen sporcu "S" versiyonları için daha fazla motor seçeneği üzerinde çalışıyor. Alman otomobil üreticisi tarafından henüz detaylarına ilişkin çok fazla bilgi paylaşılmayan S6 ve S7 modelleri için motor seçenekleri arasında bir de dizel ünite olacağı ifade ediliyor. Car and Driver sitesinde yer alan habere göre S6 ve S7'de kullanılması planlanan motor, 3.0 litre hacmindeki TDI motorun peformans optimizasyonları içeren güncellenmiş bir versiyonu olacak.

Kullanılacak dizel motorun üzerindeki sis perdesi henüz aralanmış olmasa da, 330-340 beygir civarında güç ve 650nm+ seviyesinde tork üreteceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek tork değeri ileöne çıkması beklenen motorun alternatif olarak sunulacağı araçlar için üzerinde durulan asıl ünite ise Bentley Continental GT'de de kullanılan 429 beygir gücündeki 4.0 litre V8 benzinli motor olacak. Audi, 2012 model S6 ve S7 modellerinde dizel motor seçeneği ile özellikle Avrupa'da daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefleyecek.


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deserthawk 8 yıl

invisible

canozpinar

Spor araç ve dizel motor kavramları bir arada anılmamalı bence. Dizel motor teknolojisi istediği kadar gelişsin benzinli motorun tırnağı olamaz keyif açısından.

Tam tersi dizeldeki tork hiçbirşeye değişilmez

devir çevirip ses duyamadıktan sonra neye yarar.
invisiblecanozpinarSpor araç ve dizel motor kavramları bir arada anılmamalı bence. Dizel motor teknoloji...
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canozpinar 8 yıl en beğenilen
Spor araç ve dizel motor kavramları bir arada anılmamalı bence. Dizel motor teknolojisi istediği kadar gelişsin benzinli motorun tırnağı olamaz keyif açısından.
Spor araç ve dizel motor kavramları bir arada anılmamalı bence. Dizel motor teknolojisi istediği kadar gelişsin benzinli motorun tırnağı olamaz keyif açısından...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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ArdilesS 8 yıl
s serisi bir arabayı "dizel" almak??? çok saçma değil mi sizce de
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DH Misafiri 6 yıl
Spor araçta dizel motor olur mu konusunda değilim. Her konuda benim yaklaşımım aynı işi, aynı zamanda, aynı güç ile daha az enerji harcayarak yapmaktır. Konunun fiziki derinliklerine girmeyelim bilenlerin ne cevap vereceğini tahmin ediyorum.Çoğu insanın günlük hayatında yoğun olarak kullandığı bir elektronik cihazı aynı kullanımda daha az enerji harcayacak şekle getirerek kendime göre ciddi derecede fazla para kazandım ve audi a7 3.0 TDI quattro aldım.Hem çok hızlı kalkıyor, yola müthiş tutunuyor çok güven veriyor. 3500-3700 devir bandında 200 km hıza ulaşıyor. Bu yollar benim der gibi gidiyor, ne sarsıntı, ne rüzgar ne motor sesi. Beni fazlasıyla tatmin eden konfor, performansı etkilemeyen. CLS ve a7 arasında kaldım çok zor karar verdim ama yaklaşık aynı konfor ve performanstaki bu araçlardan a7 nin müthiş iç kabini ve teknolojisi yüzünden tercihim o oldu. Dış görünüm olarak cls çok daha çekici olsa da. Bu arada cls de a7 gibi dizel motor da arabayı kullanan bir yabancı motor sesinden dizel olduğunu anlamaz.
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SapphA 8 yıl
S7 biraz buyuk ama
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Exxcrea 8 yıl
turbo dizellerle atmosferik benzinlileri karşılaştırmaktan sıkılmadılar hala.
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patrain 8 yıl
canozpinar
real_kuru
canozpinar
invisible
canozpinar Spor araç ve dizel motor kavramları bir arada anılmamalı bence. Dizel motor teknolojisi istediği kadar gelişsin benzinli motorun tırnağı olamaz keyif açısından.
Tam tersi dizeldeki tork hiçbirşeye değişilmez
Sadece kısacık bir devir aralığında aldığınız torkla benzinli motorun verdiği keyfi bir tutmanıza anlam veremiyorum. Çok sayıda dizel araç sürdüm, hatta şimdiye kadar sürmüş olduğum en güçlü araç da bir dizel araç ama benzinli motorun tırnağı olamazlar. Ayrıca spor bir otomobilden bahsediyoruz. Kamyonet gibi 2000-3000 devir arasında tork verecek ondan sonra fıs. Yerim öyle spor aracı hiç kusura bakmayın.
3.000 devirden sonra fıs ???? Le Mans yarışlarında üst üste defalarca şampiyon Audi R10 TDI, bütün rakipleri benzinli ve beygir gücü olarak daha yüksek araçlardı. Yani bolca ses üretip nal toplamaktan başka bişey yapamadılar. Bana sorarsanız burada bir tane fıs var o da sizin mentaliteniz...
Benim mantalitede bir sıkıntı yok. Siz benim ne demek istediğimi tam anlamamışsınız. Ben dizel motorlar performanssız olur veya yarış kazanamaz demiyorum. 75hp 1.3 Multijetten tutun da Fordun 6.7 V8 400hp 1100nm dizeline kadar çeşitli güçlerde dizel araç kullandım. Alayı da 3000den sonra fıstır benzinlilerin yanında. Ayrıca gaza yüklendiğiniz zaman benzinli motorun verdiği anlık tepkiyi dizelde 1sn sonra falan alırsınız ki bu oldukça fazla bir zaman. Benzinlinin devirlenme isteği ve sesi de cabası. Yani artık dizeller güç konusunda benzinlilere yaklaşmış olabilirler ama verdikleri keyif benzinli motorların yanına yaklaşamaz diyorum ben. 1100nmnin adamı koltuğa nasıl gömdüğünü bilen birisi olarak söylüyorum.

1100 nm demişsin ama torkla ivmelenmenin farkını bilmek lazım tork ne kadar yüksek hızlanmada o kadar yüksek olcak diye bişe yok
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canozpinar 8 yıl

patrain

canozpinar

real_kuru
canozpinar
invisible
canozpinar Spor araç ve dizel motor kavramları bir arada anılmamalı bence. Dizel motor teknolojisi istediği kadar gelişsin benzinli motorun tırnağı olamaz keyif açısından.
Tam tersi dizeldeki tork hiçbirşeye değişilmez
Sadece kısacık bir devir aralığında aldığınız torkla benzinli motorun verdiği keyfi bir tutmanıza anlam veremiyorum. Çok sayıda dizel araç sürdüm, hatta şimdiye kadar sürmüş olduğum en güçlü araç da bir dizel araç ama benzinli motorun tırnağı olamazlar. Ayrıca spor bir otomobilden bahsediyoruz. Kamyonet gibi 2000-3000 devir arasında tork verecek ondan sonra fıs. Yerim öyle spor aracı hiç kusura bakmayın.
3.000 devirden sonra fıs ???? Le Mans yarışlarında üst üste defalarca şampiyon Audi R10 TDI, bütün rakipleri benzinli ve beygir gücü olarak daha yüksek araçlardı. Yani bolca ses üretip nal toplamaktan başka bişey yapamadılar. Bana sorarsanız burada bir tane fıs var o da sizin mentaliteniz...
Benim mantalitede bir sıkıntı yok. Siz benim ne demek istediğimi tam anlamamışsınız. Ben dizel motorlar performanssız olur veya yarış kazanamaz demiyorum. 75hp 1.3 Multijetten tutun da Fordun 6.7 V8 400hp 1100nm dizeline kadar çeşitli güçlerde dizel araç kullandım. Alayı da 3000den sonra fıstır benzinlilerin yanında. Ayrıca gaza yüklendiğiniz zaman benzinli motorun verdiği anlık tepkiyi dizelde 1sn sonra falan alırsınız ki bu oldukça fazla bir zaman. Benzinlinin devirlenme isteği ve sesi de cabası. Yani artık dizeller güç konusunda benzinlilere yaklaşmış olabilirler ama verdikleri keyif benzinli motorların yanına yaklaşamaz diyorum ben. 1100nmnin adamı koltuğa nasıl gömdüğünü bilen birisi olarak söylüyorum.


1100 nm demişsin ama torkla ivmelenmenin farkını bilmek lazım tork ne kadar yüksek hızlanmada o kadar yüksek olcak diye bişe yok



Kalkışta E350 CDI 4matic dahil çoğu araca nal toplatan bir aracın hızlanmasından bahsediyorum. Yerde 10 metre lastik izi bırakarak kalkıyor. Böyle bir aracı kullanmış olmama rağmen dizel motor benzinlinin yanına yaklaşamaz diyorum. Bunda da ısrarcıyım. İster V6, isterse de V8 olsun hiç bir dizel araç muadili olan benzinlinin verdiği sesi ve keyfi veremez. 6000, 7000 devir çevirip sizi kolduğa gömen ve ses olarak sizi tahrik edebilecek bir dizel yaparlarsa buraya koyarsınız yorum yaparız.
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sakiri 8 yıl
Bu yeni nesil diesel araclar bir sahane 1000 devirden itibaren en yüksek tork degerini veren araclar bile var. Bazilari demiski efendim dieseller cok gec en yüksek tork degerine ulasiyor. Passat 2.0 tdi 170 ps olan araclar dahi 1500 devirden itibaren en yüksek tork degerine ulasiyor. Bu audi s6 ve s7 modellerinin ani hizlanma ve yol sürüs keyfini bir varin siz düsünün. Hem az yakiyor, hemde cok cabuk hizlaniyor. Konfor ve sürüs keyfine diyecek yok zaten. Benzinli araclarin mükemmelligi tartisilmaz zaten.
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qoqoCAN 8 yıl
bosuna yapmıyorlar bu tür haberleri baksana şerit olmuş. Ilgileniyor demekki insanlar.
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real_kuru 8 yıl
canozpinar
invisible
canozpinar Spor araç ve dizel motor kavramları bir arada anılmamalı bence. Dizel motor teknolojisi istediği kadar gelişsin benzinli motorun tırnağı olamaz keyif açısından.
Tam tersi dizeldeki tork hiçbirşeye değişilmez
Sadece kısacık bir devir aralığında aldığınız torkla benzinli motorun verdiği keyfi bir tutmanıza anlam veremiyorum. Çok sayıda dizel araç sürdüm, hatta şimdiye kadar sürmüş olduğum en güçlü araç da bir dizel araç ama benzinli motorun tırnağı olamazlar. Ayrıca spor bir otomobilden bahsediyoruz. Kamyonet gibi 2000-3000 devir arasında tork verecek ondan sonra fıs. Yerim öyle spor aracı hiç kusura bakmayın.

3.000 devirden sonra fıs ????
Le Mans yarışlarında üst üste defalarca şampiyon Audi R10 TDI, bütün rakipleri benzinli ve beygir gücü olarak daha yüksek araçlardı. Yani bolca ses üretip nal toplamaktan başka bişey yapamadılar.
Bana sorarsanız burada bir tane fıs var o da sizin mentaliteniz...
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canozpinar 8 yıl

real_kuru

canozpinar

invisible
canozpinar Spor araç ve dizel motor kavramları bir arada anılmamalı bence. Dizel motor teknolojisi istediği kadar gelişsin benzinli motorun tırnağı olamaz keyif açısından.
Tam tersi dizeldeki tork hiçbirşeye değişilmez
Sadece kısacık bir devir aralığında aldığınız torkla benzinli motorun verdiği keyfi bir tutmanıza anlam veremiyorum. Çok sayıda dizel araç sürdüm, hatta şimdiye kadar sürmüş olduğum en güçlü araç da bir dizel araç ama benzinli motorun tırnağı olamazlar. Ayrıca spor bir otomobilden bahsediyoruz. Kamyonet gibi 2000-3000 devir arasında tork verecek ondan sonra fıs. Yerim öyle spor aracı hiç kusura bakmayın.




3.000 devirden sonra fıs ????



Le Mans yarışlarında üst üste defalarca şampiyon Audi R10 TDI, bütün rakipleri benzinli ve beygir gücü olarak daha yüksek araçlardı. Yani bolca ses üretip nal toplamaktan başka bişey yapamadılar.



Bana sorarsanız burada bir tane fıs var o da sizin mentaliteniz...


Benim mantalitede bir sıkıntı yok. Siz benim ne demek istediğimi tam anlamamışsınız. Ben dizel motorlar performanssız olur veya yarış kazanamaz demiyorum. 75hp 1.3 Multijet'ten tutun da Ford'un 6.7 V8 400hp 1100nm dizeline kadar çeşitli güçlerde dizel araç kullandım. Alayı da 3000'den sonra fıstır benzinlilerin yanında. Ayrıca gaza yüklendiğiniz zaman benzinli motorun verdiği anlık tepkiyi dizelde 1sn sonra falan alırsınız ki bu oldukça fazla bir zaman. Benzinlinin devirlenme isteği ve sesi de cabası. Yani artık dizeller güç konusunda benzinlilere yaklaşmış olabilirler ama verdikleri keyif benzinli motorların yanına yaklaşamaz diyorum ben. 1100nm'nin adamı koltuğa nasıl gömdüğünü bilen birisi olarak söylüyorum.
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loneliness61 8 yıl
çoğu arkadaş dizellerin kötü ses çıkardığından bahsetmiş... evet doğrudur hakikaten öyle ama bu demek değildir ki güzel sesli dizel motorlar yok... (bknz:2006 Honda Accord 2.2 CTDİ) türkiyede bildiğim kadarıyla 11 tane satıldı.. (belki yanlış bilgi sahibide olabilirim sadece Bursa'da 11 tane satmışta olabilir) bir çok kez kullandım ve motorun içeriye verdiği ses sanki kaputun altında ufak bi uçak motoru yattığı izlenimini veriyordu :)) babam ilk kez arabaya bindiğinde seyir halindeyken şu tepkiyi verdi "dizel değil miydi bu ya ?" :D
diyeceğim odur ki çeşit her zaman iyidir.. adamlar koymuş kimse almak zorunda değil ama mutlaka ve mutlaka alıcısı çıkacaktır özellikle avrupada...
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Polemik 8 yıl

fx57



Audi yenilenen A6 ve A7 modellerinin merakla beklenen sporcu "S" versiyonları için daha fazla motor seçeneği üzerinde çalışıyor. Alman otomobil üreticisi tarafından henüz detaylarına ilişkin çok fazla bilgi paylaşılmayan S6 ve S7 modelleri için motor seçenekleri arasında bir de dizel ünite olacağı ifade ediliyor. Car and Driver sitesinde yer alan habere göre S6 ve S7'de kullanılması planlanan motor, 3.0 litre hacmindeki TDI motorun peformans optimizasyonları içeren güncellenmiş bir versiyonu olacak.


Kullanılacak dizel motorun üzerindeki sis perdesi henüz aralanmış olmasa da, 330-340 beygir civarında güç ve 650nm+ seviyesinde tork üreteceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek tork değeri ileöne çıkması beklenen motorun alternatif olarak sunulacağı araçlar için üzerinde durulan asıl ünite ise Bentley Continental GT'de de kullanılan 429 beygir gücündeki 4.0 litre V8 benzinli motor olacak. Audi, 2012 model S6 ve S7 modellerinde dizel motor seçeneği ile özellikle Avrupa'da daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefleyecek.



Bentley Continental'e V8 ne zaman geldi?
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Bergspyder 8 yıl
Porsche'a dizel motor koyan bir firmanın, bu araçlara da dizel motor koyması pek şaşırtmadı.


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Nightmare70 8 yıl
Normal bir binek otomobil için dizel mükemmel heleki Türkiye gibi yakıtın 4.5 lira olduğu memlekette paha biçilemez.Tork'u turbo sayesinde daha yüksek ve yine turbo sayesinde benzinli motorlardaki gibi 4500 civarı yerine 2000 devir civarında makismum torku sunuyor.Yakıt tasarrufu vs derken dizeller artık çok kullanışlı oldu.Ama spor bir otomobilde 8-9 bin devir çevirecek benzinli bir motor yerine dizel ne kadar mantıklı olur bilemeyecem tamam tork yüksek ama o benzinlideki esneklik ve sert sürüşü dizelde göremeyebiliriz :)) Skoda Fabia Rs 1.9tdi mesela bu konuda rakiplerini geçmişti ama dediğim gibi normal binek araç sınıfında,üst seviyede kimse yakıt tasarrufuna bakmaz sanırsam :))
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ZooZ 8 yıl
posche panamera varken, A7 ye aynı parayı vermek ?
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