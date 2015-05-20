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Audi'den 790 gramlık bisiklet

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
16,1b
1
42
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Audi'den 790 gramlık bisiklet
 
Herkesin hazırladığı üst seviye otomobil modelleriyle tanıdığı Almanya merkezli dev üreticilerden Audi, bu sefer hafifliği ve fiyatıyla dikkat çeken bir bisiklet ile karşımıza çıktı.
Tamamen karbon fiberden üretilmiş gövdesiyle kadro ağırlığının sadece 790 gram olduğunu belirtilen ve sadece isteğe bağlı olarak 50 adet üretileceği açıklanan Audi'nin süper hafif spor yarış bisikleti, yapılan hesaplamalara göre 5 adet iPhone 6+ ve 5 adet Samsung Galaxy S6'dan daha hafif bir seçenek ortaya koyuyor.
Bu yarış odaklı harika bisikletin fiyatı ise doğal olarak herkese hitap etmiyor. Giriş seviyesi bir otomobille eşdeğer olan ürün tam 19,000$ değerinde.

http://thenextweb.com/shareables/2015/05/19/this-audi-bike-weighs-less-than-a-few-iphones/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl en beğenilen
19000$ı altın kaplı iPhone'a vereceğime buna veririm daha mantıklı, egzersiz olur
1 Yanıt Yanıtla +45
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AMERICAN 4 yıl
bu da mı 19.000$
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speedyarrow 4 yıl
haber yanıltıcı olmuş. bisikletin toplam ağırlığı 5.8 kg.
audi-mediaservices.com/...
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astralll 4 yıl
Trilyonerde olsam o parayı vermem bu bisiklete...
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rockymarlboro 4 yıl
Bu bisiklet

680

680

680 680 grlık scultura 9000 kadrosu üzerinde kurulu. SRAM Red , Tune Skyline jant seti ve AX lightness parçalarla 4,56 kg oluyor. Merida bunun en hafif seri üretim bisikleti olduğunu iddia ediyor. Bir önceki en hafif bisiklet 690lık kadrosu ve benzer ekipmanla 4,65 kg olan TREK Emonda imiş..

Bu bisikletin ayrıca LTD olmayan DT swiss Mon Chasseral karbon clincher jantlı 5.8 kg lık bir versiyonu da var. Bu bisikleti de şu an Giroda yarışan 6,6 kg lık Scultura TEAMden daha hafif..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Audiye gelene kadar daha hafif ve daha ağır çok daha iyi bisiklet var audi tamamen reklam yapmış...

Audinin yaptığı bisikletten daha fazla seri üretilen ve daha fazla satan dünyaca ünlü markaların milyarlarca dolar arge çalışmaları ile sattığı servis bayi desteği olan normal piyasada bir sürü bisiklet var 10-15 bin euroya



Trek ve Merida daha ağır kadrolara piyasada bulunan en hafif parçaları takıp "işte dünyanın en hafif seri üretim bisikleti" diyebiliyor. Trek de daha önce Meridadan 90 gram daha ağır bisiklet üretmişti.


Çoğu kullanıcı alamasa da bisiklet sektörünün gelişimini izlemek keyifli. sektör geliştikçe daha ucuza daha hafif daha iyi bisikletlere binebileceğiz


bikeradar.com/...
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mrsmrc 4 yıl
Ben bunu alsam binmeye kıyamam lan
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SoMaLiLiGeNç 4 yıl
19.000 dolar abartı bence
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Sunstorms 4 yıl
790gr bisiklet olmaz! başlığında değişmesi gerekiyo. Şuan en hafif bisikletler 4.6kg civarında

Edit: içerik değişmiş shark biraz daha dikkat lütfen
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pranis 4 yıl
Hadi her şey karbon fiber de, zincir de mi karbon fiber ? dişlileride mi ? benim bisikletin sadece selesi 1 kg .
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PentiumlaAynıAndaDoğdum 4 yıl
giderim rte edition ip6+ alırım

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slckaydemir 4 yıl
Herşey çok güzelde 19000$ nedir.Audi o fiyatlara araba satıyor.
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kojiro 4 yıl
Bu fiyatla kimin dikkatini çekmiş?
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Tübba 4 yıl
bisiklete 40 milyar küsür para vermek ne kadar mantıklı acaba
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grid2 4 yıl
Fiyatıyla dikkat çeken deyince umutlanmıştım. :)
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ResidentDance 4 yıl
Yanlış haber yapmak ne kadar kolay.. Bisikletin sadece kadro ağırlığı 790 gram yaptığınız habere bakın. Ayrıca merida bundan daha önce yok bisikletinde 4.5 kg gibi bir ağırlığı yakaladı audi 790 gram kadro ÜRETTİRSE ne olur?
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