Audi'den 790 gramlık bisiklet

Herkesin hazırladığı üst seviye otomobil modelleriyle tanıdığı Almanya merkezli dev üreticilerden Audi, bu sefer hafifliği ve fiyatıyla dikkat çeken bir bisiklet ile karşımıza çıktı.

Tamamen karbon fiberden üretilmiş gövdesiyle kadro ağırlığının sadece 790 gram olduğunu belirtilen ve sadece isteğe bağlı olarak 50 adet üretileceği açıklanan Audi'nin süper hafif spor yarış bisikleti, yapılan hesaplamalara göre 5 adet iPhone 6+ ve 5 adet Samsung Galaxy S6'dan daha hafif bir seçenek ortaya koyuyor.

Bu yarış odaklı harika bisikletin fiyatı ise doğal olarak herkese hitap etmiyor. Giriş seviyesi bir otomobille eşdeğer olan ürün tam 19,000$ değerinde.

http://thenextweb.com/shareables/2015/05/19/this-audi-bike-weighs-less-than-a-few-iphones/