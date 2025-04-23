Bu Audi çok farklı: Yeni AUDI E5 Sportback, Şanghay'da tanıtıldı

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Audi ve Çinli ortağı SAIC, Alman markanın mühendisliğiyle Çinli müşterilerin ilgisini çeken teknolojileri bir araya getirmek için Çin pazarına özel "AUDI" markasını oluşturmuştu. Bu markanın ilk modeli olan AUDI E5 Sportback, bugün 2025 Şanghay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı.

AUDI E5 Sportback, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör "Çin için Çin'de geliştirildi" sloganıyla yola çıkan %100 elektrikli E5 Sportback, SAIC iş birliğiyle geliştirilen yeni ADP (Advanced Digitised Platform) üzerine inşa edildi. Otomobilin tasarımı da Alman otomotiv devi Audi'nin DNA'sından epey uzakta. Ünlü dört halkalı logo yerine önde ve arkada aydınlatılmış AUDI logoları yer alıyor.

E5 Sportback; 4870 mm uzunluğa, 1990 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. Ön tarafta iki parçadan oluşan ince LED farlarıyla agresif bir görüntü sunan model, alçak burun kısmı, yay gibi uzanan tavan hattı, büyük jantları ve geniş omuz çizgisiyle son derece dinamik bir görüntü sunuyor. Gövde tasarımında dijital yan aynalar ve sürüş asistanlarına yol gösteren LiDAR sensörü de göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda ön konsol boydan boya ekranlarla bezeli. Yanlarda dijital aynalardan gelen görüntüler, ortada ise dijital gösterge ve multimedya ekranları bulunuyor. Sık temas edilecek yüzeylerin süet benzeri bir malzemeyle kaplandığı yaşam alanında daha lüks bir görüntü oluşturmak adına ahşap detaylar da kullanılmış.

AUDI E5 Sportback'in dikkat çekici özellikleri şöyle:

579 kW (776 hp) maksimum güç

CLTC'ye göre 770 km'ye varan menzil

3,4 saniye 0-100 km/s süresi

En üst seviyede 100 kWsa batarya kapasitesi

800V elektrik mimarisiyle 10 dakikada 370 km menzil sağlayan hızlı şarj

Arkadan itiş veya Quattro dört tekerlekten çekiş düzeni

AI destekli kişisel asistan

Qualcomm Snapdragon 8295'ten güç alan AUDI OS işletim sistemi

LiDAR temelli AUDI 360 sürüş destek sistemi

Arka aks yönlendirme ve adaptif havalı süspansiyon

AUDI E5 Sportback, bu yaz Çin'de satışa sunulacak. 2026 ve 2027 yıllarında iki tane elektrikli AUDI modeli daha piyasaya sürülecek.

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AUDI E5 Sportback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri