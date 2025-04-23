Bu Audi çok farklı: Yeni AUDI E5 Sportback, Şanghay'da tanıtıldı

Audi ve Çinli ortağı SAIC, Alman markanın mühendisliğiyle Çinli müşterilerin ilgisini çeken teknolojileri bir araya getirmek için Çin pazarına özel "AUDI" markasını oluşturmuştu. Bu markanın ilk modeli olan AUDI E5 Sportback, bugün 2025 Şanghay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı.
AUDI E5 Sportback, özellikleriyle neler sunuyor❓
E5 Sportback; 4870 mm uzunluğa, 1990 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. Ön tarafta iki parçadan oluşan ince LED farlarıyla agresif bir görüntü sunan model, alçak burun kısmı, yay gibi uzanan tavan hattı, büyük jantları ve geniş omuz çizgisiyle son derece dinamik bir görüntü sunuyor. Gövde tasarımında dijital yan aynalar ve sürüş asistanlarına yol gösteren LiDAR sensörü de göze çarpıyor.
AUDI E5 Sportback'in dikkat çekici özellikleri şöyle:
- 579 kW (776 hp) maksimum güç
- CLTC'ye göre 770 km'ye varan menzil
- 3,4 saniye 0-100 km/s süresi
- En üst seviyede 100 kWsa batarya kapasitesi
- 800V elektrik mimarisiyle 10 dakikada 370 km menzil sağlayan hızlı şarj
- Arkadan itiş veya Quattro dört tekerlekten çekiş düzeni
- AI destekli kişisel asistan
- Qualcomm Snapdragon 8295'ten güç alan AUDI OS işletim sistemi
- LiDAR temelli AUDI 360 sürüş destek sistemi
- Arka aks yönlendirme ve adaptif havalı süspansiyon
AUDI E5 Sportback, bu yaz Çin'de satışa sunulacak. 2026 ve 2027 yıllarında iki tane elektrikli AUDI modeli daha piyasaya sürülecek.
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
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