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    Audi, 2025 RS GT e-tron ile şimdiye kadarki en güçlü elektrikli modelini tanıttı

    Audi, 2025 RS GT e-tron modelini resmen tanıttı. Neredeyse 1.000 beygir gücüne ulaşan bu yeni model, hem pistte hem de günlük kullanımda etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor.

    Audi, 2025 RS GT e-tron modelini resmen tanıttı Tam Boyutta Gör

    Audi, elektrikli otomobil alanındaki iddiasını 2025 RS GT e-tron ile bir adım daha ileri taşıyor. Gerek pistte gerekse çöl yollarında test edilen model, sadece performans değil, mühendislik anlamında da ciddi gelişmeler sunuyor.

    Neredeyse 1.000 beygir gücündeki bu yeni RS versiyon, Audi tarihindeki en güçlü araç unvanını almış durumda. Yeni nesil motorlar sayesinde güç artarken, ağırlık da düşürülmüş. Hızlanma performansı etkileyici: 0’dan 100 km/s’ye sadece 2.4 saniyede ulaşıyor. Direksiyona entegre edilen “güç takviyesi” butonuyla, 10 saniyelik 94 beygirlik ekstra güç de anında devreye sokulabiliyor.

    Audi, 2025 RS GT e-tron modelini resmen tanıttı Tam Boyutta Gör

    Yalnızca hız değil, sürüş dinamikleri de ciddi anlamda yenilenmiş. Yeni aktif hava süspansiyonu sayesinde araç, virajlarda adeta raylar üzerinde ilerliyor. Hatta bu sistem o kadar hızlı tepki veriyor ki, artık denge çubuğuna gerek kalmamış. Özellikle pistte yapılan testlerde, sistemin açık ve kapalı olduğu anlar arasında bariz bir fark hissediliyor.

    Tasarımda ise daha sade ama dikkat çekici dokunuşlar var. Bal peteği desenli ızgara, yenilenen jant seçenekleri ve motorsporlarından esinlenilen dikey reflektör gibi detaylar, araca sportif bir karakter kazandırıyor. RS versiyonu, önceki modele göre çok daha rafine bir görünüm sunuyor.

    Batarya tarafında da iyileştirmeler var. Kapasite yüzde 12 artırılmış ve bu sayede RS versiyonu 278 mil (yaklaşık 447 km), S versiyonu ise 300 mil (yaklaşık 483 km) menzil sunabiliyor. 800V sistem desteğiyle araç, yüzde 10’dan 80’e şarjı yaklaşık 18 dakikada tamamlıyor. Ayrıca rejeneratif frenleme gücü 400 kW seviyesine çıkarılmış; bu da maksimum 0.45G'lik bir yavaşlama anlamına geliyor.

    Elbette bu performans ve teknoloji uygun bir etiketle gelmiyor. S e-tron GT'nin başlangıç fiyatı 125.500 dolar seviyesindeyken, RS e-tron GT Performance versiyonu 167.000 dolardan başlıyor. Test edilen versiyonda opsiyonlarla birlikte bu rakam 180.000 dolara kadar çıkıyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 2 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 4 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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    antidepresan kullananlar yorumları deepcool morpheus susuzluktan göz sararması marşa basıldığında tık diye ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir iyi niyet garantisi nedir

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