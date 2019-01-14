Aura Band Smart Strap ile Apple Watch saatinize yeni özellikler ekleyin

Genelde sabit bir tasarım ve fonksiyon grubu ile gelen akıllı saatlere yeni bir özellik eklemek şimdilik kayışlar yoluyla oluyor. Bugüne kadar ağırlıklı olarak Apple Watch için elektronik kayışlar görmüştük. Aura Band Smart Strap bunların sonuncusu.

Aura Band Smart Strap özellikleri ve fiyatı

CES 2019 fuarında tanıtılan Aura Band Smart Strap, üzerinde iki metal plaka barındıran silikon bir kayış. Kayış kullanıcının vücudundaki yağ oranını, kas oranını ve sıvı seviyelerini takip ederek kalp krizi riskini hesaplamaya çalışıyor. Sonrasında bilgileri Apple Watch ekranına yansıtıyor.

Ayrıca Bkz.

"Huawei telefonlarında üçüncü parti ana ekranlar yasaklanıyor"

Kayıştaki metal plakalarda 4 noktalı elektrot sistemi yer alıyor. Elektrik tabanlı biyoimpedans teknolojisini kullanarak kilo kaybı ve diğer vücut değişimlerini takip ediyor. Kullanıcı plakalara parmaklarını 5 saniye tutarak ölçüm yapabiliyor. HealthKit uyumu olduğu için veriler Apple ile senkronize oluyor.

Apple Watch Series 4 ile gelen entegre EKG özelliği aslında bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor ancak vücut yağ ve sıvı oranlarını takip etmek pek çok kullanıcı için gerekli olabilir. Aura Band Smart Strap 90$ civarında bir etiketle piyasaya çıkacak. Firmanın biyoimpedans ile ölçüm yapan ayrı bir fitness bilekliği daha mevcut.