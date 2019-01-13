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Huawei telefonlarında üçüncü parti ana ekranlar yasaklanıyor

Huawei’nin Anroid 9.0 Pie tabanlı EMUI 9 kullanıcı ara yüzü radikal bir karara imza atıyor. Üçüncü taraf ana ekran uygulamalarının kullanımına tamamen yasak geliyor.
4 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazların üzerinde varsayılan olarak gelen ana ekran uygulamasından hoşnut değilseniz üçüncü taraf ara yüz uygulamaları en önemli alternatifiniz oluyor. Yerine göre daha fonksiyonel olan ara yüzler Huawei telefonlarında yasaklanıyor.

Radikal karar

Akıllı telefon pazarında ilk iki mücadelesi veren Huawei, yazılım tarafında radikal bir karar aldı. Android 9.0 tabanlı EMUI 9 ara yüzü ile birlikte kullanıcıların üçüncü taraf ara yüz kullanmaları yasaklanacak. Böylece sadece EMUI 9 seçeneği olacak.

Ayrıca Bkz. "Redmi Note 7 kamerası ne kadar iyi?"

Huawei bu radikal kararı bazı güvenlik nedenlerine bağlıyor. İlk olarak pek çok üçüncü taraf ara yüzlerin sistemin geneli ile uyuşmadığı ve kullanıcılardan bu konuda sürekli geri bildirim aldıklarını ifade ediyor.

İkinci olarak bazı kötü niyetli kişilerin ara yüz uygulamaları içerisine zararlı yazılımlar yerleştirdiği ve bu sayede kullanıcıların kişisel verilerini ele geçirebildiğini vurguluyor. Son olarak da reklamların sürekli arka planda çalışarak sistemin ısınmasına neden olduğunu belirtiyor.

Huawei’nin yaklaşımı oldukça mantıklı ancak bu yaklaşımla diğer akıllı telefon üreticileri de yasaklama yoluna gidebilir. Bunun yerine zararlı olanların tespit edilerek engellenmesi daha doğru olacaktır.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/11/huawei-now-blocks-third-party-launchers/ Yorum Yaz
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koyunsavar 4 ay en beğenilen
Hawe Hawe diyorki birşey çalınacak ise ben çalarım başkasının çalmasına gönlüm razı olmuyor.
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Angel of the Lord 4 ay
Android tarafının en önemli özelliklerinden birini yasaklamak..
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danlabilic 4 ay
kim ne derse desin samsungun kasım kasılan s3'teki arayüz bile bundan güzel:d
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muticoo 4 ay
Huawei de parayı buldu. Yasaklar gelmeye başladı. =)
yaw diyorum bu google android i bunların elinden alırsa ne olur acaba ???
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Public_Enemy 4 ay
Yasak kelimesini kullanan üretici benim için bitmiştir.
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Akbaba89 4 ay
Nasıl Apple oldum
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___Lawyer___ 4 ay
Huawei gerçekten güzel telefonlar ortaya koyuyor ve Apple ve Samsung kullanıcısı olsanız dahi sizin daha iyi telefonlar kullanmanıza rekabet içerisinde dolaylı olarak katkısı oluyor. Ancak şu adımı kesinlikle kabul edilecek bir adım değil bana göre zira Android açık bir platform ve bu platformda böylesine bir yasak oldukça mantıksız görünüyor. Telefonu neredeyse iOS'a bire bir benzetme çabası içerisinde olan bir yazılım anlayışı ile bir de böylesine bir yasak power userlar tarafından hiç hoş karşılanmayacaktır.
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b@d0 4 ay
Apple bunu oldum olası yapıyor. Büyük olmak büyük düşünmek ve özgün olmaktan geçiyor. Kesinlikle doğru karar.
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CoreXXX 4 ay
bu bir tercih meselesi.telefonu satın alıktan sonra sanene virüsten zararı ban. yasaklamak yerine sertifikalı olan arayüzlere izin ver. microsoftun launcuheri çok güzel mesela
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HSeldon 4 ay CoreXXX
Zaten yasak yazılıdğı şekilde söz konusu değil yukarda yazdım. Sadece Çin de satılanlarda engel var. O da launcher üreticisi ileşime geçip kendisini whitelist e ekletebiliyor. MS launcher, Apex, Nova gibi uygulamaarın üreticileri zaten ekletirler kendilerini . Çin'de malware içeren launcher çok fazlaymış, ona engel olmak istemişler.
Global rom larda engel yok, istediğinizi yükleyebiliyorsunuz.
Haber yanlış anlaşıldı.
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Darknesia 4 ay
Çok net S10 çıktığı gibi satıyorum ve Samsung'a geri dönüyorum...
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DH Misafiri 4 ay
Ben senelerdir Apex launcher kullanıyorum ve aldığım her telefona daha açar açmaz ilk onu yüklüyorum, hiç bir telefon markasının standart sunulan arayüzüne tahammülüm yok. Ayrıca her yeni aldığım telefonda o markanın arayüzüne alışmak zorunda da değilim, standart oturmuş bir Apex düzenim var onu her telefona uyguluyorum. Madem Huawei benim elimden bu imkanı almak istiyor, o zaman yapsın doğru düzgün bir ana ekran. Simge boyutu, kaydırma hareketleri, uygulama çekmecesi stili gibi şeylere adam akıllı kişiselleştirme sunsun, ondan sonra düşünürüz. Ama böyle yapacaklarsa ben bir daha asla Huawei almam, dünyada iyi telefon yapabilen tek üretici onlar değil kusura bakmasınlar.
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HSeldon 4 ay
3. parti arayüzler sadece Çin'de satılan versiyonda yasaklanıyor. O da launcher 'ın üreticisi Huawei ile iletişime geçerek kendisini whitelist'e aldırabiliyor . Global versiyonda ise yasak yok.
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expressimo 4 ay
Apple laşırsanız bi rezilleşirsiniz huawei.Arayüz xiaomi kadar akıcı değil ve semboller de iğrenç. Hele bir denesinler xiaomi ve samsung 1 ayda nasıl da tahtını sallar... Knox sayacı hadi neyse sonuçta Tr root atamazsınız cihaza da launcher konusu kırmızı çizgidir. Anayasadaki ilk 4 madde gibidir.
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