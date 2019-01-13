Huawei telefonlarında üçüncü parti ana ekranlar yasaklanıyor

Mobil cihazların üzerinde varsayılan olarak gelen ana ekran uygulamasından hoşnut değilseniz üçüncü taraf ara yüz uygulamaları en önemli alternatifiniz oluyor. Yerine göre daha fonksiyonel olan ara yüzler Huawei telefonlarında yasaklanıyor.

Radikal karar

Akıllı telefon pazarında ilk iki mücadelesi veren Huawei, yazılım tarafında radikal bir karar aldı. Android 9.0 tabanlı EMUI 9 ara yüzü ile birlikte kullanıcıların üçüncü taraf ara yüz kullanmaları yasaklanacak. Böylece sadece EMUI 9 seçeneği olacak.

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Huawei bu radikal kararı bazı güvenlik nedenlerine bağlıyor. İlk olarak pek çok üçüncü taraf ara yüzlerin sistemin geneli ile uyuşmadığı ve kullanıcılardan bu konuda sürekli geri bildirim aldıklarını ifade ediyor.

İkinci olarak bazı kötü niyetli kişilerin ara yüz uygulamaları içerisine zararlı yazılımlar yerleştirdiği ve bu sayede kullanıcıların kişisel verilerini ele geçirebildiğini vurguluyor. Son olarak da reklamların sürekli arka planda çalışarak sistemin ısınmasına neden olduğunu belirtiyor.

Huawei’nin yaklaşımı oldukça mantıklı ancak bu yaklaşımla diğer akıllı telefon üreticileri de yasaklama yoluna gidebilir. Bunun yerine zararlı olanların tespit edilerek engellenmesi daha doğru olacaktır.