Türkiye'nin ilk ve tek lisanslı Araştırma-Geliştirme merkezine sahip olan Avea, TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu'nu ağırladı. Adana Milletvekili Necdet Ünüvar başkanlığındaki komisyon, Avea'nın Maçka'daki merkez binasında şirketin tepe yöneticisi Erkan Akdemir ve üst düzey yöneticiler tarafından ağırlandılar.

Avea'nın genel merkezini gezen komisyon üyeleri, devam eden proje ve çalışmalar hakkında bilgi alırken aynı zamanda sektörle ilgili fikir alışverişinde bulundular. Sektöre katkı sağlayacak çözüm önerilerinin değerlendirildiği buluşmada Avea, devam etmekte olan teknoloji yatırımları ve ar-ge çalışmalarını hakkında komisyon üyelerini bilgilendirdi. Konuyla ilgili olarak Avea'nın bir numaralı ismi Erkan Akdemir şunları söyledi;

"Avea olarak teknolojiyi insan için kusursuz hale getirmek, mükemmel ürünler ve yenilikçi hizmetler geliştirmek ve müşterimizin her türlü ihtiyacını önceden görüp karşılamak üzere çalışıyoruz. TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu'yla yaptığımız görüşmede, sektöre yön verecek projelerimizi paylaşmanın yanı sıra, sektörün büyümesi ve adil rekabet koşullarının sağlanması için regülasyon tarafında yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşlerimizi de paylaştık. Yenilikçi hizmetlerin, yeni teknolojilerin insanlara ulaştırılması için, sektördeki tüm oyuncuların pazarın içinde kalması ve sağlıklı finansal koşullar içinde yatırımlarını sürdürmesi esas. Bir hizmet veya müşteri grubunu ayırmaksızın tüm tüketicilere yansıyacak bir vergi indirimin pazara büyük katkısı olacağına inanıyoruz."