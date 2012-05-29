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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea, TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu'nu ağırladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türkiye'nin ilk ve tek lisanslı Araştırma-Geliştirme merkezine sahip olan Avea, TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu'nu ağırladı. Adana Milletvekili Necdet Ünüvar başkanlığındaki komisyon, Avea'nın Maçka'daki merkez binasında şirketin tepe yöneticisi Erkan Akdemir ve üst düzey yöneticiler tarafından ağırlandılar.
Avea'nın genel merkezini gezen komisyon üyeleri, devam eden proje ve çalışmalar hakkında bilgi alırken aynı zamanda sektörle ilgili fikir alışverişinde bulundular. Sektöre katkı sağlayacak çözüm önerilerinin değerlendirildiği buluşmada Avea, devam etmekte olan teknoloji yatırımları ve ar-ge çalışmalarını hakkında komisyon üyelerini bilgilendirdi. Konuyla ilgili olarak Avea'nın bir numaralı ismi Erkan Akdemir şunları söyledi;
"Avea olarak teknolojiyi insan için kusursuz hale getirmek, mükemmel ürünler ve yenilikçi hizmetler geliştirmek ve müşterimizin her türlü ihtiyacını önceden görüp karşılamak üzere çalışıyoruz. TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu'yla yaptığımız görüşmede, sektöre yön verecek projelerimizi paylaşmanın yanı sıra, sektörün büyümesi ve adil rekabet koşullarının sağlanması için regülasyon tarafında yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşlerimizi de paylaştık. Yenilikçi hizmetlerin, yeni teknolojilerin insanlara ulaştırılması için, sektördeki tüm oyuncuların pazarın içinde kalması ve sağlıklı finansal koşullar içinde yatırımlarını sürdürmesi esas. Bir hizmet veya müşteri grubunu ayırmaksızın tüm tüketicilere yansıyacak bir vergi indirimin pazara büyük katkısı olacağına inanıyoruz."

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DH Misafiri 6 yıl
Her zamanki gibi bıyıklar yakıyor ..
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effect68 6 yıl
Şunu çok merak ettim bu fotoğraftaki binada Avea çekiyormu ki
Yaptıkları teknoloji çalışmalarına sözüm yok ama önce şu çekim işini halletmeleri gerekiyor hala merkezde bir çok yerde hat çekmiyor :(
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E_Aydin35 6 yıl
Avea için gurur verici güzel bir ağırlama olmuş, diledikleri ve vaadleri gerçekten etkileyici boyutlarda inşallah istenilenlere ulaşırlar herkez rahat eder..
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napolyon94 6 yıl
boşuna heveslenmeyin,daha ne kadar ergi koyabiliriz diye geziyorlar
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s0ft 6 yıl
Anca gezerler. Adam gibi vekil olsalar iletişim sektörünün gelişmesi, fiyatların düşmesine çabalarlardı.
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YGA 6 yıl
Vodafone'dan Avea'ya geçiş yapmıştım ben.Tarifeleri oldukça başarılı.Teknolojik çalışmalarından haberim yok fakat tahminim bu yatırımlar havada kalır.Türkiye'de bu kişilerin düşündüğü alt yapının olduğuna inanmıyorum.Ülkemizde üzerinden çok uzun yıllar geçmesine rağmen sağlıklı 3G görüntülü konuşma yapabilen kaç kişi var?
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