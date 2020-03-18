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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vodafone’lulara Vodafone TV ücretsiz

    Vodafone Faturalı ve Vodafone Evde İnternet müşterileri 30 Nisan'a kadar Vodafone TV platformundaki tüm içeriklere ücretsiz olarak uşabilecek.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Vodafone’lulara Vodafone TV ücretsiz
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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapandık ve virüsün yayılımını engellemeye çalışıyoruz. Sosyal yaşama mola verip evde daha fazla vakit geçirmemizle birlikte evde canımız sıkılabiliyor. Vodafone insanların evde daha eğlenceli vakit geçirmesi adına Vodafone TV platformunu ücretsiz olarak kullanıma sunuyor.

    Vodafone Faturalı ve Vodafone Evde internet kullanıcıları Vodafone TV’yi ücretsiz olarak kullanabilecek. Diğer Vodafone müşterileri ve diğer operatör aboneleri bu fırsattan yararlanamayacak.

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    Ayrıca Bkz. "ABD'de yaşayan iki Türk, KOVİD-19 test kiti üretti"

    Kampanya kapsamında müşteriler 30 Nisan’a kadar Vodafone TV’deki tüm içeriklere ücretsiz olarak erişebilecek. Konuyla ilgili olarak Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un açıklamaları şöyle:

    “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vaktinin önemli bir bölümünü evde geçirmek durumunda kalan kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi tedbirlerin yaygınlaştığı mevcut dönemde kullanıcılarımıza 30 Nisan’a kadar tüm Vodafone TV içeriklerine erişme imkânı sunuyoruz. Bu kapsamda, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80’den fazla TV kanalını tüm müşterilerimize sunarak evlerinde daha kaliteli ve verimli zaman geçirmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

    Güncelleme:

    Vodafone Yanımda uygulamasından "Ek Paket Al" kısmından ücretsiz TV paketinizi alabilirsiniz. Faturasız müşterileri kampanyadan faydalanamayacak.

    Vodafone’lulara Vodafone TV ücretsiz
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BeyazBüyü 2 gün en beğenilen
    Vodafone önce cgnat, ping ve paket kaybı sorunlarını çözsün.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    xml-arif (arif yuksel) 17 sa.
    indirdim 12 ay bedavaymış dursun bari
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    SudaEriyenAspirin (Ozan Demirbek) 19 sa.
    sadece eğlence paketi bedava
    onun da içi boş
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    investing 20 sa.
    ücretsiz olsa ne olacak, samsung tv de uygulaması tırt. Kuruyorsunuz uygulamayı ama hiçbir hareket yapamıyorsunuz, kullanıcı bilgileri giremiyorsunuz.

    bu kafayla daha çooookkk bedavaya tv verirler.!
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    ~Lion King~ (Fatih ) 1 gün
    Ücretsiz demiş ancak kimseye ücretsiz değil anladığım kadarıyla
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    Evil Deeds 1 gün
    Vodafone Yanımda uygulamasından ücretsiz Vodafone TV paketini aktif etmeniz gerekiyor kullanabilmek için.
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    BeyazBüyü 1 gün
    Konuyu sil istersen, kimse tv filan izleyemiyor!

    @theJuDGe_41
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    DH Misafiri 1 gün
    Üst paket istiyor hala
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    DH Misafiri 1 gün
    TV izlerken internetten yiyormu
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    cancakmak (can cakmak) 2 gün
    vodafone red ve vodafone evde internet üyesiyim bugün ücretsiz üyelik verdiler 1 senelik ancak bunu televizyondan nasıl seyredebilirim ?

    2015 model yılım samsung 4k tv var.

    telefon ekranında tv seyretmekten birşey anlamıyorum.
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    burakyakar.com 2 gün
    eğer evde internet paketiniz şu 99MBPS 99TL kampanyasıysa siz o Vodafone TV'yi unutun. kaç yerle görüştüm, kampanya biriminin özel numarasına bile aktarıldım ama bizim pakette Vodafone TV yokmuş. Sen hem 100MBPS kullan, hem de sana 24MBPS'lik pakette bile olan Vodafone TV'yi çok görsünler.



    Eve sözleşme imzalatmaya geldiklerinde de özellikle bizim pakette hediye TV var mı diye sormuştum oysaki.
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    9781 kez okundu.
    14 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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