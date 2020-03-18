Vodafone’lulara Vodafone TV ücretsiz

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapandık ve virüsün yayılımını engellemeye çalışıyoruz. Sosyal yaşama mola verip evde daha fazla vakit geçirmemizle birlikte evde canımız sıkılabiliyor. Vodafone insanların evde daha eğlenceli vakit geçirmesi adına Vodafone TV platformunu ücretsiz olarak kullanıma sunuyor.

Vodafone Faturalı ve Vodafone Evde internet kullanıcıları Vodafone TV’yi ücretsiz olarak kullanabilecek. Diğer Vodafone müşterileri ve diğer operatör aboneleri bu fırsattan yararlanamayacak.

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Kampanya kapsamında müşteriler 30 Nisan’a kadar Vodafone TV’deki tüm içeriklere ücretsiz olarak erişebilecek. Konuyla ilgili olarak Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un açıklamaları şöyle:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vaktinin önemli bir bölümünü evde geçirmek durumunda kalan kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi tedbirlerin yaygınlaştığı mevcut dönemde kullanıcılarımıza 30 Nisan’a kadar tüm Vodafone TV içeriklerine erişme imkânı sunuyoruz. Bu kapsamda, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80’den fazla TV kanalını tüm müşterilerimize sunarak evlerinde daha kaliteli ve verimli zaman geçirmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Güncelleme:

Vodafone Yanımda uygulamasından "Ek Paket Al" kısmından ücretsiz TV paketinizi alabilirsiniz. Faturasız müşterileri kampanyadan faydalanamayacak.

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