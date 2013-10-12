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Avea, yeni iPhone'lar için talep toplamaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Avea, yeni iPhone'lar için talep toplamaya başladı
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Avea, Apple'ın 1 Kasım'da ülkemizde satışa sunulacağını duyurduğu iPhone 5s ve 5c için talep toplamaya başlıyor.

Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından olan Avea'dan yapılan açıklamaya göre teknoloji severler bugünden itibaren Avea İletişim Merkezleri'nden ön talepte bulunacaklar. Peşin satışın yanı sıra Avea'nın S.E.Ç tarifleriyle sözleşmeli olarak satılacak telefonlar, 1 Kasım'dan itibaren Avea İletişim Merkezleri'ndeki yerini alacak.

81 ilde sunduğu çift taşıyıcılı internet teknolojisi Mobil Plus sayesinde iPhone 5s ve iPhone 5c kullanıcılarına yüksek hızda internet deneyimi sunacaklarını söyleyen Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dehşan Ertürk, ülkemizde en fazla akıllı telefonu Avea müşterilerinin kullandığını söyleyerek, iPhone 5s ve 5c ile birlikte bu gerçeğin değişmeyeceğini ve en uygun iPhone seçeneklerinin yine Avea'dan geleceğini dile getirdi.


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General. 6 yıl en beğenilen
En ucuz derken 1500 tl ye bağlayalım müdür olmuyorsa kalabalık yapma
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TheDcdy 6 yıl
Bim'le rekabet edemezler.
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DH Misafiri 5 yıl
ben telefon almak istiyorum kontratlı stok yok diyorlar ne yapabilrim?
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mmkocak 6 yıl
Ocak ayinda bi iphone alacagim ama hangisi olur bilemiyorum. 2.000 liradan 1 lira fazla veremem artik ocak ayinda hangi iphone a denk gelirse o para onu alirim.
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e_capkan 6 yıl
turk telekom mu alırken 2 kez düşünün.
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karti 6 yıl
Fiyat 16lık için 2299 ilk etapta kontratsız satmaya yanaşmayacaklar. Israr edin
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seven44 6 yıl
bizim operatörler hepsi geçirmenin derdinde
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mert1907 6 yıl
1500 diyenler olmuşta o fiyata 5C'yi bile alamassınız. Hele hele söz konusu operatörse...
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Kulak Misafiri 6 yıl mert1907
mert1907

1500 diyenler olmuşta o fiyata 5C'yi bile alamassınız. Hele hele söz konusu operatörse...

Kardeş hiciv yapıyorlar işte. Operatörlerin duyuru yapmaya başladığı zamanda her biri kendine göre avantaj kelimesini kullanıyor da, arkadaşlar da ne kadar olabilir ki diyorlar. 1500'e avantaj derim mesela ben ama olmayacağı için basit stratejilerle avantajlı göstermeye çalışıyorlar.

İşte ne bileyim; 24 ay kalma sözü verin bilmem kaç ay şu kadar ödeyin ya da elit tarifesine geçin şu kadar ödeyin falan filan. Avantaj dediği bu işte operatörlerin.
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cellman406 6 yıl
81 ilde cift tasiyicili internetten sonrasini okumadim heralde sirf boyle diyebilmek icin her ile birer tane o baz istasyonundan yapmislardir :D aveadan da onun internetinden de bi halt olmaz.

Not:avea kullanicisiyim.
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DH Misafiri 6 yıl
2100 16 gb ta 2300 2500 32 gb max verecegim paradır..
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TheDcdy 6 yıl
Bim'le rekabet edemezler.
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depeche35 6 yıl
1500 TL olsun tüm sülalemi, çevremi Android'den vazgeçirip İOS a geçireceğim söz. BİM mantığıyla kar yapın lütfen...
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General. 6 yıl en beğenilen
En ucuz derken 1500 tl ye bağlayalım müdür olmuyorsa kalabalık yapma
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Master_Evil 6 yıl
5cyi 2800den açarlar artık
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
Ne kadar avantajlı olabilir ki
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