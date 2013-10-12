Avea, yeni iPhone'lar için talep toplamaya başladı

Avea, Apple'ın 1 Kasım'da ülkemizde satışa sunulacağını duyurduğu iPhone 5s ve 5c için talep toplamaya başlıyor.

Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından olan Avea'dan yapılan açıklamaya göre teknoloji severler bugünden itibaren Avea İletişim Merkezleri'nden ön talepte bulunacaklar. Peşin satışın yanı sıra Avea'nın S.E.Ç tarifleriyle sözleşmeli olarak satılacak telefonlar, 1 Kasım'dan itibaren Avea İletişim Merkezleri'ndeki yerini alacak.

81 ilde sunduğu çift taşıyıcılı internet teknolojisi Mobil Plus sayesinde iPhone 5s ve iPhone 5c kullanıcılarına yüksek hızda internet deneyimi sunacaklarını söyleyen Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dehşan Ertürk, ülkemizde en fazla akıllı telefonu Avea müşterilerinin kullandığını söyleyerek, iPhone 5s ve 5c ile birlikte bu gerçeğin değişmeyeceğini ve en uygun iPhone seçeneklerinin yine Avea'dan geleceğini dile getirdi.