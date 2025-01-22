Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Hangisi daha iyi?

- Tasarım ve Ekran 📱
- Performans 💪
- Kamera 📸
- Pil Ömrü 🔋
- Yazılım ve Yapay Zeka🧠
- Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max
- Peki hangi telefonu almalı?
- Yorumlar
Tasarım ve Ekran 📱
Samsung Galaxy S25 Ultra, selefinden tasarım anlamında önemli farklılıklar içeriyor. Artık iPhone 16 Pro Max gibi düz kenarlara sahip olan telefon, Galaxy S24 Ultra'nın köşeli yapısından farklı olarak daha yuvarlatılmış köşeler ile daha iyi bir tutuş deneyimi sunuyor. Bunun yanında telefon, 6,9 inç büyüklüğünde ProScaler teknolojisine sahip AMOLED ekrana, titanyum kasaya ve S Pen yuvasına sahip.
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iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290 piksel, HDR10, 2,000 nit
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Galaxy S25 Ultra: 6,9 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440 piksel) 120Hz yenileme hızı, LTPO 3.0, HDR10+, 2.600 nit
Performans 💪
Galaxy S25 Ultra, TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilen Samsung'a özel Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. İşlemci selefine göre %37 daha yüksek CPU performansı, %30 yüksek GPU ve %40 yüksek NPU performansı sunuyor.
iPhone 16 Pro Max ise, yine TSMC'nin 3nm süreciyle üretilen A18 Pro çipiyle güçlü performans değerlerine sahip. Teelfon, Geekbench 6 testinde tek çekirdekte 3500, çok çekirdekte ise 8600 skoruna ulaşabiliyor.
Kamera 📸
- Galaxy S25 Ultra: 200MP ana sensör (0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV, 1/1,3 inç sensör OIS ve EIS), 50MP ultra geniş (0,7 μm, f/2,0, 120 derece FoV), 10 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma 1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV 1/3,52 inç sensör, OIS), 50MP periskop telefoto (5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS, Lazer AF)
- iPhone 16 Pro Max: 48 MP ana kamera (1.22µm, f/1.8, 1/1.28 sensör, sensör kaydırmalı OIS), 12 MP periskop telefoto (f/2.8, 1.12µm, 120mm, 1/3.06 sensör, 3D sensor kaydırmalı OIS, 5x optik yakınlaştırma), 48 MP ultra geniş (0,7 μm, f/2.2)
Pil Ömrü 🔋
Galaxy S25 Ultra, selefiyle aynı 5000 mAh kapasiteli piller gelse de, daha verimli işlemcisiyle daha yüksek pil ömrü sunma iddiasında. Samsung'a göre telefon tam şarjla 31 saate kadar video oynatabiliyor. iPhone 16 Pro Max, 4676 mAh ile daha küçük bir pile sahip olsa da, iOS'in kaynakları verimli kullanması nedeniyle, piyasadaki en iyi pil ömrü sunan telefonlardan biri.
Yazılım ve Yapay Zeka🧠
|Özellik
|Galaxy S25 Ultra
|iPhone 16 Pro Max
|Ekran
|6,9 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)
120Hz yenileme hızı, LTPO, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık
|6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen Elite for Galaxy, 3nm
|A18 Pro, 3nm
|RAM
|12GB LPDDR5X
|8 GB LPDDR5
|Batarya
|
5.000 mAh batarya
|4.676mAh, 40W kablolu şarj
MagSafe 25W
Kutuda şarj cihazı yok
|Arka Kamera 1
|200MP ana sensör
0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV
1/1,3 inç sensör
OIS ve EIS
|48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm
|Arka Kamera 2
|50MP periskop telefoto (5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS, Lazer AF)
|12 MP periskop telefoto (f/2.8, 1.12µm, 120mm, 1/3.06 sensör, 3D sensor kaydırmalı OIS, 5x optik yakınlaştırma)
|Arka Kamera 3
|10 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma 1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV 1/3,52 inç sensör, OIS)
|48 MP (Ultra geniş, PDAF) f2.2
|
Arka Kamera
4
|50MP ultra geniş (0,7 μm, f/2,0, 120 derece FoV)
|-
|Video
|24/30 fps'de 8K (yalnızca ana lens), 30/60 fps'de 4K (tüm lensler)
|4K 120 FPS Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu
|Ön Kamera
|12 MP, f/2,2, 80 derece FoV, AF 4K 60fps
|12MP f/1.9 4K 60fps
|Depolama
|256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0
|256GB, 512GB, 1 TB
|Bağlantı
|5G (mmWave + Sub6), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB
|5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 2.nesil UWB
|Konektör
|USB-C 3.0
|USB-C 3.0
|Güvenlik
|Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri
|Face ID
|Ses
|Stereo hoparlörler
Üçlü mikrofon
3,5 mm bağlantı noktası yok
|
Stereo hoparlörler
|Boyut ve Ağırlık
|162.8 x 77,6 x 8.2 mm, 219 gr
|163 x 77,5 x 8,25 mm, 227 gr
|Renk
|Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mavi, Titanyum Gümüş
|Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı
|Diğer
|S-Pen, Galaxy AI, 7 nesil Andorid ve 7 yıl güvenlik güncellemesi.
|Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi, Yakalama Düğmesi
|Tanıtım Fiyatı
|1.299 dolar, Türkiye satışa fiyatı: 83.499 TL
|1199 dolar, Türkiye satış fiyatı: 99.999 TL
Peki hangi telefonu almalı?
Özetleyecek olursak, her iki telefon da son derece gelişmiş özelliklere sahip durumda. Tabiki birbirine göre zayıf ve güçlü yönleri bulunuyor. iPhone 16 Pro Max, iOS işletim sistemi ve Apple ekosisteminin avantajlarına sahip olduğu için, hali hazırda bu ekosistemde yer alan kullanıcılar için tercih edilmeye devam ediyor. Galaxy S25 Ultra ise rakibinde bulunmayan S Pen özelliğiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca Samsung'un ülkemize özel fiyatlandırmasından dolayı rakibinden fiyat anlamında daha avantajlı bir konumda. Dolayısıyla bütçeniz ve telefondan beklentileriniz doğrultusunda bir tercihte bulunmanız doğru olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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