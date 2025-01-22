Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Hangisi daha iyi?

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Tam Boyutta Gör Samsung, bu akşam düzenlediği Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinde şimdiye kadarki en güçlü telefonu telefonu Samsung Galaxy S25 Ultra'yı tanıttı. Apple'ın amiral gemisi iPhone 16 Pro Max'in en büyük rakibi olan Galaxy S25 Ultra rakibine karşı neler sunuyor? İki telefonun arasındaki farklar neler? Galaxy S25 Ultra mı almalı yoksa iPhone 16 Pro Max mi?

Tasarım ve Ekran 📱

Samsung Galaxy S25 Ultra, selefinden tasarım anlamında önemli farklılıklar içeriyor. Artık iPhone 16 Pro Max gibi düz kenarlara sahip olan telefon, Galaxy S24 Ultra'nın köşeli yapısından farklı olarak daha yuvarlatılmış köşeler ile daha iyi bir tutuş deneyimi sunuyor. Bunun yanında telefon, 6,9 inç büyüklüğünde ProScaler teknolojisine sahip AMOLED ekrana, titanyum kasaya ve S Pen yuvasına sahip.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro Max de Galaxy S25 Ultra ile aynı ekran büyüklüğüyle geliyor. Daha yuvarlak köşelere sahip olan telefon, Dynamic Island özelliğine sahip Liquid Retina XDR OLED ekranı, titanyum çerçeveleri ve kamera işlevlerine erişimi kolaylaştıran Yakalama butonu ile öne çıkıyor.

iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290 piksel, HDR10, 2,000 nit

Galaxy S25 Ultra: 6,9 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440 piksel) 120Hz yenileme hızı, LTPO 3.0, HDR10+, 2.600 nit

Performans 💪

Galaxy S25 Ultra, TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilen Samsung'a özel Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. İşlemci selefine göre %37 daha yüksek CPU performansı, %30 yüksek GPU ve %40 yüksek NPU performansı sunuyor.

iPhone 16 Pro Max ise, yine TSMC'nin 3nm süreciyle üretilen A18 Pro çipiyle güçlü performans değerlerine sahip. Teelfon, Geekbench 6 testinde tek çekirdekte 3500, çok çekirdekte ise 8600 skoruna ulaşabiliyor.

Kamera 📸

Tam Boyutta Gör Dört kameraya sahip olan Galaxy S25 Ultra, önceki nesille aynı ana kamera ve telefoto sensörleriyle geliyor. Ancak geliştirilmiş yapay zeka yetenekleriyle daha yüksek fotoğraf ve video kalitesi sunma iddiasında. Ayrıca Nightography özelliğiyle gece fotoğrafçılığında da iddialı. Ultra geniş açı kameranın da çözünürlüğü 12 MP'den 50 MP'e yükseltilerek kalitesi arttırılmış.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro Max de selefiyle aynı ana kamera ve telefoto kamera kurulumuyla gelirken, 48 MP yükseltilen ultra geniş açı kamerasıyla ön plana çıkıyor. Geleneksel olarak fotoğraf ve video konusunda başarılı olan Apple, iPhone 16 Pro Max ile bu başarısını sürdürüyor.

Galaxy S25 Ultra: 200MP ana sensör (0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV, 1/1,3 inç sensör OIS ve EIS), 50MP ultra geniş (0,7 μm, f/2,0, 120 derece FoV), 10 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma 1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV 1/3,52 inç sensör, OIS), 50MP periskop telefoto (5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS, Lazer AF)

(0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV, 1/1,3 inç sensör OIS ve EIS), (0,7 μm, f/2,0, 120 derece FoV), (3x optik yakınlaştırma 1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV 1/3,52 inç sensör, OIS), (5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS, Lazer AF) iPhone 16 Pro Max: 48 MP ana kamera (1.22µm, f/1.8, 1/1.28 sensör, sensör kaydırmalı OIS), 12 MP periskop telefoto (f/2.8, 1.12µm, 120mm, 1/3.06 sensör, 3D sensor kaydırmalı OIS, 5x optik yakınlaştırma), 48 MP ultra geniş (0,7 μm, f/2.2)

Pil Ömrü 🔋

Galaxy S25 Ultra, selefiyle aynı 5000 mAh kapasiteli piller gelse de, daha verimli işlemcisiyle daha yüksek pil ömrü sunma iddiasında. Samsung'a göre telefon tam şarjla 31 saate kadar video oynatabiliyor. iPhone 16 Pro Max, 4676 mAh ile daha küçük bir pile sahip olsa da, iOS'in kaynakları verimli kullanması nedeniyle, piyasadaki en iyi pil ömrü sunan telefonlardan biri.

Yazılım ve Yapay Zeka🧠

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Ultra, Android 15 tabanlı yeni One UI 7 arayüzüyle geliyor. Instant Slow-Mo, Generative Edit, Now Brief, Circle to Search, Nightography Video gibi gelişmiş yapay zeka özellikleri sunan telefon ayrıca,Samsung DeX ve S Pen desteği ile üretkenlik konusunda da gelişmiş yeteneklere sahip. Galaxy S25 Ultra ayrıca 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncellemesi garantisiyle ön plana çıkıyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro Max ise iOS 18 ile gelen Apple Intellegence yapay zeka paketiyle, her sürümde yeni özellikler kazanıyor. Genmoji, Image Playgrounds, ChatGPT entegrasyonuna sahip yeni Siri gibi birçok yapay zeka destekli özellik kullanıcılara sunuluyor.

Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max Özellik Galaxy S25 Ultra iPhone 16 Pro Max Ekran 6,9 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)

120Hz yenileme hızı, LTPO, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit İşlemci Snapdragon 8 Gen Elite for Galaxy, 3nm A18 Pro, 3nm RAM 12GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5 Batarya 5.000 mAh batarya

45W kablolu şarj

15W kablosuz şarj

5W ters kablosuz şarj

Kutuda şarj cihazı yok 4.676mAh, 40W kablolu şarj

MagSafe 25W

Kutuda şarj cihazı yok Arka Kamera 1 200MP ana sensör

0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV

1/1,3 inç sensör

OIS ve EIS 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm Arka Kamera 2 50MP periskop telefoto (5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS, Lazer AF) 12 MP periskop telefoto (f/2.8, 1.12µm, 120mm, 1/3.06 sensör, 3D sensor kaydırmalı OIS, 5x optik yakınlaştırma) Arka Kamera 3 10 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma 1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV 1/3,52 inç sensör, OIS) 48 MP (Ultra geniş, PDAF) f2.2 Arka Kamera 4 50MP ultra geniş (0,7 μm, f/2,0, 120 derece FoV) - Video 24/30 fps'de 8K (yalnızca ana lens), 30/60 fps'de 4K (tüm lensler) 4K 120 FPS Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu Ön Kamera 12 MP, f/2,2, 80 derece FoV, AF 4K 60fps 12MP f/1.9 4K 60fps Depolama 256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0 256GB, 512GB, 1 TB Bağlantı 5G (mmWave + Sub6), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB 5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 2.nesil UWB Konektör USB-C 3.0 USB-C 3.0 Güvenlik Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri Face ID Ses Stereo hoparlörler

Üçlü mikrofon

3,5 mm bağlantı noktası yok Stereo hoparlörler

Üçlü mikrofon

3,5 mm bağlantı noktası yok

Arka plan gürültü azaltma Boyut ve Ağırlık 162.8 x 77,6 x 8.2 mm, 219 gr 163 x 77,5 x 8,25 mm, 227 gr Renk Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mavi, Titanyum Gümüş Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı Diğer S-Pen, Galaxy AI, 7 nesil Andorid ve 7 yıl güvenlik güncellemesi. Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi, Yakalama Düğmesi Tanıtım Fiyatı 1.299 dolar, Türkiye satışa fiyatı: 83.499 TL 1199 dolar, Türkiye satış fiyatı: 99.999 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra, S25+ ve S25 Türkiye fiyatı açıklandı 54 dk. önce eklendi

Peki hangi telefonu almalı?

Özetleyecek olursak, her iki telefon da son derece gelişmiş özelliklere sahip durumda. Tabiki birbirine göre zayıf ve güçlü yönleri bulunuyor. iPhone 16 Pro Max, iOS işletim sistemi ve Apple ekosisteminin avantajlarına sahip olduğu için, hali hazırda bu ekosistemde yer alan kullanıcılar için tercih edilmeye devam ediyor. Galaxy S25 Ultra ise rakibinde bulunmayan S Pen özelliğiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca Samsung'un ülkemize özel fiyatlandırmasından dolayı rakibinden fiyat anlamında daha avantajlı bir konumda. Dolayısıyla bütçeniz ve telefondan beklentileriniz doğrultusunda bir tercihte bulunmanız doğru olacaktır.

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Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Hangisi daha iyi?